Ehe Itaalia pizza sidrunipuu all Tallinna vanalinnas

Tuttavas asukohas Tallinna Vanalinnas, Müürivahe ja Harju tänava nurgal on värskelt avatud hubase õhustikuga eriline restoran. Sõnad "värske" ja "uudne" iseloomustavad La Prima Pizzat palju rohkem, kui pealtnäha paistab.

Vanalinna La Prima Pizza südameks on Itaaliast toodud 50-aastane sidrunipuu Foto: Lauri Laan no@no.ee

Selle omalaadse ja pikantsetest maitsetest pakatava Itaalia restorani sünniloo taga seisab ääretult kaunis ja ambitsioonikas nelja lapse ema Marju Mändmets, kes koos abikaasaga on end aastaid harinud ja koolitanud, pakkumaks tõelisest Itaalia köögist inspireeritud, kvaliteetseimat ning põhjamaisele maitsele kohandatud toitu. See kirg kannustab neid tänaseni. Hea toit on neile elustiil ning esindusrestoran, detsembris uksed avanud Vanalinna La Prima Pizza, on nende tõlgendus ideaalsest Itaalia stiilis restoranist.

Pererestorani La Prima Pizza looja ja hing Marju Mändmets abikaasa ja nende nelja lapsega

Retseptid on koostatud põhinedes isiklikele maitse-eelistustele. Viibides palju aega Itaalias, kogus Marju koos abikaasaga kokku kõige paremad maitsekogemused ning lõi La Prima Pizza Restorani menüü. Nii on garanteeritud külastajatele suurim võimalik rahulolu. „Tulles La Prima Vanalinna restorani, tulete Te külla meile!“ ütleb Marju.

Maitsetest tulvil õhtusöök või kiire lõuna viljadest pungil sidrunipuu all

Täpselt nii! Restorani keskel kasvab soliidses vanuses sidrunipuu, mis praegu õitseb ja samal ajal korralikult vilja kannab. Sidrunipuu kolis siia Itaaliast ning siin on tal ka oma hooldaja, kes seisab hea, et puu elutingimused oleksid temale sobivad.

Lisaks väga laiale pitsavalikule saab La Prima Pizza restoranis nautida ka tõeliselt kvaliteetset pastat, salateid või antipastisid Foto: Lauri Laan no@no.ee

See idülliline väike restoran üllatab mitmel moel. Päeval tegutseb see kiirpitseeriana, kus on võimalik lisaks väga laiale pitsavalikule nautida ka tõeliselt kvaliteetset pastat, salateid või antipastisid – laias valikus on midagi igaühele. Magustoitudest leiab isetehtud kondiitritooted ning Marju loodud retseptide järgi valmistatud gelatod, sorbet’d või isegi gelato tordid.

Õhtul muutub koht hubasemaks restoran-veinibaariks, kus kolmapäevast laupäevani suurepärase veini ja maitsva toidu kõrvale itaaliakeelset live muusikat nautida saab. Päris kindlasti väärib aga esiletõstmist kohalik limoncello, mis on kooslus Eesti ökopiiritusest, Sorento sidrunitest ja Napoli veest – see on tõenäoliselt üks parimaid maailmas!

La Prima kokad Ivan ja Jevgeni on pikaajalise Itaalia restorani kogemusega oma ala professionaalid, kes valmistavad Itaalia toite suure kirega.

La Prima kokad valmistavad Itaalia toite suure kirega Foto: Lauri Laan no@no.ee

Pitsataigna juured ulatuvad Lõuna-Itaaliasse

La Prima Pizza sündis ideest, mis tekkis, kui Marju 2012. aastal oma abikaasaga ühes Eesti tuntud pitseerias head pitsat tellida soovis. Nad proovisid erinevate lisanditega maitseid mõjutada, kuid mitmed katsed soovitud tulemust luua ebaõnnestusid. Sel hetkel nad otsustasidki ise kvaliteetset ja maitsvat pitsat pakkuma hakata.

Juba ainuüksi õiget pitsapõhja otsiti kaua. Läbi trambiti kümneid ja kümneid retsepte ning ligi tonn tainast. Eesmärk oli, et see peab olema eriline! Prooviti ka mitme Eesti restorani retsepte, mida lahkelt nendega jagati, kuid päris õiget siiski ei leitud. Googeldamine ei tundunud samuti sobiva lahendusena. Lugu levis õnneliku juhusena ka Marju hea sõbra kõrvu Lõuna-Itaalias, kes ütles, et tema vanaema teeb maailma parimat pitsatainast retsepti järgi, mis on muutumatuna püsinud juba mitmeid põlvkondi. Otse loomulikult proovis Marju selle ära. Ta tõi Itaaliast õige tooraine, 00 jahvatusastmega kvaliteetse jahu ning külmpressitud oliivõli – see tainas tuli lihtsalt suurepärane!

Hea pitsataigna saladus on kvaliteetne tooraine ja pikk valmimisprotsess, kõik peab olema täiuslik, ka vee temperatuur. Pärast valmis sõtkumist kerkib see 8 tundi, seejärel tehakse taignast pallid, mis veel omakorda 4 tundi kerkivad.

Maitselt on taigen kerge ja krõbe ning Marju kinnitab, et ta ise võib terve pitsa ära süüa ilma, et kõhus raske tunne tekiks. Seda justnimelt seetõttu, et kasutatakse vaid Premium kvaliteediga toorainet.

Kõigil on võimalus läbi frantsiisi ka ise La Prima Pizza’t pakkuma hakata

Esimene väga väike pitsakiosk avati 2013 aastal Mustamäel, kus tolleaegse partneri pakutavates ruumides koos alustati. Tellimuste maht kasvas kiiresti ning kuna ruumid olid väikesed, tuli tainast lõpuks ööseks koju kerkima viia. Nii enam jätkata ei saanud.

Sel hetkel pöördus nende poole klient, kes oli La Prima pitsade suur fänn ning avaldas soovi ka ise neid pakkuma hakata. Nii otsustatigi äri frantsiisiks pöörata ja sellest ideest sündis 2015. aastal esimene frantsiisina toimiv La Prima Pizza Gonsiori tänaval. Nähes, kui hästi see kontseptsioon töötab, soovib Marju võimalust ka teistega jagada, sest üsna vähese omafinantseeringuga on pea igaühel võimalus edukat pitsarestorani juhtida.

Marju on loomult väga avatud ning on alati valmis õpitut heal eesmärgil edasi andma. Tallinnas näeb ta 10-12 võimalikku uut frantsiisikohta. Juba praegu valmistab La Prima Pizza 10 000 pitsat ühes kuus!

Ülevaatlikult La Prima Pizza frantsiisist: - Esmane investeering al 50 000 - Milles sisaldub frantsiisitasu, pinna ettevalmistamine, seadmed, koolitused - Keskmine aasta tootlus 12-15% - Tasuvusperiood ca 3 aastat. - Omaniku ajakulu ca 30-40h kuus

Lähemalt frantsiisivõimalustest www.lapizza.ee/frantsiis

Pisiasjadesse ei tohi suhtuda ükskõikselt

Marju motoks on, et ta teeb kas väga hästi või ei tee üldse. Lippu tuleb alati kõrgel hoida ja kvaliteedile ei vaadata tema restoranides kunagi läbi sõrmede. Iga detail on omal kohal. Näiteks tuuakse mozzarella juust, mida pitsadel kasutatakse, iga kolme nädala tagant värskena Itaaliast. See on absoluutselt super kvaliteediga noor juust!

Mozzarella juust, mida pitsadel kasutatakse, tuuakse iga kolme nädala tagant värskena Itaaliast Foto: Lauri Laan no@no.ee

Kohapeal valmistatakse värske pesto, limonetti jne, kõik eranditult Premium kvaliteediga. Pikantsust lisab ka pisiasi, et kogu tooraine tuleb sisse viilutamata kujul – see tagab värsked ja tugevad maitsenüansid! Oma lugu on igal koostisosal.

Väga olulisel kohal on ehedus ja lihtsus, hubane, sõbralik ent professionaalne teenindus.

Tõenäoliselt parim gelato Eestis!

Soolase kõrval saab La Primas nautida ka täiesti uudseid gelatosid. Gelato Factory kaubamärgi tekkimiseni viis juhus, kus Kristiine Keskuse restorani ostes avastati tehnika hulgast Itaalia Gelato tegemise masinad. Siit sündis mõte seda ise valmistama hakata. Marju eesmärk oli sama nagu pitsade puhul – pakkuda parimat! Samuti soovis ta kasutada oluliselt vähem suhkrut kui Itaalia retseptides. Kuna uus suund eeldas ka põhjalikumaid teadmisi, läks Marju õppima Bologna külje all asuvasse Gelato Ülikooli. Läbinud nii baaskursuse, edasijõudnute-, kui ka professionaalidele suunatud kursuse, on Marjul täna teadmised ja oskused loomaks vaieldamatult parimat Gelatot Eestis.

Toetavad Eesti disaini ka käsitööd

Marju üks eesmärkidest on oma tegevusega toetada Eesti andekaid inimesi. Vanalinna La Prima pitsaahjule pani käe külge Eesti Keraamikakoda. Ka on teenindajate vormiriided loonud Eesti disainer Maria Tammeorg (Mammu Couture). Lisaks ilutseb Vanalinna restorani seintel Eesti käsitöö disaintapeet ning vannitoa kraanikausid on käsitsi valatud.

Värsked puu- ja köögiviljad Itaalia päikese alt

Vanalinna La Prima Pizzas avatakse ka Itaalia puu- ja köögiviljade lett, kuhu igal esmaspäeval saabuvad värsked viljad otse Itaalia kuuma päikese alt. Koostööd selles vallas teevad nad Eestis resideeruva Antonio Fiorilloga, kelle perekond tegeleb juba kolmandat põvlkonda puu-ja köögiviljadega.