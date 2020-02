Puhastusproff loob kvaliteeti töötajat väärtustades

Eesti erakapitalil põhinev puhastusteenuseid pakkuv ettevõte Puhastusproff OÜ on turul tegutsenud 2002. aastast. Kiire kasv sai tõelise hoo sisse aga 2015. aastal, mil Allan Ronimois ettevõtte omanikuks sai ning ümberkorraldusi looma asus.

Puhastusproff OÜ juhataja Allan Ronimois Foto: Egert Kamenik

Lisaks teenindusosakonnale loodi vajalikud tugiüksused , mis nõudsid julgeid ja kiireid otsuseid, riske ning investeeringuid. Täna võib öelda, et toonased otsused tasusid end ära. Puhastusprofi töötajate arv on kasvanud vähem kui viie aastaga 50-lt 420-ni ja käive 0,5 miljonilt 6,6 miljonini.

Edu alus on motiveeritud töötaja

Allan Ronimoisi sõnul ei saa ükski firma olla edukas, kui seal pole motiveeritud ja hoitud töötajaid. Sama lugupidavalt, kui suhtutakse klientidesse, suhtutakse ka oma inimestesse. „Ainult nii on võimalik head ja kvaliteetset teenust pakkuda,“ usub ta. Puhastusprofi moto „Väärtustades töötajat loome kvaliteeti“ haakub öelduga suurepäraselt.

Et endine omanik ja asutaja Rein Ronimois oli „vundamendiks“ loonud igati toimiva baasettevõte, oli suuremate plaanide tegemine ning elluviimine mõnevõrra lihtsam. 2015. aasta sügisel, mil Allan Ronimois ettevõtte ohjad haaras, kutsus ta endaga koos pardale mitmeid inimesi, kellega ta varasematel aastatel puhastusäris tegutsedes koostööd teinud oli, juhte ja spetsialiste, kelle käekirja ja suhtumist töösse ta juba tundis ja hindas. „Uskusin neisse ja nemad uskusid minusse. Koos asusime tegutsema ja koos oleme kasvanud“ sõnab ta.

Mõistmine ja usaldus lasi ettevõttel kasvada

Suurte plaanide elluviimiseks vajalik tuumik-tiim koos, tuli investeerida teenindavasse personali, kelle abil unistused reaalsuseks saaks. „Oluline oli, et meie inimeste koostöö sujuks, et jaguks mõistmist, toetust ja püstitatud eesmärgid oleksid ühised ja saavutatavad. Vaja oli võita usaldus nii pankade kui võlausaldajate poolt ja leida vajalikud tagatised,“ meenutab Ronimois.

2015. aastal alustades tegutses ettevõte ainult Tallinnas. Üsna ruttu laieneti aga üle Eesti. Tänaseks on Puhastusprofil esindused ka Narvas, Tartus, Kundas ja Riias. „Jõuame oma töödega kõikjale ehk kaugus ei ole takistuseks. Baltikumi esimene uut tüüpi täisautomaatne robot, mis oma töös inimkäe abi ei vaja, vurab ringi näiteks Riia lennujaamas,“ ütleb ettevõtte juht.

Omasid hinnatakse

Neid, kes firmaga liitunud on, hoitakse väga ja motiveeritakse heade töötingimustega. Allan Ronimois pole juht, kes puhastusteenindust vaid eemalt näinud, vaid on ka ise reaalselt seda tööd teinud ning käärib praegugi vajadusel käised üles. Ta teab seega täpselt, mida see töö endast kujutab. „Ajad, mil Pipi pesupulbriga põrandaid pesti, on õnneks lõplikult möödas. Samas on tänasel teenindajal vaja oma töös suuremaid teadmisi ja pühendumust. Ta peab tundma erinevaid aineid, materjale, puhastusmeetodeid, tööergonoomikat jne. Teenindaja peab kliendiga suhtlema ja olema on ettevõtte esindaja väljaspool kontorit,“ sõnab Ronimois.

Et oskused täieneksid ja vaheldust jaguks, korraldatakse lisaks sisekoolitustele oma töötajatele koolitusi ka koostööpartnerite juures, muu hulgas Järvamaa Kutse­hariduskeskuses, kus 2019. aastal läbiti ühtekokku 23 400 akadeemilist tundi. „Oleme alati pakkunud firmasisest arenemist. Kui näeme, et inimeses on potentsiaali ja huvitatust, oleme teda suunanud ja julgustanud võtma vastu uusi väljakutseid. Meie eesmärk on areneda nii ettevõttena, ettevõtjana kui ka pakkuda seda kõike oma inimestelegi, tänu kellele võime töiste tulemuste üle uhkust tunda. Minu meeskond on nagu hästi häälestatud orkester, mille iga pill on erinev, kuid mis õigesti juhtides väga ilusasti kokku kõlab,“ ütleb Allan Ronimois.