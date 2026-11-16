Turgudel vallandus müügilaine: investorid müüvad nii aktsiaid, kulda kui ka bitcoini

Maailma finantsturgudel süvenes esmaspäeva hommikul müügilaine. Tehnoloogiaaktsiate järsk langus on kandunud USAst Aasiasse, kuid müügisurve alla on sattunud ka kuld ja krüptovaluutad. Isegi võlakirjad ei paku investoritele enam tavapärast kaitset.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks ei paku isegi USA riigivõlakirjad investoritele tavapärast kaitset ja mida see ütleb turu hirmude kohta;

kuidas võib Jensen Huangi ümber puhkenud segadus mõjutada Nvidiat ja miks jälgivad investorid nüüd pingsalt ettevõtte tulemusi.