Woltides võidad hinnalist tööaega!

3. Sööge koos!

Kõige toredamad koosviibimised on need, kus polegi suurt midagi tähistada. Motiveeri töötajaid näiteks reedeste ühiste lõunatega. Lase ühel töötajal valida igal esmaspäeval, millisest restoranist kõhutäis tellida. Sedasi avastab kollektiiv uusi põnevaid maitseid. Paljud meie partnerid on loonud suuremale seltskonnale sobivaid eripakkumisi. Näiteks Subway Subi kandik 16 suupärase võileivaga toidab lausa 8 inimest ja neid on võimalik korraga tellida kas või 5 tükki. Kui aga tahad kindel olla, et kogu kamp alustab töönädalat tegusalt, telli esmaspäevane hommikusöök kohvikust Rukis.