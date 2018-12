Nutiterminali eelistab müügi kasvatamisel juba 3055 ettevõtjat

Swedbanki nutiterminali on ainuüksi sel aastal kasutusele võtnud enam kui 700 kaupmeest, kokku on nutiterminal juba 3055 kaupmehe müüginumbritele tõelise hoo sisse andnud.

Nutiterminal sobib hästi nii püsiva kui liikuva müügikohaga ettevõtetele, kuid kogemus näitab, et enim kasutavad seda väikeettevõtjast nn laatadel, messidel ja väliüritustel kauplejad.

Tänaseks on Swedbank koostöös ettevõttega Hansab nutiterminali täiendanud ja selle aku peab kauem vastu ning ekraan on taustavalgustusega ja värviline. Jõulumüükide ja -laatade hooaeg on peatselt kõrgpunktis. Pank soovitab ettevõtjatel terminal õigeaegselt ära osta.

Väikeettevõtja Toomas Simanson kasutab Swedbanki nutiterminali, mis töötab koos nutitelefoniga ning on väga rahul, sest tema väikefirma käive kasvas tänu nutiterminali kasutuselevõtule koguni 40 protsenti.

Simanson valmistab värsket külmsuitsulõhet Tulitaku talus Käesalu külas Harjumaal ja müüb seda ise oma firma Tulitaku OÜ alt suuremates ärihoonetes ning laatadel peamiselt Tallinnas ja Harjumaal.

"Swedbankil oli see väga hea pakkumine väikeettevõtjatele. Minu andmetel isegi teised pangad ei paku sellist võimalust, et terminal välja osta," kommenteeris rahulolev väikeettevõtja.

"Ma soovitan kõigil väikeettevõtjatel Swedbanki nutiterminal kasutusele võtta, terminali kasutamine annab müügile kõvasti juurde," kommenteeris Simanson.

LoodusSPA OÜ omanik Katti Lindeberg märkis, et valis juba kaks aastat tagasi Swedbanki nutiterminali, kuna selle soetamine tuli soodsaim alternatiivsetest võimalustest. Ta tõi võrdluseks, et pangalt renditav kaardimakseterminal on seotud igakuise kuutasuga, mida nutiterminalil ei ole. Lisaks on nutiterminali eeliseks tema väike mõõt, teda on mugav erinevatel üritustel kaasas kanda.

„Nutiterminali tasub kindlasti soetada ettevõtjatel, kes liiguvad ringi ja müüvad erinevates kohtades. Kindlasti käive kasvab tänu terminali olemasolule. Tasu nutiterminali ja teenuse eest on kenasti balansis käibe kasvuga,“ märkis Lindeberg, kes soovitab nutiterminali kasutada ka teistel väikeettevõtjatel.

Swedbanki nutiterminali kasuks otsustanud LoodusSPA OÜ omanik Katti Lindeberg müümas kosmeetikatooteid ilumessil. Foto: LoodusSPA

10 soovitust, miks tasub väikeettevõtjal nutiterminal kasutusele võtta

1. Sobib nii püsiva kui ka liikuva müügikohaga ettevõttele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjale (nt juuksur, korstnapühkija, talunik, laatadel kaupleja).

2. Töötab koos nutitelefoni või tahvelarvutiga, mis kasutab Android või iOS tarkvara.

3. Sobib hästi ka harva toimuvate tehingute korral, kuna püsikulu ei ole.

4. Lihtne ise seadistada ja ei vaja paigaldust panga poolt.

5. Terminal on mõõtudelt väike ning mugav alati kaasas kanda.

6. Puudub paberkviitung, soovi korral saadab müüja selle kliendile saata SMSi või e-kirjaga.

7. Igakuine üürikulu on 0 €. Nutiterminali soetamise tasu 104 € + km

8. Tehingutasu kõikidele kaardigruppidele on 1,45%.

9. Terminal on mõeldud väljaostmiseks.

10. Võtab vastu viipemakseid.

Nutiterminal Foto: Swedbank

