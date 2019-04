Harmet usaldab juba üle 15 aasta ESSVE kinnituslahendusi

Ehitusmaterjalide ja -tarvikute kvaliteedis ei tee järeleandmisi ükski tunnustatud ehitus- ja tootmisettevõte. Suurte tootmismahtude juures on aga lisaks väga oluline ka usaldusväärne ja kiire tarne, ütleb majatootja Harmet OÜ juhatuse esimees Toomas Kalev.

Juba enam kui 15 aastat on Harmet majade valmistamisel kasutanud kinnitustarvikute täislahendusi pakkuva ESSVE toodangut. „Enamasti valime sobivad tööriistad ja -vahendid välja siis, kui oleme konkreetset toodet tehases piisavalt testinud. Väga raske on hinnata tööriistu ja materjali välimuse või paberil olevate andmete põhjal,” tõdeb Toomas Kalev. „Meie jaoks on väga tähtis usaldusväärsus. Usaldusväärsus tarnekindluse ja materjalide ning tarvikute kvaliteedi mõttes. Elu on näidanud, et kahjuks esineb tarnijaid, kes ei ole võimelised tagama tarvikutele stabiilset tarnet ja kvaliteeti või mis veel hullem – kasutavad näiteks teisele tootele või tehasele väljastatud sertifikaati!”

Harmet OÜ juhatuse esimees Toomas Kalev hindab ESSVE kinnitustarvikute puhul kõrgelt eelkõige nende usaldusväärsust tarnekindluse ja kvaliteedi osas Foto: Raul Mee

„Majatehastel on kinnitusvahendite tarnijatele veelgi kõrgemad nõudmised kui traditsioonilistel ehitusettevõtetel – lisaks iseenesestmõistetavale kõrgele kvaliteedile ja korrektsele dokumentatsioonile peab olema tagatud laitmatu tarnekindlus,” ütleb ESSVE juht Argo Luhaste, kelle sõnul tegeleb ESSVE Eestis majatootjatele suunatud väärtuspakkumisega eraldi müügimeeskond. „Meie prefab-segmendi müügijuhid hoolitsevad igapäevaselt selle eest, et majatehastele vajalike kinnitustarvikute saadavus oleks tagatud kogu tootmistsükli vältel.”

ESSVE arendab kinnituslahendusi ja -tehnoloogiaid vastavalt partneri vajadustele

Professionaalseks kasutuseks toodetud kinnitustarvikud peavad olema varustatud nõuetekohase dokumentatsiooniga, mis näitab, et tooted on testitud sõltumatu kolmanda osalise poolt Euroopa Liidus kinnitatud metoodika kohaselt. Lisaks korrektsele dokumentatsioonile on nii prefab-segmendi ettevõtete kui ka kinnitustarvikute tootja jaoks oluline koostöö innovatsiivsete erilahenduste väljatöötamisel. Seda võimaldab ESSVE kinnitusvahendite .dwg jooniste andmebaas AutoCAD programmile, mis hõlbustab märgatavalt projekteerimisprotsessi nii majatehaste kui ka spetsialiseerunud projekteerimisettevõtete jaoks.

Argo Luhaste sõnul peab hea kinnitusvahendite tarnija olema valmis kliendiga kaasa mõtlema uute projektide algfaasis ja oskama nõu anda optimaalsema kinnitusvahendi valikul. Kui vajalik kinnituslahendus valikust puudub, on ESSVE valmis selle spetsiaalselt partneri jaoks välja töötama ja tarnima. Toomas Kalev möönab, et vajadust kinnitustarvikute erilahenduste järele ei teki iga päev, kuid mõnel korral on seda siiski ette tulnud, näiteks kui tellija soovil tuli paigaldada MGO-plaate, mis vajas spetsiaalseid roostevabast kinnitusvahendeid.

Eesti majatehaste ekspordimaht oli 2018. aastal 394,5 miljonit eurot, mis on 22,9% enam kui 2017. aastal. Valdav osa toodangust eksporditi Skandinaaviasse, suurima sihtturu moodustasid Norra (25,5%) ja Rootsi (24,7%). „Kuna tegemist on ESSVE jaoks koduturuga, annab meie kinnitustarvikute kasutamine majatootjale täiendava kindlustunde ka selles mõttes, mis puudutab tellijate nõudeid ja järelevalvet. Lisaks sellele on paljud ESSVE tooted registreeritud Rootsi ja Norra ehitusmaterjale puudutavates registrites, nagu SINTEF (Norra) ja SundaHus (Rootsi),” lisab Luhaste.

25 aastat Eesti turul tegutsenud ESSVE ja majatootja Harmeti kliendisuhe ulatub mõlema ettevõtte algusaegadesse, mil element- ja moodulmajade ehitamine oli alles täiesti uus tööstusharu. Tegemist on suurepärase näitega, kuidas ESSVE on suutnud kohandada oma alguses professionaalsele ehitajale mõeldud väärtuspakkumist majatehase vajaduste järgi.

Harmet OÜ toodab ruumelemente kolmes tehases. Suurim neist on paar aastat tagasi valminud Kumna tehas, kus on pinda 26 000 m2. Harmeti peamine sihtturg on teiste Skandinaaviamaade kõrval Rootsi ehk sisuliselt jõuavad Rootsist tarnitud ESSVE kruvid ja naelad Harmeti toodangu osana kodumaale tagasi.

Kinnitustarvikute täislahendust pakkuva ESSVE puhul on tegemist professionaalsele ehitajale ja tööstuskliendile suunatud kvaliteetse Rootsi kaubamärgiga, mille alla kuuluvad nii erinevad kinnitusvahendid kui ka tööks vajalikud tööriistad, tarvikud ja teenused. Igapäevases efektiivses koostöös kliendiga õpitakse tundma nende vajadusi ning koos jõutakse arusaamisteni, mis aitavad luua efektiivsemaid ning kasumlikumaid kinnituslahendusi. Innovatsioon sünnib ESSVE Stockholmi peakontoris tihedas koostöös tuntud Rootsi tehnikaülikoolide ja -kõrgkoolidega.

ESSVE Estonia esindused asuvad 2019. aasta algusest uutes ruumides: Tallinnas aadressil Laki tänav 6 ja Tartus Turu 34b. Ettevõte lööb aktiivselt kaasa oma valdkonna arengus Eestis, olles sealhulgas pikaajaline Eesti Puitmajaliidu peatoetaja ning Aasta Tehasemaja konkursi suurtoetaja.