Nelli Janson Anthropicu lekkinud IPO-dokumendist: „Numbrid on päris rajud“

Finantsturgude eksperdi Nelli Jansoni sõnul on tähelepanuväärne, et Anthropicu lekkinud IPO-prospektis on riskide kirjeldamisele pühendatud 80 lehekülge, ettevõtte äri kirjeldamisele aga vaid 48.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Nelli Janson Anthropicu poole triljoni dollari suuruseid kohustusi IPO võtmeküsimuseks ja millest sõltub, kas see panus tasub end ära;
- kuidas võib Anthropicu börsileminek mõjutada OpenAI järgmisi samme ning mida ütleb Jansoni hinnang kogu tehisaru sektori seisu kohta.