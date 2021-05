Töötajate automaatne kraadimine päästis mitmekümne tuhande eurosest kahjust

Ettevõtte töötajate tervis ja heaolu on üks alustalasid, mis määravad ettevõtte tulemused ja edukuse. Seetõttu on juhtkonna jaoks oluline keskenduda võimalike kahjulike sündmuste ennetamisele enne nende tekkimist. Üks võimalus selleks on töötajate kehatemperatuuri automatiseeritud mõõtmine, ütleb Begin OÜ turundusjuht Siim Laurik.

COVID-19 levik sunnib paljusid ettevõtteid senisest enam oma töötajate ja klientide turvalisusele mõtlema. Turvatunde tekitamiseks on praegu oluline mõõta töötajate temperatuuri, sest kõrgenenud kehatemperatuur on üks peamisi koroonaviiruse tunnuseid.

Samuti puutub iga ettevõte kogu aeg kokku oma töötajate hooajaliste haigustega, mida on praktiliselt võimatu ära hoida. Siiski on nendeks võimalik ennetavalt valmistuda ning selle käigus vähendada ettevõtte kantavaid kahjusid. Ennetusmeetmed kehatemperatuuri mõõtvate andurite näol pole investeering ainult ettevõtte turvalisusse, vaid ka meeskonna heaolusse.

Miks tuleks mõelda temperatuurianduri peale?

Üha rohkem uudiseid tuleb sellest, kuidas COVID-19 on sundinud ettevõttel osakondi seiskama, kuna keegi on haigena tööle läinud ja hiljem positiivse analüüsitulemuse saanud. Vähe sellest, et inimesed on sunnitud isolatsiooni, peavad koduseks jääma ka kõik teised, kes on selle isikuga lähedalt kokku puutunud. Sellise ettevõtte seisukohalt, kelle töötajatel pole võimalust kodukontoriks, on tegu väga suure kuluga.

VTM Pluss OÜ juhatuse liige Arvi Viilup jagas oma kogemusi, miks otsustati temperatuuriandurisse investeerida.

Mis pani teid mõtlema temperatuurianduri peale?

Põhiline teema oli ikka koroona. Kuulsin uudistest, et koolid ja muud asutused panevad endale temperatuuriandurid, ning pärast seda, kui üks tuttav näitas mulle vidinaid, mis Hiinas olid, hakkasin ise guugeldama ja uurima nende kohta. Ühe seadme ka tellisin sealt, kuid probleem oli selles, et ma ei suutnud seda normaalselt käima saada. Siis tekkis juba mõte, et selline asi võiks ka tööajaarvestusega seotud olla, ja siis sai võetud ühendust Beginiga ja sealt arenes juba kogu teema edasi. Kuna Beginil endal oli juba selline andur olemas ja seda Hiina vidinat ma normaalselt käima ei saanud, siis saigi see tagasi saadetud.

Kas enne temperatuuriandurit kasutasite ka varem mingeid meetodeid, kuidas töötajate ohutust tagada?

Jah, kasutasime küll. Enne seda Hiina vidinat kasutasime „püstolit“, mis kasutas infrapunakiirt, ja sellega mõõtsime töötajaid. Selle vidina otstarve oli meil tegelikult mõeldud hüdromootorite kontrollimiseks kaugelt, kuna tihti ei pääse neile ligi, aga õnneks sai seda vidinat ka muuks otstarbeks kasutada. Hiina vidina mõte oli tegelikult see, et muuta kogu seda protsessi mugavamaks ja kaotada manuaalne kontroll ära. Lisaks muidugi oli igal pool desoaine.

Kuidas said töötajad temperatuurianduri kasutamisega hakkama?

Väga hästi said hakkama. Mina võtan seda nii, et kui ühtegi kaebust ei tulnud, siis pidi kogu süsteem toimima. Eks ma ise vaatasin ka vahepeal tarkvarasse ja seal mingeid anomaaliaid ei kohanud. Mul on väga nutikas tootmisjuht ja tema paneb tavaliselt sellised asjad väga hästi käima.

Kuidas on temperatuuriandur teid praegu aidanud?

Väga palju on aidanud. Meie probleem oli see, et töö on mitmes vahetuses, ja varem, kui mõõtsime temperatuuri käsitsi, võis juhtuda nii, et meister on kuskil ära ega puutunud töötajatega kokku ning mingi osa töötajatest jäi kontrollimata. Eks see varasem käsitsi mõõtmine selline ligadi-logadi oligi ning seda oli vaja muuta kindlamaks ja turvalisemaks.

Arvi Viilup , VTM Pluss OÜ juhatuse liige Eks see varasem käsitsi mõõtmine selline ligadi-logadi oligi ning seda oli vaja muuta kindlamaks ja turvalisemaks.

Kui te praegu ei kasutaks temperatuurimõõtjat ja peaks juhtuma, et peate koroonaviiruse tõttu tootmise kinni panema, siis kas oskate öelda, mis võiks olla igapäevane kulu ettevõttele?

See on kõige hullem asi, mida me tegelikult kevades saadik kartsime. Eks meil on need variandid B ja C läbi mõeldud, kui peaks tootmine karantiini minema, aga rahaliselt oleks see kadu väga suur, me räägime ikkagi kuskil 20 000 eurost nädalas, ja see summa on otsene kulu. Kui peaks asi nii kaugele minema, et ma kaotan 3–4 tähtsat klienti, siis need summad on juba hoomamatud. See lahendus saigi sellepärast võetud, et sellega on võimalik ennetada seda probleemi, ning see 15 eurot kuus, mis me teile maksame, ei ole kuidagi võrreldav sellega, kui meil sellist süsteemi poleks.

Arvi Viilup , VTM Pluss OÜ juhatuse liige Eks meil on need variandid B ja C läbi mõeldud, kui peaks tootmine karantiini minema, aga rahaliselt oleks see kadu väga suur, me räägime ikkagi kuskil 20 000 eurost nädalas, ja see summa on otsene kulu.

Kuidas temperatuuriandur toimib?

Tööpõhimõte on tegelikult ääretult lihtne:

●Töötaja identifitseerib ennast kiipkaardi või biomeetri abil

●Töötaja mõõdab enda kehatemperatuuri randmelt

●Kõrgema temperatuuri kahtluse korral teavitatakse üksuse juhti e-maili teel võimalikust probleemist

Millega Begin tegeleb?

Begin on tööajaarvestuse tarkvara, mis annab täpse ülevaate tööajast, distsiplineerib töötajaid ning lihtsustab projekti kuluarvestuse tegemist. Lisamoodulina on võimalik ka juurde liita eelnimetatud temperatuuriandur.

Oleme peamiselt suunatud just paiksete töötajatega ettevõtetele, olgu selleks siis tööstus, kaubandus või toitlustus.

Sisuliselt on tegemist veebipõhise portaaliga, kuhu edastatakse automaatselt kõik registreerimisandmed ning mille abil üksusejuht saab tööaega planeerida, jälgida ja fikseerida.

