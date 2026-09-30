TextMagic maksab aktsionäridele 1,7 miljonit eurot
TextMagicu aktsionärid otsustasid vähendada ettevõtte vabatahtlikku omakapitali reservi 1,72 miljoni euro võrra ning maksta raha aktsionäridele välja. Ettevõte lõpetas tänavuse esimese poolaasta kahjumiga.
Viis aastat pärast suurt börsibuumi tuleb tõdeda, et enamik “üleöö miljonäridest” ei teinud IPOga tegelikult suurt väljumist, nende teed on viinud tagasi ettevõtlusse, uutesse investeeringutesse või sootuks muudesse rollidesse.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.