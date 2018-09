Kuidas leida oma peole sobiv esineja?

Tahad firmapeole esinema Frankie Animali või Mahavoki? Kutsuksid pulma Uudo Sepa, Helen Adamsoni või Laura Põldvere? Otsid oma juubelile esinejat – kuidas oleks Vennaskonna, Jääääre või DJ Märt Rannamäega? Kõik need ja paljud muud esinejad on kirjas uues lauljate-muusikute broneerimiskeskkonnas

Artist3.ee taga oleva meediaettevõtte TV3 uute äride juht Rando Rannus vajas ise paar aastat tagasi pulma jaoks esinejaid, toona sellist ühtset broneerimiskeskkonda polnud ning otsimine võttis nädalaid. “Tuli suhelda iga konkreetse bändi mänedžeriga telefoni või e-kirja teel eraldi, küsides esinemistasu ja sobivate kuupäevade kohta. Nüüd on olemas hea andmebaas, kus on võimalik artiste otsida muusikastiili, hindade või esinemiskohtade järgi,” selgitab ta.

Sealhulgas võib leida ka neid, kes esmalt ehk pähegi ei tule. “Hea näide on räpitüdrukute duo Hoax, mida Youtube’is jälgib 200 000 inimest. Või siis “Eesti Ed Sheeran” uus tõusev täht Inger, kes teeb väga kvaliteetset muusikat, ent nende nimi pole veel tuntud,” märgib Rannus.

Artist3.ee veebilehe kasutamine on lihtne ja kiire: otsid sobiva esineja sinule vajalikuks kuupäevaks, esitad tellimuse, see kinnitatakse, tasud ettemaksu ning nii kindlustadki artisti endale nõutavaks kuupäevaks. Esinejate tasud on seega nüüd avalikud ja kõigile tellijaile võrdsed. Kliendi arvele lisatakse platvormi teenustasu kümmekond protsenti. Võrrelduna iseseisva mitmenädalase sobiva esineja ning kuupäeva otsimisega on see mugavusteenus oma hinda väärt.