Sirowa: meie ülesanne on pakkuda oma töötajatele huvitavat tööd ja head keskkonda

Sirowa alustas tegevust 1993. aastal kosmeetika ja hambaravitoodete maaletoomisega. Teiste hulgas on Sirowa tooteportfellis näiteks kosmeetikabrändid Hugo Boss, Calvin Klein, Gucci, Sensai, Max Factor, Rimmel, Carola Herrera, Nina Ricci ja Wella.

Rahvusvaheline kosmeetika, parfümeeria, juuksehooldusvahendite ja mitteretseptiravimite hulgimüüja Sirowa on mõneti unikaalne ettevõte, olles valinud oma asukohaks kesklinna modernsete kontorihoonete või äärelinna tööstusparkide asemel Nõmme roheluse. Juhatuse liikmed Annely Martoja ja Kristjan Sinisoo kinnitavad, et nende 150 töötajat on väga rahul nii oma tööpaiga asukoha kui ka sisekliimaga.

„Oleme seisukohal, et kui inimene saab oma tööd ise kujundada, kui talle pakkuda mõnusat töökeskkonda, sõbralikku sisekliimat ning maksta motiveerivat tulemuspalka, jääb hea töötaja meie juurde kauaks ning peegeldab ka väljapoole oma rahulolu,” ütleb Martoja. „Me ei ürita töötajaid raamidesse suruda, vaid neil on omad ülesanded, vastutus ning eesmärk, mille suunas liikuda. Meie pakutav vabadus annab võimaluse end tööalaselt teostada.”

Ta lisab, et Sirowas püütakse alati mõista, mis on konkreetse töötaja tugevamad küljed ning neile rõhuda. „Mõni inimene on väga kiire tegutseja, teine on oma töös punktuaalselt täpne, kolmas on nii kiire kui ka täpne. Igaühe jaoks on olemas oma ametikoht, kuhu ta kõige paremini sobib. Samuti innustame inimesi ettevõttesiseselt arenema ja meil on silmapaistvaid näiteid, kuidas sekretärist on kasvanud finantsist ning müügitüdrukust saanud grupi juhatuse liige. Arenemisvõimalus ja põnev töö on see, mis inimesi tegelikult motiveerib. Töötaja poolt on samas väga oluline suhtumine oma töösse, tööandjasse ja kolleegidesse – hapu näoga inimesed meie juures tööd ei leia!”

Sinisoo lisab, et südame teeb soojaks, kui töötaja, kes on mõned aastad proovinud leiba teenida mujal, leiab taas tee Sirowasse. „Töökoha vabanedes võtame ka ise vahel ühendust meilt mujale siirdunud inimestega ning pakume eelisjärjekorras vaba ametikohta neile. Hindame oma töötajaid kõrgelt ning kindlasti ei lõpeta me töölepingut sildade põletamisega. Kui tegemist on tugeva töötajaga, hoiame tema teekonnal ka edaspidi silma peal.”

Ka pealtnäha väikesed pisiasjad annavad oma osa rahulolutundeks

Vähetähtis pole töötajate jaoks ka keskkond, kus tööd teha. Seda nii siseruumide kui ka üldise asukoha mõistes. „Meie töötajad on kiitnud, et siin on hea töötada,” nendivad juhatuse liikmed.

Sirowa kontor ei asu kesklinnas klaasakendega modernses hoones, vaid rahulikus Nõmme piirkonnas, Hiiu jaama ning bussipeatuste vahetus läheduses. Hoone kõrvalt kulgeb kergliiklustee, mida töötajad kasutavad meelsasti tööletulekuks ja töölt lahkumiseks nii jalgsi kui ka jalgrattaga. Maja kõrval asub oma töötajatele mõeldud suletud ratta- ja autoparkla. Nõmme ühe suurema tööandjana elab enamik Sirowa töötajaid lähiümbruses. Ettevõte palkab muide meelsasti ka osalise töövõimega, näiteks kuulmispuudega inimesi, kelle võimalused on tööturul üldjuhul kahjuks piiratud.

Võimalusel antakse ka kodukontoripäevi, mida töötajad võtavad tõepoolest kui kodus töötamise, mitte vaba päevana. „Meie usaldus töötajatega on vastastikune – me ei ole näinud, et keegi oleks kodukontorit kurjasti kasutanud,” tõdeb Sinisoo. „Inimeste kohusetunne on väga suur ning oma tööd teiste kaela ei veeretata. Oleme nõudlikud, ent samas tööd meie juures hinnatakse, sest 70% inimestest on siin olnud enam kui 10 aastat ning paljud ka rohkem kui 20 aastat. Lisaboonusena pakume sporditoetust, lõunasööki, ühist tähtpäevade tähistamist, tasustatud tervisepäevi ning kiiretel aegadel tekkivate ületundide väljavõtmist vabade päevadena.”

Samuti korraldatakse traditsiooniliselt grupiüleseid koolitusi, kus korratakse üle ettevõtte väärtused ning arendatakse iga töötaja isiksust ja läbirääkimisoskust. Ettevõtte filosoofias on olulisel kohal, et lisaks põhitööle tuleb klientidele ja partneritele pakkuda lisandväärtust. Tänu sellele mõistab tootja, et lõpptarbija on nii toote kui ka edasimüüjaga rahul ning sinna vahele ei mahu Martoja sõnul ühtegi kasumiahnet ega nõrka lüli. Kõige olulisem on, et partneritel läheks hästi! Ja kui meie klientidel on hea, on ka meil kõik hästi!

Portfellis on vaid eksklusiivsed tooted

Sirowa alustas tegevust 1993. aastal kosmeetika ja hambaravitoodete maaletoomisega, millele lisandusid õige pea ka teised tootegrupid. Tegevus läks kohe alguses hoogsalt käima ning juba viis aastat hiljem koliti esimesest asukohast Põllu tänavalt Nõmmel edasi Salve tänavale. Tänaseks tegutseb ettevõte Salve tänaval kolmes majas – 2c, 2d ja 4 – ühtekokku 9000ruutmeetrisel lao- ja kontoripinnal.

2006. aastal müüdi ära suur osa hambaraviärist ning koliti kosmeetikalaod Lätist ja Leedust Eestisse. Eelmise majanduslanguse ajal aastatel 2008–2009 toodi Tallinnasse ka Soome ladu, mis tähendas, et ettevõte ei pidanud inimesi koondama, vaid hoopis juurde palkama. Täna ollakse keskendunud eksklusiivsetele kaupadele, esindades üle 70 kaubamärgi põhiliselt Euroopast, ent ka kaugemalt. Teiste hulgas on Sirowa tooteportfellis näiteks kosmeetikabrändid Hugo Boss, Calvin Klein, Gucci, Sensai, Max Factor, Rimmel, Carola Herrera, Nina Ricci ja Wella. Meditsiinikaupade tootjatest esindatakse kaubamärke Engelhard Arzneimittel, Dr Wolff, Pamex Pharma, Queisser Pharma jne ning professionaalsetest juuksehooldustoodetest Wella ja OPI.

Ettevõtte kliendid on enamikus kaubanduskettidest, ravimite hulgimüüjad, apteegid, hambaravikabinetid ning juuksuri- ja ilusalongid. Täna liigub üle 90% Sirowa tellimustest elektrooniliselt. On küll veel pisemaid salonge, kust tehakse tellimusi telefoni teel ning paindliku ettevõttena püütakse kõigi klientidega arvestada. Samuti on iga kliendi jaoks oma haldur, kes vahendab infot, tegeleb tellimustega ning läheneb kõigile soovidele ja vajadustele personaalselt.

Kui meenutada aega 10–15 aastat tagasi, oli tollal Sirowa töös palju nii-öelda käsitööd – suhtlust e-kirjade ja telefoni teel. Martoja nendib, et see oli väga kulukas mudel ning nii mindi järk-järgult üle elektroonilisele andmevahetusele. „Juba 2007. aastal alustasime Telema kaudu elektroonilist andmevahetust ja täna ei kujuta enam ettegi teistsugust tellimiskeskust. Inimesed hindavad oma aega ning klientidel on kordades kiirem, lihtsam ja mugavam läbi kliendiprogrammi oma tellimusi teha. Tõusnud on ka mahud – kui 15 aastat tagasi oli tellimusi päevas keskmiselt 50, siis täna täidame ühe päevaga 400 tellimust.”

Sinisoo sõnul muutub maailma kaubanduse pilt aasta-aastalt, sest kõik osapooled keskenduvad oma tugevustele – tootjad toodete arendamisele ja valmistamisele, maaletoojad ja edasimüüjad müügile ning kaubanduskeskused kauba väljapanekule ja lõpptarbija rahulolule. Kuigi on tootjaid, kes täpselt jälgivad, kuidas nende kaupa presenteeritakse ning kus müüakse, mõistetakse siiski järjest enam, et nii tootja, edasimüüja kui ka jaemüüja on kõik väljas ühe asja eest – müüa tarbijale puhta südametunnistusega tõesti head toodet!