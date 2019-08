Õmblusmaailmas vuriseb tipptehnoloogia

Õmblusmasinate maailmas toimuv ei jää alla jõudsalt arenevale tööstusmaailmale. Modernne tööstuslik masin on kõrgtehnoloogiline seade, mis sisaldab endas mehaanika, automaatika, elektroonika ja pneumaatika komponente ning arvutit, mis aitab kõike edukalt juhtida.

Dermot OÜ omanik ja juhataja Lembit Vannik on tööstuslike õmblusmasinate maailmas tegutsenud kogu oma elu. Seda, millised on tehnilised võimalused nüüd ja kolm aastakümmet tagasi, võrrelda ei anna. „Siis olid masinad enamikus täielikult mehaanilised, neis olid mõned võllid ja hammasrattad. Tänastes leidub seevastu palju automaatikat, elektroonikat, arvutit,“ sõnab ta. See, mida üks masin teha suudab, on lühikese aja jooksul väga palju muutunud.

Dermot OÜ omanik ja juhataja Lembit Vannik on tööstuslike õmblusmasinate maailmas tegutsenud kogu oma elu Foto: Dermot OÜ

Ettevõtte koostööpartnerid – peamiselt mööbli- ja madratsitööstusettevõtted – tunnevad uuenduste ja innovatiivsete lahenduste vastu suurt huvi. Kõigi soov on oma tooted tarbijale kvaliteetsemaks muuta ja sellele saavad õigesti valitud õmblusseadmed väga palju kaasa aidata.

Eesti turule saabub õmblusmasinate pioneer

Septembris saabub Eestisse õmblusmasinate tootja Dürkopp-Adleri viimane mudel, oma valdkonna absoluutne tipp M-Type Delta.

Kui tööstuslike masinate puhul seadistatakse iga seade täitma konkreetset ülesannet, siis selle mudeli puhul on asjad teisiti. „Oletame, et täna on vaja tehases õmmelda nahka, järgmisel nädalal aga kangast. See tähendab, et kogu seadistus tuleb vastavale materjalile ümber sättida. Uue masina puhul tuleb valida lihtsalt õige programm, mis materjali kohta varem sisse seadistatud, ja kõik on kohe kasutamisvalmis,“ selgitab Vannik.

Tööstuslike õmblusmasinate tippude tipp näitab ära kõik, mis masina sisemuses toimub, ja näiteks ka selle, kui niit lõppema hakkab. Puutetundlik ekraan näitab, mida masin teeb ja kuidas midagi kasutada. Kui niidi vahetamine on ununenud, saab seda ekraanil olevast videost meelde tuletada. Masin mõõdab isegi materjali paksust ja reguleerib kohe ka niidipinget, et tagada ühtlane õmbluskvaliteet.

Dürkopp-Adler – järelturul nõutav toode

Dürkopp-Adleri masinate tööiga on väga pikk. Need töötavad suurtööstustes kümneid aastaid, kuid nõudlus järelturul on nende vastu sellest hoolimata suur. Antud brändi masinad pole kindlasti need, mis töötaksid oma aja ära ja ühel hetkel ootamatult n-ö otsa lõppeksid. Samuti kiidab Dermot OÜ juht seda, et Dürkopp-Adleri masinatele on alati varuosasid saada. „Saksa kvaliteet, Saksa inseneritehnika,“ võtab ta asja lühidalt kokku.

Sama oluline, kui on Dermot OÜ-le ettevõtete varustamine kvaliteetse õmblustehnikaga, on ka müüdud tehnika eest hoolitsemine. Eesmärk on olla oma teadmistes iga päev parimal tasemel, et kindlustada seadmete maksimaalne töövõime ja tootlikkus. Nii pakutaksegi mitte üksnes müüki, vaid täisteenust, alustades sobiva seadme valimisest, tagades nii paigalduse, kasutusinstruktsiooni, garantiiküsimuste kui ka hilisemate rikete lahendamise. Masinast tuleb kätte saada maksimum.

Õmblusmasin kui arvuti

Tööstuslikke õmblusmasinaid kasutatavate ettevõtete elu on mitu korda hõlpsamaks muutnud arvutimaailm. Dürkopp-Adleri viimased mudelid on Industry 4.0 valmidusega, mis võimaldab nad siduda kohtvõrku. See annab tootmisjuhile ülevaate, miks mõni tööetapp toppama on jäänud või plaanitust aeglasemalt kulgeb, millises seadme osas viga peidab, kuidas toodangule veelgi parem ja ühtlasem kvaliteet tagada.

See tähendab seda, et kui näiteks kindlale tooteartiklile on leitud antud materjali jaoks optimaalne ja kvaliteetne õmbluse pistepikkus, niidipinge ja muud olulised parameetrid, on see võimalik mälupulga või võrgukaabli kaudu sisestada kõikidesse masinatesse. See kõik vähendab inimestest sõltuvaid probleeme ja ebaühtlast kvaliteeti.

Uus masin M-Type Delta on maksimaalsete võimalustega, kuid tema n-ö võrguga on võimalik ühendada ka veidi vanemaid, edukalt töös olevad mudelid, mida tuleb tehniliselt veidi uuendada ja mis lõpptulemusena töötavad kõik ühes süsteemis.

Tekk valmis niidita

Mõni aeg tagasi tundunuks uskumatu, et tekid ja padjad niiti kasutamata valmis saavad. Täna on ultrahelitehnoloogia end õmblustööstuses absoluutselt tõestanud ning aktiivselt kasutuses. „Ultrahelitehnoloogia tähendab õmblustööstuses seda, et materjalid pressitakse omavahel vibratsiooni käigus tekkiva haamri-efekti abil kokku. Selle tehnoloogia puhul on materjali kadu olematu. Eestis valmivad selliste masinate all peamiselt tekid ja padjad. Koostöös madratsitootjatega otsime hetkel võimalusi ultraheliseadmete kasutamiseks sealses tootmises, et suurendada efektiivsust,“ sõnab Vannik.

Masin, mis valmistab tooteid ultrahelitehnoloogias ja oma töös niiti ei vaja.

Malle Maidla, Wendre tootejuht: Dermot OÜ abil soetatud seade on meie ettevõttes kasutuses tekkide tootmisel. Kui tavaliselt kasutatakse tepingute ja küljeõmbluste tegemiseks niiti, siis ultrahelitehnoloogias niiti vaja ei lähe. Antud tehnoloogia võimaldab turul, kus tootmistöötajate värbamisel on tihe konkurents, kasutada vähem inimressurssi. See omakorda annab tootmises konkurentsieelise. Ultrahelitehnoloogia võimaldab rohkem ning kiiremini toota ning protsessi käigus tekib ka vähem tootmis­jäädet, mis on oluline pluss. Tänu ultraheli­tehno­loogiale toodab Wendre praegu rohkem ja kesk­konna­sõbralikumalt.

