Veerandsada aastat tegutsenud Andeston jätkab kindlal kursil

25. tegutsemisaastat tähistava Andeston OÜ põhitegevuseks on kõrgsurvelaminaadist (HPL) mööblidetailide ja mööbli valmistamine. „Valmistame kõrgsurvelaminaadist töötasapindasid, mööbliuksi, erinevaid mööblidetaile ning mööblit,“ sõnab ettevõtte juht Kristjan Kalle. Kaasaegne masinapark ja kogemustega töötajad võimaldavad pakkuda klientidele kvaliteetset ja paindlikku koostööd.

Alustati rõivaäriga

Firma algusaastatel oli tegevussuund aga hoopis muu, kui starditi lastootavate naiste rõivaste importimisega. „Rõivad tulid Soomest ja sealsetelt hulgimüüjatelt. Hiljem asusime tootma väikeseid aiamaju, grille ning koerakuute, millega tegelesime 2005. aastani. 2003. aastast on Andestoni põhisuund kõrgsurvelaminaadist detailide tootmine,“ tutvustab Kalle tegemisi.

Muutused on olnud loomulikud ja sujunud orgaaniliselt. Et suhtlus Soome-poolsete ettevõtetega oli juba tekkinud, oli ka mööbliärisse sukeldudes vajalike asjatundjate kontaktid olemas. Kalle jaoks ei olnud puiduvaldkonnas tegutsemine uus - tema vanavanaisa oli tisler, isa töötas pensionini Andestonis ning enne seda Standardis ja ka Kristjani enda esimene töökoht kooli kõrvalt oli Standard.

Kivi kivi haaval firmat ehitanud

Andestonis töötab täna kümmekond inimest. Tiim pole suur, kuid need, kes seal on, on sinna ka jäänud. Kaadrivoolavus on praktiliselt olematu ning inimesed, kes firmas tegutsevad, on seal töötanud keskmiselt kümme aastat. „Märtsikuus kriisi ajal soovisime paar inimest juurde võtta ning see osutus keerulisemaks, kui arvata oskasime. Ühte meest jagus nädalaks, teine ei ilmunud isegi kokkulepitud ajaks kohale,“ räägib Kristjan Kalle ja sellest, kuidas Eestis selline arv töötuid on, ta seega aru ei saa. „Häid tegijaid tuleb tikutulega taga otsida,“ ütleb ta.

Kriisist kõneledes meenutab ettevõtte omanik eelmist suurt majanduskrahhi, milles tugevalt pihta saadi. See, milliseks kujuneb tänane olukord, selgub ilmselt alles sügis-talvel. „Eelmises kriisis tuli otsustada, kas koondan mõned inimesed ära või töötame graafikus kaks ja kaks nädalat ning alandame palkasid. Kõik mõistsid olukorda ning ükski ei lahkunud,“ räägib ta. Sel moel toimetati ligi pool aastat. Kui tellimusi hakkas juurde tulema, ei võetud kohe inimesi juurde, vaid koos tehti pikemaid tööpäev ning sedamoodi talitati pool aastat järjest. Just selline kokkuhoidmine ja toetamine aitas uuesti tõusta. „Meid on aidanud tavaline talupoja mõistus. Loodame, et selle kriisi tulemused saavad ka ületatud,“ sõnab Kalle.

Kristjan Kalle , Adeston OÜ juht See, milliseks kujuneb tänane olukord, selgub ilmselt alles sügis-talvel. Kindlasti peame tänama oma meeskonda kelleta Andeston ei oleks see mis ta on. Ületunde ei loetud ja tehti kõike hingega, nii tellimusi kui tootmishoone parendustöid.

Kvaliteetne laminaat Indiast

Andestoni toodetest läheb ligikaudu 50% allhangetena Soome. Materjal, millest tellimusi tehakse, saabub aga Indiast. Sealt saabuva kvaliteediga on Kalle ääretult rahul ja pettuda pole tulnud ka tarneaegades.

Rõõmu võib tunda ka Andestonis asuva masinapargi üle. „95% masinatest ja seadmetest olen ostnud Soomest. Miks? Sest seal suhtutakse väikestesse ettevõtetesse eelarvamusteta. Eestis on väga häid seadmemüüjaid, kuid meil pole aastatega koostöö välja kujunenud. Samamoodi käib Andestoni seadmete hooldus läbi Soome,“ räägib juht.

Masinapargis olevad seadmed on enamuses alla viie aasta vanad. Kõik vajalik erimööbli ja toorikute tootmiseks on olemas. „Meil on 4,5-teljeline CNC freesimismasin ehk seade, mis suudab ka ümmargusi asju teha. On täisautomaatne programmeeritav servapealistussüsteem, täisautomaatne lahtilõikuspink,“ tutvustab Kalle.

Andestonil puuduvad märkimisväärseid kohustused finantsasutuste ees, mis annab omakorda suurema julguse homse päeva ees. Ettevõtte aastakäive jääb miljoni kanti, mis on ettevõtte omaniku Kristjan Kalle sõnul väikese ettevõtte jaoks täiesti piisav. „See võimaldab meil rahuliku südamega tööd teha ja laseb öösel magada,“ sõnab ta.

Kliendi rahuolu on kõrgeim kvaliteedimärk

Eelmisel suvel võttis Andestoniga ühendust klient, kes ettevõttest 2004. aastal oma korterisse köögimööbli tellis. Nüüd sai inimene valmis noobli eramu ning soovis, et uus mööbel tuleks just Andestonist. „Sisustasime terve maja,“ ütleb Kalle.

Eraklientidele toodetakse täna siiski suhteliselt harva. Rohkem ollakse ametis suurematele tootjatele tehtavate allhangetega, samuti valmistatakse laboratooriumeid ning valmis on saanud ka mitmed hambaravikabinetid.

