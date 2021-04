Liina Kähri: Külalisjuht aitab teha kiireid ja paindlikke juhtimisampse.

Foto: Liina Kähri

Tänases muutlikus maailmas on paljud ettevõtted pidanud tegema kiireid ja olulisi otsuseid, et kriisis ellu jääda või tulevikku vaatavalt mõtlema, kuidas kiirete arengutega kaasas käia, tööd ümber kujundada ning organisatsioonile vajalike oskustega töötajaid tagada.

Külalisjuhi ehk interim juhi kasutamine on välisriikides (Suurbritannia, Holland, Rootsi, Taani, Soome jne) tuntud töövorm, mis kriisiga on saanud tuule tiibadesse ka Eesti ettevõtete seas.

Interim agentuuri, Külalisjuht OÜ asutajate, Liina Kähri ja Liina Kukk, sõnul on külalisjuhi teenuse kasutamise eelisteks professionaalne kogemus, objektiivsus, suure pildi nägemise oskus, kiirus ja tulemusele orienteeritus.

Uus ja paindlik töövorm on andnud võimaluse palgata ajutiselt ettevõttesse oma ala professionaale, kes tulevad organisatsiooni lühikese etteteatamisajaga, lahendades neile seatud eesmärgid, vastavalt eelnevalt koostatud tööplaanile ning mõõdikutele.

Oluline viga, mida ettevõtted teevad

Liina Kähri on töötanud turundusmaastikul juba üle 20 aasta olles vastutav nii jae-, HoReCa- kui ka eksporditurunduse eest. Peale koduturu, on ta turundusteel sammunud ka Baltikumi, Skandinaavia, Hongkongi ning teiste eksportriikide radadel. Viimase 2 aasta jooksul on ta olnud külalisjuhtimise valdkonna eestvedajaks Eestis ning pakkunud külalis – ehk interim juhi teenuseid väga erinevate suurustega ettevõtetele.

Siinkohal julgustabki Kähri ettevõtteid kaaluma külalisjuhi teenuseid, et teha välise pilgu abil turundusaudit, vaadata üle strateegilised turundusplaanid ja leida organisatsiooni värsketele suundadele uus hingamine, et kasvatada teadlikult müüke ja toetada ettevõtet koordineeritud ning läbimõeldud turundustegevustega.

3 peamist põhjust, miks suurettevõtted uudset külalisjuhi töövormi eelistavad:

1. Kaasata ettevõttesse oma ala eksperte ning saada neutraalset tagasisidet koostatud plaanidele.

2. Tuua organisatsiooni uusi ideid ja nö värsket vaatenurka.

3. Asendada kiiresti puuduvat juhti või võita aega pikemaajalise sobiliku kandidaadi leidmisel.

Piret Potisepp , Teenuste direktor, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda „Liinadega on väga hea koostööd teha. Nad on täpsed ja peavad oma lubadustest kinni. Mis aga peamine, oma valdkonda nad tunnevad ja kompetentsust on valmis oma klientidega jagama.“

3 peamist põhjust, miks idufirmad ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtted külalisjuhi teenuseid kasutavad:

1. Hoida kokku püsi- ja tööjõukuludelt, sest külalisjuht tuleb ettevõttesse teenuse pakkujana kindla projekti elluviimiseks ning täpselt määratletud ajaperioodiks.

2. Tõsta projekti/töö tulemuslikkust, sest külalisjuhi töö on täpsete mõõdikutega määratletud ning ettevõtte juhtkond saab keskenduda oma põhitegevusele.

3. Vähendada vajadust kasutada turundusagentuure ja konsultante. Külalisjuht töötab koos ettevõtte meeskonnaga ja võtab vastutuse, et loodud plaanid ka reaalselt ellu viidaks.

Külalisjuht, kui ekspordi abikäsi

Liina Kukk, kes on pikki aastaid töötanud müügi- ja ekspordi valdkonnas, toob välja külalisjuhtimise selge eelise eksportturgudele sisenemisel ja võõras riigis turundamisel.

„Ekspordis on oluline omada eelnevaid kogemusi ja laia kontaktvõrgustikku, et hoida kokku väärtuslikku aega ning ressursse. Külalisjuhina oleme aidanud nii B2B kui ka B2C valdkonnale orienteeritud ettevõtetel kasvatada oma kohalolu nii koduturul, kui kasvada globaalselt,“ julgustab Liina Kukk kasutama külalisjuhtimise teenust eksportriikidesse sisenemisel.

Foto: Argo Jaanson

Argo Jaanson , Miratag Deutchland GmbH tegevjuht „Külalisjuht on pakkunud meile interim teenuseid, et aidata kaardistada Saksa turu sihtrühmad, ekspordi turundusega seotud eripärad, eristuda selgelt konkurentidest ja luua sihtturule sobiliku strateegilise turundusplaani. Nende pikaajaline kogemus välisturgudel on aidanud meil väga paljusid ämbreid vältida.“

5 lihtsat sammu, kuidas küalisjuhi abiga oma äri kasvatada:

• Sõnastada ülesanne – on väga oluline, et külalisjuhile sõnastatakse täpne ülesanne või probleem ning samuti tulemus või eesmärk, milleni soovitakse jõuda.

• Sõlmida koostööleping – lepitakse kokku tingimustes ning määratletakse eesmärgid ning tähtaeg.

• Kuulata ära lahenduste ettepanekud – külalisjuht kaardistab koos juhtkonnaga ettevõtte olukorra. Auditi tulemusena esitab külalisjuht üksikasjaliku ettepaneku tegevuste ellu viimiseks koos kindlate mõõdikutega ning mis vastavad sätestatud eesmärkidele.

• Elluviimine – külalisjuht juhib protsessi või projekti, jälgib selle kulgu ja annab kliendile perioodiliselt tagasisidet.

• Kokkuvõte ja lõpetamine – külalisjuht vastutab seatud ülesannete täitmise, projekti õnnestumise, teadmiste edasi andmise ja kliendi rahulolu eest.