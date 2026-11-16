Börsile tulev tehisaru liider mõjutab ka konkurente positiivselt

Tehisintellektiettevõtte Anthropicu börsileminekuplaanid said tagasilöögi, kui USA valimistele järgnenud järsk aktsiaturgude langus sundis potentsiaalseid investoreid ettevõtte oodatavat väärtust allapoole korrigeerima.
Tehisarufirma OpenAI on lõpule viinud ligikaudu 11 miljardi dollari suuruse uue rahastamise, mis on asjaga kursis olevate inimeste sõnul esimene osa ringist, mis hindab ettevõtte väärtuseks 1,25 triljonit dollarit.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.