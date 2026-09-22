Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise

Finantsarvestuse OÜ juht ja omanik Raul Õismaa on sattunud nii vaidlustesse maksuametiga, aga ka kriminaalpolitseisse ütlusi andma. Tema kolme töötajaga ettevõte jõudis aga efektiivseimate raamatupidamisbüroode edetabelis esikohale.