Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt

Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud Rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla, kuid püüab suurima võlausaldaja nõude katteks investoritelt taas kuuekohalise summa kaasata. Suurosanik Dag Nurm tunnistab, et tavalisel investoril on selles raske majanduslikku mõtet näha.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks püüab Rohefarm senist äri lõpetades investoritelt siiski uut kuuekohalist summat kaasata ning kuidas Dag Nurm seda põhjendab;
- kuidas on korraldatud Rohefarmi vara müük, võlausaldajate eelisõigused ja milline võib olla väikeinvestorite tegelik väljavaade oma rahast midagi tagasi saada.