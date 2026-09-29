OpenAI sihib 1,4 triljoni dollarilist väärtust

Tehisintellekti pioneer OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit uut kapitali, mis tõstaks tehisintellektifirma väärtuse 1,4 triljoni dollarini. IPO edasilükkamise järel käima lükatud uue rahastamisvooruga pürgib ChatGPT looja erakapitaliturul taas mööda oma peamisest rivaalist Anthropicust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendab Sam Altman IPO edasilükkamist ja miks võib see OpenAI järgmise rahastamisvooru edu määrata;
- millise surve alla seab OpenAI-d konkurents Anthropicu ja Metaga ning mida tähendab see ettevõtte uute toodete ja hinnastuse jaoks.