Õige pakend säästab nii raha kui ka loodust!

Kastide testimine Nefabi laboris Foto: Nefab

Karmistuv pakendiseadus ja CO2 vähendamise nõuded panevad ettevõtteid eelistama keskkonnasõbralikumaid lahendusi. Nii liiguvad edukad ettevõtted ringmajandusmudelile, kasutades tooteid pikemaajaliselt ja vähendades jäätmete teket. Pakendijäätmed moodustavad ligi 30% olmejäätmete kogumassist ja mahuliselt isegi kuni 60%! Terviklikke pakendilahendusi pakkuv Nefab teab, kuidas vähendada pakendiprügi mahtu ja milliseid pakkematerjale kasutada, et ettevõtte ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike.

Nefab sai alguse 70 aastat tagasi Rootsis ning ettevõtte esimene toode oli korduvkasutatav leivakast – seni olid leivaküpsetajad kasutanud papist ühekordseid kaste, mis sooja leiva all läbi vajusid. Täna on Nefabi eesmärk mitte ainult pakkuda ökoloogilist jalajälge vähendavaid pakendilahendusi, vaid ka hoida kokku klientide ja partnerite kulusid.

Nefabi tehas Runemos Rootsis Foto: Nefab

Eestis tegutseb Nefab juba 20 aastat. Kui esialgu otsustas Rootsi peakontor hakata siin tootma vineerlehtedest kaste, siis tänaseks on ettevõtte tootevalik oluliselt laienenud ning lisandunud on ka teenused – Lagedil asuvas tehases toodetakse nii papist, vahtplastist, vineerist kui ka puidust tooteid ning avatud on logistikakeskus Lehmjas. Keskus pakub mugavat pakketeenust, mis hoiab kokku klientide aega ja vaeva, mis muidu kuluks erinevate tarneahela pooltega suhtlemisele. Nii ei pea kliendid enam ise pakendamisega tegelema, vaid nende töö lõppeb, kui toode on valmis, sest pakkimise ja logistika eest hoolitseb Nefab.

Nefabi nutikas lahendus vähendab transpordikahjusid ja logistikakulusid Nefabi poole pöördus meditsiiniseadmeid tootev klient, et saada abi pakendiküsimustes, mis olid neile viimase kolme aasta jooksul maksma läinud üle miljardi euro. Toode on ülitundlik nii löökide ja vibratsiooni suhtes kui ka keeruline kaalu ja suuruse osas. Lisaks oli Hiinast üle maailma transporditaval tootel palju ümberlaadimispunkte. Nefab töötas välja uue nutika kaitsva ja kerge pakendilahenduse koos vajalike pehmendustega, saavutades märkimisväärse kokkuhoiu. Kokku vähenesid: * transpordikahjud 100% * transpordikulud 50% * pakendikulud 22% ja halduskulud 50% * pakendi süsinikujälg 30% * kogu logistikaahela kulud 55%

Vastutustundlikkus algab põhiväärtustest

Nefabi logistikateenus Belgia mereväele Foto: Nefab

Nefabi tugevus on mitmekülgsus ja kliendifookus. Teistest pakendiettevõtetest erineb Nefab nn „one-stop-shop” abil ehk kliendid saavad kogu lahenduse ühest kohast alates pakendidisainist kuni pakketeenuseni. Iga lahendus on loodud kliendi toote ja pakendamise vajadusi ning tarneahela tingimusi arvestades, jälgides nii tarneahela kulusid kui ka toote ökoloogilist jalajälge.

Kvaliteeti aitab tagada rahvusvaheline kontsern, mis panustab kohalike ettevõtete töösse, jagab teadmisi ning loob innovaatilisi lahendusi. Lisaks annab kontsern suure eelise Nefabi globaalse võrgustiku näol - igal pool maailmas on Nefabil samad standardid ja kvaliteedinõuded. Seeläbi saab alati olla kindel, et Eestis välja töötatud lahendust saab sama hästi kasutada ka tehastes Poolas, Hiinas või USAs. Samal ajal aitab globaalne võrgustik tagada igal pool maailmas kohalikule kliendile kohaliku toe.

4 fotot Nefabi sõjatööstuse kastid ja Milremi robot

Oluline pole aga mitte see mida klientidele pakutakse vaid kuidas. Vastutustundlikkus on Nefabi põhiloomuses ning algab ettevõtte põhiväärtustest. Iseenda ökoloogilise jalajälje vähendamiseks seab Nefab tehasele ja logistikakeskusele keskkonnaalaseid eesmärke. Nefabi eesmärkideks on vähendada energia ja veetarbimist, paberikulu, tootmisest tekkivate jääkide mahtu ning kaasata sellesse tegevusse oma töötajad. Nii on loodud näiteks prügi sorteerimise süsteem, mida iga töötaja ise järgida saab.

Nefab ei võrdle ennast teiste ettevõtetega, vaid iseendaga, olles võtnud endale eesmärgi olla täna paremad kui eile. Ettevõte väärtustab väga oma töötajaid ning kehtib põhimõte, et iga töö jaoks on oma inimene. Selleks kirjeldatakse töökohti ja töötajaid DISC analüüsi abil ja töötatakse selle nimel, et iga töötaja oleks temale parimal sobival ametikohal ning ta tugevused saaksid töökeskkonnas avalduda ning realiseeruda.

Pakendi välismõõt olgu võimalikult väike ja transpordiruum maksimaalse kasutusega

ESD pakkelahendus Foto: Nefab

Nefabi klientideks on tööstusettevõtted telekomi, energeetika, lennunduse, meditsiini, autotööstuse, liitiumpatareide ja muu tootmise valdkonnas. Seega on ettevõttel kogemusi väga paljude erinevate toodete pakendamisel. Nefabi tugevus on toota transpordipakendeid väga tundlikele toodetele, nõudlikele klientidele, spetsiifilistele vajadustele vastavalt.

Töö algab pakendidisainist, kus vastavalt toote omadustele ning selle tarneahelale loovad disainerid sobiva lahenduse. Pakkelahenduse loomisel jälgitakse, et pakendi välismõõdud oleks võimalikult väiksed ning transpordiruum maksimaalselt kasutatud. Nii saavad kliendid väärtuslikke ressursse parimal võimalikul viisil kasutada. Ökoloogilise jalajälje mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalset programmi GreenCalc, mis aitab arvutada, millist mõju tooted keskkonnale avaldavad, kui kasutada nende transportimisel erinevaid pakkelahendusi.

Nefab töötab igapäevaselt selle nimel, et klientide pakkelahendused aitaksid säästa nende tarneahelates tekkivaid kulusid ja keskkonnamõju. Lisaks pakutakse klientidele võimalust kasutada FSC sertifikaadiga tooteid, mis tagavad, et materjal on toodetud vastavalt vastutustundliku metsamajandamise põhimõtetele.

Uued väljakutsed ja keskkonnasäästlik tulevik

Nefabi töötajad Foto: Nefab

2020. aasta maailma tabanud pandeemia pani ka Nefabi tegutsema ning töökorralduslikult on Covid andnud väga palju uusi võimalusi ja väljakutseid. Kuigi paljud inimesed on suure osa pandeemia ajast töötanud kodust, on infovahetus ettevõtte sees väga hästi tagatud ning on palju neid inimesi, kes uut töökorraldust naudivad. Suurt mahtude muutust ettevõttes ei nähtud - nõudlus kasvas meditsiinivaldkonnas, langes aga autotööstuses, tuues ettevõttele kaasa mahtude ümberjaotuse ühest valdkonnast teise. Täna on ainsaks mureks toormaterjalide tarneraskused, mis turgu kõigutavad.

Tulevikus pöörab Nefab järjest suuremat tähelepanu keskkonnasäätlikkusele. Ka ettevõtte Eesti üksuse 20. juubeliaasta eesmärk on suunata inimeste teadvus jätkusuutlikkusele. Iga kuu on Nefab pühendanud ühele valdkonnale, mis aitab parema tuleviku poole liikuda. Nii näiteks kutsus maikuus Nefab töötajaid ja koostööpartnereid virtuaalsetele talgutele oma kodukandis puid istutama ning üheskoos on juba istutatud 8933 puud. Juunikuus pööratakse tähelepanu oma tervisele ning kutsutakse kõiki üles rohkem liikuma. Lisaks enda tervise edendamisele saab läbi liikumise teha ka head – nimelt muudab Nefab kõik tehtud sammud rahaks stipendiumifondis, mille abil sügisel Häkaton korraldatakse. Häkatonil loodab ettevõtte leida pakendimaailma uusi jätkusuutlikke lahendusi ning anda tudengitele võimaluse end proovile panna. Käsil on väga põnev aasta, mis toob fookusesse kõik need teemad, mida Nefabis oluliseks peetakse.

Kuidas leitakse teie toote jaoks sobivaim pakend? * Pakendi disainiprotsess hõlmab toote ja tarneahela põhjalikku analüüsi, mille tulemusena selguvad antud toote pakendamiseks sobivaimad pakkematerjalid nii sisemise, tooteümbrise kui ka konteineri valmistamiseks. * Väljatöötatud pakenditele tehakse laboris kukkumis-, niiskus- ja muid teste, et garanteerida pakendi vastupidavus. * Jälgida tuleb pakendi mõõte, virnastatavust ning kaalu (viimane on eriti tähtis lennutranspordi puhul). * Pakendi väljatöötamisega käsikäes käib keskkonnasõbralike materjalide eelistamine ning pakkelahenduse ökoloogilise jalajälje arvutamine.

