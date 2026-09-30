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TextMagic maksab aktsionäridele 1,7 miljonit eurot

TextMagicu aktsionärid otsustasid vähendada ettevõtte vabatahtlikku omakapitali reservi 1,72 miljoni euro võrra ning maksta raha aktsionäridele välja. Ettevõte lõpetas tänavuse esimese poolaasta kahjumiga.
1,47 miljoni eurose osa väljamaksest saab TextMagicu suuromanik Priit Vaikmaa , kellele kuulub ettevõtte Monday Media kaudu 85,41% ettevõttest.
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