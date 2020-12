Ettevõtte registridokumendid välismaale - 1DOX CorpDocs

Eesti on e-riik, kus oleme harjunud veebipõhise asjaajamisega. Paraku nõutakse välismaal Eesti ettevõtete dokumente ka paberkandjal – inglisekeelsena ja kinnitatud apostilliga. Nüüd on olemas mugav lahendus – ettevõtete registridokumentide tellimisportaal 1DOX – CorpDocs.

CorpDocs teenus võimaldab kiiresti ja kergelt tellida Eesti ettevõtte kinnitatud inglisekeelseid dokumente:

•Registrikaardid

•Põhikiri

•Maksuresidentsuse tõend

•Viimane esitatud majandusaasta aruanne

Tellimus mõne minutiga, paberid kohal loetud päevadega

CorpDocs teenus vabastab tellija suhtlemisest tõlkide, notarite, maksuameti ja kullerfirmaga. Kõik vajaliku saab ühest kohast ja tellimuse esitamiseks kulub vaid mõni minut.

Teenuse teeb tõeliselt mugavaks võimalus tellida ülemaailmne dokumentide kättetoimetamine kulleri või postiga. Kui kellegi välismaine äripartner või finantsasutus nõuab kinnitatud äriregistri dokumente, siis sageli saab tellimus täidetud ja dokumendid kätte toimetatud juba mõne päeva kuni ühe nädala jooksul. Vaid põhikirja tõlge ja maksuresidentsuse tõend võivad rohkem aega võtta.

CorpDocs teenuse puhul on tegemist n-ö “igamehe”-teenusega, sest igaühel on õigus tellida mistahes Eesti ettevõtte avalikke registridokumente. Nüüd on see kõik lihtne ja kiire!

Kiire teenindus ja vajadusel ka personaalne tugi

Kõik valminud dokumendid on alati kohe kättesaadavad elektroonilisel kujul ning mugavalt vaadeldavad selleks sobivalt kujundatud vaates. Lisaks on paljude jaoks kindlasti oluline teada, et igal tellimusel on personaalne klienditugi inimese näol, kes vastab kõigile tekkinud küsimustele. Pole vaja karta, et peab suhtlema robotiga. Kõik erisoovid saab tellimust tehes lisada märkuste lahtrisse. Näiteks kui on vajadus tellida mõnda nimekirjas mitteleiduvat dokumenti (nagu tegevusluba) või tõlkida dokumendid inglise keele asemel mõnda muusse keelde, siis ka see on võimalik.

Teenuse avalehega saab tutvuda siin https://1dox.site/teenused/ettevotte-registridokumendid/

Lisaks CorpDocs teenusele on klientidele kättesaadavad ka mugavad võimalused suhteliselt passiivsete ettevõtete majandusaasta aruannete esitamiseks või mittevajaliku ettevõtte likvideerimiseks.

1DOX Liquidation – ettevõtte likvideerimise portaal

Kui su ettevõte ei ole tegutsenud ja tunned, et selle olemasolu on koormaks, vajame sinult vaid 10 minutit pühendumist ja mõõduka teenustasu. Kui pole takistusi, siis oled umbes nädala pärast vaba! Enam kui kaheksakuulise likvideerimisega tegeleb edaspidi 1DOX meeskond.

Teenuse avaleht: https://1dox.site/teenused/ettevotte-likvideerimine/

1DOX Report - majandusaasta aruannete portaal

Tegevuseta ettevõtte puhul saad aruande esitatud minimaalse pingutuse ja ajakuluga, mis tõenäoliselt jääb 10 minuti piiresse. Kui ettevõttel on olnud tegevus, siis saad hinnapakkumise peale raamatupidamisdokumentide üleslaadimist.

Teenuse avaleht: https://1dox.site/teenused/majandusaasta-aruanded/

1DOX on digitaalne keskkond, mille kaudu kogenud ärinõustajad ja raamatupidajad saavad oma teenuseid aega ja kulusid säästval moel pakkuda.