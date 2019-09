Ehitusfirma Kulden Grupp: iga ehitusprotsess saab olla sujuv

Eramu Pringi külas. Selle aasta varakevadel saime valmis Stuhh Arhitektuuri pool projekteeritud energiatõhusa ja moodsa arhitektuuriga eramu. Hoone teeb eriliseks see, et kuigi kogu ehitise kandevkonstruktsioon on puitkarkassil, on teise korruse vahelagi stabiilsuse ja müra vähendamise huvides betoonist. Samuti on betoonist talaga sisetrepp, mis aitab vältida metalltreppidele iseloomuliku vibratsiooni ja muidu igavat välimust.