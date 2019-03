Uus teenus aitab osta Saksamaa, Suurbritannia ja Poola e-poodidest

E-ostlemine muutub maailmas iga päevaga üha populaarsemaks. Leedu e-ärimehed kiirustasid õiges kohas ja õigel ajal ära kasutama kaupade tarnimise kasvavat nõudlust Balti riikidesse ning avastasid ruttu eduka tegevuse saladuse. „Paku kiiret ja tarbijasõbralikku teenust ning su äri edu on tagatud,“ jagab OstaEU platvormi asutaja Tomas Bacys.

Tomas Bacys tegi mõne aasta eest Baltimaade ostjatele võimalikuks välisriikide e-poodide kaupade tarneteenuse Eestisse, Lätti ja Leetu. Nüüd laiendab ettevõtlik ärimees pakutavate teenuste spektrit ning siseneb edukalt uutele turgudele. Niisuguse platvormi loomiseks tekkis mehel idee siis, kui ta püüdis Saksamaa e-poest kaupu tellida, kuid neid toimetati kohale vaid Saksamaa piires.

OstaEU platvormi asutaja Tomas Bacys Foto: OstaEU

Kõige sagedamini puututakse kokku probleemiga, kus kaupu tarnitakse küll e-poe riigi siseselt või ka selle naaberriikidesse, kuid Eestisse ei saadeta. Ja kui saadetakse, on see väga kallis ning tarne võtab väga palju aega. "OstaEU teenuseid kasutades saavad meie kliendid täna osta Saksamaa, Suurbritannia ja Poola e-poodidest, lähimal ajal lisandub süsteemi võimalus tellida kaupu ka Itaaliast ja Prantsusmaalt. Tellitud kauba saab kätte soovikohasest pakiterminalist või siis toob kuller selle koju kätte," täpsustab Bacys.

Kuidas platvorm toimib ja mida see suudab?

Platvormil registreerunud ostjale antakse Saksamaa, Inglismaa või Poola aadress, mida nende riikide e-poodidest tellides kasutada. Tellitud kaubad tarnitakse sellel aadressil vastava riigi OstaEU lattu ning toimetatakse sealt edasi Eesti ostjale.

Platvorm töötab täna juba Saksamaa, Suurbritannia ja Poola e-poodidest kaupu tellides, lähiajal lisanduvad ka Itaalia ja Prantsusmaa. Foto: OstaEU

Tomas Bacyse arvestuste kohaselt on enamik kaupu Saksamaa, Suurbritannia ja Poola e-poodides odavamad ning seega tasub nende riikide e-poodidest osta isegi siis, kui kauba hinnale lisanduvad saatekulud. Toimetatakse ju e-poodide tellimused Saksamaal, Suurbritannias ja Poolas enamasti kohale tasuta. Lisaks sellele avaneb OstaEU klientidel võimalus säästa, tellides kaupu mitmest e-poest ning lastes kõik need korraga kohale toimetada, makstes nii vaid saadetise kogukaalu eest. Ostude kogukaalu eest makstes saab erinevate riikide erinevatest e-poodidest tellida kõige erinevamaid kaupu rõivastest, ravimitest, ehetest ja jalatsitest kuni kodutehnika ja mööblini välja.

„Saadetiste kiire kohaletoimetamise idee Balti riikidesse tekkis mul enam kui kolm aastat tagasi, kui märkasin, et isegi kogu maailmas populaarsed e-kaubanduse liidrid sageli ei osuta kaupade kättetoimetamise teenust Eestisse, Lätti ja Leetu, või siis on nende tarneteenused suhteliselt kallid ja võtavad küllalt palju aega. Kahtlemata on eriti lühike tarneaeg üks peamisi tegureid, mis meie äriidee edu tagab. Nii näiteks jõuab pakk Suurbritanniast Eesti tellijani 3 tööpäevaga,“ märgib Bacys.

Saksamaa meelitab nii hindade kui kvaliteediga

Praegu on kõige populaarsemaks riigiks Saksamaa ja tõelised „saksa moodi“ garantiid, mida klientidele pakutakse. Saksamaa e-poodides on tunda, et seal juhindutakse ka reaalselt põhimõttest, et ostjal on alati õigus. Kaubad, mis ei meeldi, ei sobi või pole kvaliteetsed, võetakse ilma vaidlemata tagasi ning tasutud summa tagastatakse kiiresti ja ilma mingite täiendavate ebamugavusteta, võttes sellest maha vaid saatekulud.

Tomas Bacys , OstaEU platvormi asutaja Kui tellime näiteks Saksamaalt originaalsete kaubamärkide tooteid, siis me tõesti need ka saame. Ning mida suurem on e-pood, seda rohkem on seal ka sooduspakkumisi, mis omakorda tähendab, et saame kaubad kätte odavamalt.

„Saksamaa meelitab e-ostlejaid ka oma ülimalt laia kaubavalikuga. Riigis on üle 80 miljoni elaniku ning tänu sellele on tuntud e-poodide tootevalik lihtsalt hiiglaslik. Lisaks sellele võime kindlad olla, et kui tellime Saksamaalt originaalsete kaubamärkide tooteid, siis tõesti need ka saame, mitte aga mingi Hiinast pärit võltsingu. Mida suurem on e-pood, seda rohkem on seal ka sooduspakkumisi, mis omakorda tähendab, et saame kaubad kätte odavamalt ja ka kvaliteet ei pea selle pärast kannatama. Kõige sobivam aeg allahindluste „jahtimiseks“ on suve- ja talvehooaja lõpus,“ kinnitab Bacys oma kogemuste põhjal.

Vaata lisainfot OstaEU kodulehelt.