Kohila valmistub kasvuspurdiks: valda voolavad investeeringud ja kerkivad uued kodud. “Me ei ole pommiauk”

Kohilasse voolab korraga nii uusi elanikke kui ka eraraha. Valda kerkivad tehased ja kortermajad ning lähiaastatel lisandub paarsada töökohta. Veel suuremat kasvuspurti lubanud Rail Baltic aga hilineb.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised takistused võivad Kohila investeerimisbuumi pidurdada ja miks ütles arendusnõunik Aivar Roop pankadele, et vald ei ole pommiauk;

kuidas mõjutab Rail Balticu hilinemine uusi tehaseid, kortermajade ehitust ja Kohila lootust meelitada valda nii töötajaid kui ka noori peresid.