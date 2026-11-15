Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp naudivad maaelu Ilmaveerel. “Läheb järjest paremaks ja ägedamaks”

Setomaal Ilmaveere keskuse arendamine on nõudnud suuri investeeringuid, toonud kaasa ebaõnnestunud katsetusi ja sundinud pereelu ning ettevõtluse vahel piire seadma, tõdevad ettevõtjad Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp jagavad Ilmaveere arendamisel rolle ning millise kokkuleppe nad pere ja töö tasakaalus sõlmisid;

millised ebaõnnestunud katsed õpetasid neile kõige valusamalt, kuhu maal ettevõtluses raha ja energiat mitte suunata.