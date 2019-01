Konverents "Digipangandus: elektrooniline raha ja krüptovaluuta" toimub Hiltoni hotellis

Kõik huvilised on oodatud rahvusvahelisele konverentsile "Digipangandus: elektrooniline raha ja krüptovaluuta. Regulatsioon vs. tehnoloogia“, mis toimub 8. veebruaril 2019 Tallinnas hotellis Hilton Tallinn Park.

Viimase aasta jooksul on makseteenuste sektoris toimunud muutusi, mis mõjutavad erinevaid valdkondi, muu hulgas:

- teise makseteenuste direktiivi (PSD2) jõustumine;

- jätkuv krüptovaluutaturu reguleerimine ja vastavad muudatused eri riikide õigusaktides.

Makseteenuste valdkonnas pidevalt toimuvad muutused, olukord rahvusvahelistel turgudel, uute tegijate esilekerkimine – kõik see tähendab, et jooksvatel suundumustel ja uuendustel tuleb kogu aeg silm peal hoida, et oma äri aktiivselt arendada ja uusi kliente leida.

Advapay korraldab 8. veebruaril Tallinnas järjekordse rahvusvahelise konverentsi maksete sektori kõige päevakajalisemate teemade kohta 2019. aastal. Registreeruge konverentsile siin!

Konverentsil arutatakse:

•arutletakse tuleviku pangateenuste, niinimetatud avatud panganduse prognoosi üle;

•aktuaalseid uuendusi P2P-suundumuste ja krüptovaluuta kontekstis;

•viimase aja regulatiivseid algatusi ning nende mõju maksete ja ülekannete turule;

•Brexitit ja selle mõju Euroopa maksete turule;

•uudiseid ja kogemusi seoses teise makseteenuste direktiivi (PSD2) rakendamisega.

Esinejad:

•Craig James, NeoPay Ltd. tegevjuht

•Mihkel Raag, idufirma Veriff äriarenduse spetsialist

•Dr Hubertus von Poser, PPI AG juhatuse liige

•Dr Marko Kairjak, LLM, partner, pangandus- ja finantsõiguse osakonna juht, kriminaalõiguse nõuete täitmise grupi juht, TGS Baltic, Eesti

•Vladimirs Remi, ettevõtte SORQ LIMITED asutaja ja tegevjuht

•Lauri Kärner, Cryptus OÜ äriarenduse juht.

Üritus viiakse läbi uues formaadis – kitsas inimeste ringis, mis võimaldab mitte üksnes algallikast väärtuslikku teavet hankida, vaid saada ka vastuseid oma küsimustele, suhelda esinejatega reaalajas, vahetada kontaktandmeid ja laiendada oma võrgustikku.

Olge esimene, kes saab teadmisi makseteenuste valdkonna peamiste suundumuste kohta 2019. aastal ning teeb tutvust maailma juhtivate asjatundjatega. Registreeruge kohe ja saage soodustust. 20%-lise SOODUSTUSE SAAMISEKS KASUTAGE KOODI ADV20.

Registreeruge konverentsile siin!