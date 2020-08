Suure-Jaani tööstusparki rajab esimesena uue kaupluse ehituspoodide kett Espak

Põhja-Sakala valda arendatavasse Suure-Jaani tööstusparki soetas esimeste seas hoonestusõiguse Eesti ehituspoodide kett Espak, plaanides piirkonnas mõne aasta pärast avada ehitusmaterjalide kaupluse.

Viljandist vaid 24 kilomeetri kaugusel asuv tööstuspark pakub võimalust omandada kinnistu logistiliselt suurepärases kohas, kus on ettevõtjatele tagatud vallavalitsuse poolt kiire ja korrektne asjaajamine.

Espak Viljandi ASi tegevjuht Timo Riitmuru sõnul on Suure-Jaani suure potentsiaaliga koht. „See on väga ilus kant ja on näha, et inimesed jäävad sinna püsima ning pingutavad koos, et Suure-Jaani elamiseks veel mõnusamaks ja elamisväärsemaks muuta. Samuti pingutavad ettevõtted ja vallavalitsus, luues uusi teenuseid, näiteks avati seal hiljuti veekeskus. Vallavalitsuse algatatud tööstuspargi projekt on väga heaks näiteks kohaliku elu edendamisel ja arendamisel. Suure-Jaani on suurepärane koht peredega elamiseks või pensionipõlve veetmiseks.”

Espak plaanib kinnistule ehitada väikese ehituspoe, et tuua piirkonna inimestele lähemale ettevõtte pakutavaid tooteid ja teenuseid. Õige pea alustatakse projekteerimisega ning mõne aasta jooksul võiks kauplus saada Riitmuru sõnul avatud. Espak on esindatud Eesti suuremates linnades suurte ehituskauplustega, kuid samuti avatakse järjest väikesemaid poode väiksemates asulates, näiteks on neil esindus Räpinas, Muhu saarel ning Türil.

Põhja-Sakala valla arendusspetsialisti Erki Heinaste sõnul on Espak üks esimestest ettevõtetest Suure-Jaani tööstusalal, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus läbi kirjaliku enampakkumise, kohustusega hoonestada kinnistu viie aasta jooksul. Pärast hoonele kasutusloa saamist on neil võimalik kinnistu välja osta.

„Sageli põrkuvad ettevõtjad uut tööstus-, tootmis-, lao või ärihoonet planeerides tülikate probleemidega nagu ruumipuudus, kinnistu ummikuterohke asukoht või keerukas asjaajamine kohaliku omavalitsusega. Meie pakume võimalust omandada kinnistu logistiliselt suurepärases kohas, kus on ettevõtjatele tagatud vallavalitsuse poolt kiire ja korrektne asjaajamine,” ütleb Heinaste ja lisab, et Suure-Jaani tööstuspargi oluliseks eeliseks on logistiline asukoht, kus on tihe transpordiühendus keskuste ja elamupiirkondadega, heas korras tugiteede võrgustik ning vahetu lähedus suurematele maanteedele.

16 ha suurune tööstuspark pakub ettevõtetele vajaliku infrastruktuuriga varustatud 19 tootmis- ja ärimaakrunti, kus on olemas kõik vajalik tootmise alustamiseks või laiendamiseks, logistikakeskuse loomiseks või ärihoone rajamiseks, sealhulgas liitumiste valmidus.

Suure-Jaani tööstuspargi lähistel tegutseva Eesti ühe suurema saeveski Combimill Sakala OÜ juhatuse liige Aimar Kreevald nendib, et senised aastad tegutsemist on näidanud, et Suure-Jaani ettevõtluskeskkond ja tehniline infrastruktuur on aasta-aastalt paranenud. Profiilliistude tootja Eesti Höövelliist OÜ juhataja Andrus Rooksi sõnul on olud ja elukeskkond Suure-Jaani kandis aastatega märgatavalt edenenud ning igati konkurentsivõimelised teiste Eesti piirkondadega. Ta lisab: „Kohaliku omavalitsuse toetus, asjaajamise efektiivsus ja professionaalsus – need on siin 5+!”

Tööjõuprobleeme aitavad lahendada Olustvere teeninduskool ja Viljandi Kutseõppekeskus

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8000 inimese. Vallas on kaks linna: Võhma ja Suure-Jaani, kaks alevikku Olustvere ja Kõpu ning 70 küla. „Inimeste arv meie vallas on piisav, et varustada siin tegevust alustavaid ettevõtteid tööjõuga, samuti asuvad vahetus läheduses Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Viljandi Kutseõppekeskus, kust on potentsiaal leida noort kvalifitseeritud tööjõudu,” nendib Heinaste, lisades, et kava kohaselt tegutseb 2030. aastaks tööstuspargis vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikaudu 200 töökohta.

Projekti „Suure-Jaani tööstuspargi arendamine” eesmärk on suurendada ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt ja seda toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Piirkonda iseloomustab suurepärane looduskeskkond elamiseks, heas korras taristu, tugevad kogukonnad ning head tingimused vaba aja veetmiseks. Täna asub Suure-Jaanis 2019. aasta märtsis vallavalitsuse eestvedamisel valminud Tervisekoda, kuhu on koondatud veekeskus ja perearstikeskus, samuti politsei, kiirabi, apteek jm.