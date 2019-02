Büroojuhile: mugav ja soodne viis kontorimööbli tellimiseks

Kontori sisustamine on nii mõnegi büroojuhi jaoks paras pähkel, kuna hea lõpptulemuse nimel peab arvestama väga paljude nüanssidega.

Esimese asjana tuleb muretseda kogu töö tegemiseks vajalik sisustus. Teiseks on oluline jälgida, et valitud sisustus pakuks head kasutusmugavust, oleks ergonoomiline, piisavalt valgustatud ja heade akustiliste omadustega. Kolmandaks tuleb arvestada esteetilist poolt, mis loob mõnusa töökeskkonna.

Mida teha, kui eespool kirjeldatud vastutusrikas protsess lasub ettevõtte või büroojuhina sinu õlul, kuid sul puudub varasem kogemus kontori sisustamisel? OCCO kontori terviklahendus päästab hädast välja.

Pole vahet, kas sisustad kolmeliikmelise start-up´i või mitmesaja töötajaga suurfirma kontorit – OCCO terviklahendus sobib igale ettevõttele. See on ka ääretult mugav, kuna kõik vajaminevad tooted ja lahendused saab ühest kohast. Lisaks säästab see raha, sest kui hangid kogu sisustuse OCCOst, saad osa arvukatest tarnijatele pakutud soodustustest.

Kontorimööbel, ja mitte ainult!

Lisaks traditsioonilisele kontorimööblile, nagu arvutilauad, töötoolid ja sahtliboksid, saab OCCOst tellida mitmesuguseid erilahendusi kontori kööginurga, puhkeala, garderoobi ja muu sellise sisustamiseks. OCCO tuleb appi ka kõige lennukamate sisekujunduslike ideede ellu viimisel, mille eesmärk on luua mõnus töökeskkond ja aidata kaasa töötajate loomingulisuse edendamisele.

Nii on koostöös Eesti tuntud sisearhitektidega valminud mitmed vau-efekti tekitavad lahendused, nagu loodusest inspireeritud puhkenurgad ja koosolekuruumid, põnevad ruumieraldajad (näiteks köitest), pilkupüüdvad konstruktsioonid akustilistest paneelidest ja palju muud.

Kuidas laias tootevalikus orienteeruda?

Bürootooted võib jagada nelja suuremasse rühma:

•ergonoomiline mööbel – elektrilauad, toolid jms;

•muu kontorisisustus – kapid, sahtlid, riiulid, konverentsilauad, vastuvõtuletid jms;

•erimööbel – eritellimusel valmivad köögi- ja puhkenurgad, garderoobid jms;

•akustika – akustiline pehme mööbel, mürasummutavad akustilised paneelid jms.

OCCO abiga saad sisustada terve kontori, alates plaatvaibast kuni laevalgustiteni. Seejuures ei tähenda see sugugi, et lõpphind tuleb krõbe – laiast tootevalikust saad välja valida just need tooted ja lahendused, mis sobivad sinu eelarvega.

Abiks personaalne konsultant

OCCO terviklahendusega kaasneb veel üks suur eelis: kõikidele klientidele tuleb appi personaalne konsultant, kes pakub välja sobivad tooted, projekteerib kõik eritellimusel valmivad lahendused ning teeb vajadusel ka 3D-joonise kontori tulevasest sisekujundusest. Viimane on eriti hea, kui oled millegi suhtes kahtlev kõiki lahendusi saab eelnevalt n-ö paberil proovida ja veenduda, et pakutu tõepoolest sobib.

