Montreco: hea ehitaja ei koorma tellijat igapäevaselt projekti nüanssidega

Ärikinnisvara remondi- ja ehitusteenust ning võtmed-kätte-lahendust pakkuva peatöövõtufirma Montreco OÜ juhi Jaak Lõhmuse hinnangul tähendab ehitus küll projekteerija, tellija ja ehitaja tihedat koostööd, kuid samas peavad parimad lahendused sündima tellija igapäevase pisidetailidesse süvenemiseta. Sama meelt on ka Montreco kliendid Tallinna Tehnikakõrgkool, Rimi Eesti Food AS ja Viimsi Haldus OÜ.

„Projekteerija teab, milline peab olema lõpptulemus, ehitaja teab, kuidas sinna jõuda. Tellija ei pea iga päev protsessis osalema,” ütleb Lõhmus. „Hea peatöövõtja on töökas ja kiire. Tal on paindlikkust teha koostööd projekteerijaga nii, et projektis oleks võimalik teha muudatusi vastavalt kliendi soovidele. Samuti on vastutava isiku kohus teavitada tellijat, kui ta leiab projekteerijate töös kohti, mida ehituses saaks mõistlikuma hinnaga ja samal ajal kvaliteetsemalt lahendada. Sõrmega projektis järje ajamise ja sealsete möödapanekute puhul süüdlaste otsimise asemel on palju tähtsam, et klient oleks lõpptulemusega rahul.” Tallinna Tehnikakõrgkooli seob Montreco OÜga hea koostöö mitme kooli olulise ehitustöö läbiviimise heaks. Viimastel aastatel on Tehnikakõrgkool avanud uusi õppekavasid ja täienduskoolituskursusi, nüüdisaegse õppe läbiviimiseks ning õppijatele ja töötajatele funktsionaalse keskkonna loomiseks on arhitektuuriliselt ja sisearhitektuuriliselt kõrgkooli hooneid ümber kujundatud. Kooli finants- ja haldusdirektor Tarmo Sildebergi sõnul on Montreco kooli partnerina väga hästi toetanud: „Oleme saavutanud projekteerides püstitatud eesmärgid ja kohati isegi rohkem, kui oskasime oodata!” Kooli ja Montreco aktiivne koostöö algas 2016. aastal, kui Montreco teostas laborimajas renoveerimistöid, mille tulemusena uuendati ca 800 m2 õppelaboreid. Koostöö jätkus 2017. aastal kooli peahoone 1. korruse töö- ja õpperuumide ning vestibüüli ümberehitustöödega.

Ehitustöö hind on küll oluline, kuid on ka muid olulisi mõõdetavaid väärtuseid

„Tallinna Tehnikakõrgkool riikliku rakenduskõrgkoolina on kohustatud sisseostetavate teenuste ja kaupade soetamisel lähtuma riigihangete seadusest. Meie koostöö Montreco OÜga on saanud võimalikuks seetõttu, et ettevõte on meie ehitustööde ja projekteerimise riigihangetele esitanud parimad pakkumused. Reeglina hindame pakkumusi lähtuvalt majanduslikust soodsusest, mis tähendab, et parim pakkuja ei pea tingimata olema madalaima hinna pakkuja. Hind on alati oluline, kuid kvaliteetse ehitustöö hankimisel on olulised ka muud mõõdetavad väärtused – näiteks hankedokumendis esitatud nõuete vastavate spetsialistide kasutamine, varasemate tööde referentsid, nõuded kvaliteedi tagamisele jms,” selgitab Sildeberg.

Ta lisab, et kool on kõikide Montreco poolt läbi viidud ehitustööde tulemustega väga rahul. „Väga meeldiv oli Montreco objektijuhina kohata meie kõrgkooli vilistlast, kes õppis hoonete ehitust ja sai nüüd oma teadmisi praktiseerida. Loodan, et koostöö on hinnatud ka Montreco poolt ja nad osalevad meie ehitustööde hangetel ka edaspidi!”

Tarmo Sildeberg toob Montreco puhul välja tuua oskuse ja tahte mõelda tellijaga kaasa parima lahenduse saavutamiseks. „Kõikide ehitustööde läbiviimisel jäi silma ettevõtte juhi Jaak Lõhmuse pühendumine ja hea organiseerimisvõime. Tallinna Tehnikakõrgkooli 1952. aastal ehitatud peahoone rekonstrueerimine oli ehitustehniliselt keerukas ning nõudis ehitajalt häid erialaseid teadmisi ja keskmisest paremat ehitustööde juhtimise oskust. Eriti keerukas olukord oli vestibüüli ümberhitustöödel, kus Montreco osales edukalt riigihankel ja võttis endale kohustuse viia lõpule teise ehitaja poolt teostamata jäänud ehitustööd. Jõudsime välja väga hea tulemuseni, kuigi protsess ei olnud osapooltele kerge!”

Rimi Eesti Food ASiga on Montreco koostööd tehtud mitmetel erinevatel objektidel. „Valime oma partnerid alati läbi konkursside. Lisaks püüame täiendavalt välja selgitada pakkumistel osalejate varasemad tegemised, kas pakutava hinna ja kvaliteedi suhe on korrektne,” räägib Rimi Eesti Food AS tehnikajuht Peep Pobbul.

Ta lisab, et Montreco on osutunud edukaks paljudel Rimi Eesti Foodi pakkumistel ja taganud sealjuures oma tööle kõrge kvaliteedi. „Lisaks iseloomustab Montrecot võimekus katta ehituse erinevaid alavaldkondi nagu üldehitus, sanitaartehnilised tööd, elektritööd jne,” ütleb Pobbul.

Läbi riigihanke võidu sai Montrecost ka Randvere spordiväljaku ehitaja. Viimsi Haldus OÜ spordiväljakute halduri Remo Merimaa sõnul oli ehitusfirma töö väga professionaalne ja tihedas koostöös tellijaga parimale tulemusele orienteeritud. „Keerulised ja tihti mõlemale poolele uued olukorrad leidsid alati lahenduse!”