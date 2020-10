Kas kallil ja odaval vannitoamööblil on rohkem erinevust kui välimus?

Hafa Edge seeria vannitoamööbel väljendab parimat disaini ja kvaliteeti. Pika ajalooga bränd on tõusnud Põhjamaade sanitaartehnika turuliidriks. Foto: Lintman Eesti OÜ

Vannituba on enamat kui lihtsalt kaunid keraamilised plaadid, kraanikauss ja vann – vannituba võiks olla isiklik spaa, mis on samaaegselt nii praktiline ja mugav kui ka luksuslik. Milliseid kriteeriumeid tuleks vannitoamööbli valikul jälgida ning mis eristab odavaid ja kalleid materjale ning detaile, selgitavad enam kui 20-aastase kogemusega vannitoaspetsialistid Lintman Eesti OÜ-st.

Õige vannitoamööbel peab pakkuma igapäevast mugavust, peab olema sisustatud funktsionaalselt ning seal peab olema võimalik rutakatel hommikutel kiirelt toimetada. Selleks on mõistlik küsida nõu ekspertidelt ning võimalusel külastada näiteks Lintman Eesti salongi Tallinnas Lauliku 2b, kus luuakse soovi korral vastavalt vannitoa mõõtmetele ruumi 3D plaan ning sobitatakse kokku teile meeldivad keraamilised plaadid ja mööbel.

Kõige olulisem on materjalide niiskuskindlus

Laias laastus jaguneb vannitoamööbel kaheks – põrandale toetuv ja seinale kinnitatav. Seinale kinnitatava mööbli eelis on, et märjaks saav põrand ei kahjusta mööblit ning põrandat on lihtsam puhastada. Sel juhul tuleb aga olla kindel, et sein ning mööblikinnitused kannatavad raskust. Kui tegemist on kergete vaheseintega, eelistage põrandale (ja võimaluse korral näiteks roosevabast materjalist metalljalgadele) toetuvat mööblit. Seinale kinnitatav valamukapp annab vannitoale ruumikust, põrandale toetuv aga soliidsust!

Vannitoa remondi puhul on mõistlik eelnevalt koguda ideid nii pinterestist kui ka erinevatest sisustusajakirjadest, kuid lõpptulemus sünnib siiski ruumi mõõtmetele ja inimeste vajadustele tuginedes. Selleks on Lintman Eesti salongis Lauliku 2b kasutusel 3D programm, mille abil aidatakse klientide soovid kuvada ette 3D lahendusteks. Sisestades programmi vannitoa laekõrguse, põranda pinnalaotuse, ruumi pikkuse, laiuse, uste-akende asukohad saab tuua väga reaalse lõpptulemuse visuaali!

Olenemata sellest, kuidas mööbel vannituppa paigaldatakse, on tähtis valida materjal, mida pidev niiskus ei riku. Näiteks täispuidust mööbel on küll kena, kuid seda kattev lakk või spetsiaalne niiskust hülgav vahend võivad ajapikku kuluda ning aastatega mööbel siiski amortiseerub. Eriti ettevaatlik tuleb olla saepuruplaadist mööbliga, sest see kipub murenema ning niiskusega paisuma. Lisaks tasub uurida vannitoamööbli karkassi materjali, sest vahel on välispind küll tugev ja veekindel, kuid karkass ehitatud odavast ebakvaliteetsest materjalist. Kõige enam soovitame vannitoamööbli materjaliks hoopis PVC-d ehk spetsiaalset plastikut, mis on äärmiselt niiskuskindel. Ventileerimise kindlustamiseks on aga näiteks hea, kui kapil puudub tagasein, sest siis pääseb õhk kõikjale ligi ja väheneb hallituse tekkimise oht.

Kvaliteetne vannitoamööbel Aftonilt, kus sahtlipaneeli valiku saab klient teha ise ning luua vannitoa vastavalt isiklikule stiilile. Foto: Lintman Eesti OÜ

Väga oluline on pöörata tähelepanu töötasapinna materjalile – see peab olema täiesti veekindel, kuna kraanikausist pritsib alailma vett. Tööpinnaks kasutatakse vastavalt maitsele täiesti erinevaid materjale nagu MDF, töödeldud puit, kivi, klaas, melamiin jne. Kindlasti tasub uurida müüjalt materjalide tehnilist infot – vee-, kulumis- ja keemiakindlust, samuti poorsust ning pinnakatte töötlust. Kõige kehvem variant on lamineeritud MDF-plaat, mis ei pea paraku pidevale niiskusele kuigi kaua vastu. Muude materjalide puhul on aga oluline värvikihi pehmus ning lakikihtide arv. Pehmem värv kulub kiiremini ning lakikihte võiks töötasapinnal olla neli.

Üldiselt võiks mööbli kujundus olla minimalistlik, teravate ning etteulatuvate nurkadeta. Pigem sisaldagu mööbel rohkem kappe ja sahtleid kui riiuleid, mis asju täiskuhjatult võivad ruumist jätta segamini mulje. Lähtugem reeglist: mida vähem asju vannitoas on, seda parem! Ära ei saa aga unustada ka vannitoa kasutust lihtsustavaid aksessuaare, näiteks nagisid käterättide, rõivaste ja hommikumantlite jaoks, riiul pesuasjadele ning kast või korv mustade riiete jaoks. Seega – olge teadlikud ning investeerige pigem rohkem, et vannitoa sisustus püsiks kauem kaunis ja terve!

Hinged, siinid ja käepidemed – millist lahendust eelistada?

Hafa kliendiks on moderne hinnateadlik inimene, kes huvitub kvaliteetsest disainist. Foto: Lintman Eesti OÜ

Esmalt tuleb kindlaks teha kapiuste ja sahtlite avanemise suund ning ruum ehk millise ala need avatuna enda alla võtavad. Uksed-sahtlid ei tohi takistada liikumisteid ega häiriks teiste uste, näiteks pesumasina või vannitoaukse liikumist.

Üks põhilisemaid detaile vannitoamööbli juures on kapiste hingede ja sahtlisiinide kvaliteet – need peavad liikuma sujuvalt ja stabiilselt, ei tohi logiseda, väriseda ega teha hääli. Sahtlit isegi hooga kinni lükates peab see toimuma sujuvalt, takistusteta. Eelistada tasub kindlasti roostevabast terasest või alumiiniumist furnituuri, mis on niiskuskindlam.

Lisaks vaadake alati mööbli juures käepidemete kvaliteeti, mis ideaalis võiksid olla roostevabast, värvitud plastikust või mõnest muust niiskuskindlast materjalist. Oluline on ka käepidemete kinnitumine ning mugavus, et ka märja käega link käest ei libiseks või vesi sellele inetuid jälgi ei jätaks. Nii kappide kui ka sahtlite puhul eelistatakse aina enam ülimugavat käepidemeteta nn push-open süsteemi, mille puhul kergelt lükates uks iseseisvalt avaneb või sulgub. Ent see teeb tõenäoliselt mööbli hinna mõnevõrra kallimaks.

Lisamugavustega vannituba sisaldab rohkem varustust – elektripistikuid ja valgustust kappides või sahtlites., sahtlisisu ja sahtlipõhjamatti, mis sahtleid aitab kergemini korras hoida, valgustatud peeglit, soojendusega käterätikuhoidjat, bideed, aurusauna ja massaažikabiini ning suurema pere puhul teist kraanikaussi. Kõik see oleneb muidugi omaniku võimalustest ja soovidest.

Lisainfo kodulehelt: www.lintman.ee