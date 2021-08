Kaasaegne IT haldus: N-able IT-haldustarkvara kasutamine kasvab 30% aastas

20. juuli 2021 oli N-able jaoks oluline verstapost. Pärast enam kui kahtkümmet tegevusaastat saavutas tarkvaraettevõte eesmärgi minna NYSE aktsiabörsile

Eesti ettevõtted rakendavad järjest enam kaugtööd. See suurendab nõudmisi IT-toele – IT-probleeme on vaja lahendada, olenemata sellest, kus töötajad või nende arvutid parajasti asuvad.

Järjest enam tööandjaid leiab, et sisemise IT-osakonna kasutamine selleks otstarbeks pole kulutõhus. Sisemine IT peaks spetsialiseeruma firma põhitegevusele. Igapäevaste IT-probleemidega tegelemine on targem jätta selle ala asjatundjate hoolde. Seda vajadust täidavad lepingulisi IT-haldusteenuseid pakkuvad ettevõtted. Kaugtöö toe kompetentsiga IT-haldusettevõtteid on Eestis mõnikümmend.

Erinevad IT-haldusfirmad kasutavad oma teenuste pakkumiseks erinevat tarkvara, kuid üheks enim kasutatumaks nii Eestis kui maailmas on Šoti firma N-able tooted. N-able on algusest peale spetsialiseerunud just IT-halduseks mõeldud tarkvara arendamisele. N-able’i toodete esindaja Baltikumis on Altacom Grupp

Altacomi müügijuht Mart Roben kommenteerib: "IT-haldusettevõtted vastutavad nii klientide igapäevaste IT-küsimuste kui ka süsteemide pikaajalise turvalisuse ja toimimise eest. Just selleks on N-able’i tooted mõeldud. Altacomi partnerite seas kasutavad N-able’it sadakond IT-haldusettevõtet Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. N-able’iga hallatavate seadmete arv neis riikides kasvab keskmiselt 30% aastas. See näitab toodete häid väljavaateid."

Tööriist IT-haldusteenuste pakkumiseks

Mis on põhilised põhjused N-able’i toodete kasutamiseks? Pädevatest IT-spetsialistidest on alati puudus. N-able’i tarkvara tõhustab IT-haldusettevõtete tööd ja annab võimaluse sama inimressursiga kvaliteetsemat teenust pakkuda.

Lõuna-Eesti IT-haldusfirma Netcenter juht Juhan Siimer selgitab: „Professionaalse IT-haldusteenuse pakkumine nõuab õnnestunud tehniliste lahenduste valikuid. Meie töös on kõige tähtsam kiire reageerimine ja minimaalne lahenduse leidmise aeg, igas ettevõttes on ju seisusekundil kindel hinnalipik küljes ja tihtipeale on see märkimisväärne. Me peame lahendama intsidendi enne kui tellija arugi saab, et miskit on viltu. Just sellise teenuse pakkumiseks on meile hädavajalikud N-able’i tööriistad.“

Ajalooliselt on IT-haldus piirdunud ühekordse telefoninõustamise ja pildi üle võtmisega kliendi arvutis. Tänapäevased IT-süsteemid on varasemast keerulisemad, seetõttu on konkreetse IT-taristu üksikasju tundmata raske efektiivset abi pakkuda. Pärnu IT-haldusettevõtte Nex juht Andi Lõhmus rõhutab, et hea haldusteenuse aluseks on ülevaade kliendi süsteemidest: „Meie eesmärk pole ainult arvutirikete parandamine, vaid kliendi IT-taristu komponentide tundmine ja juhtimine. N-able’i tooted aitavad meil hoida ülevaadet seadmete hetkeolukorrast ja võimalikest probleemidest. Tänu sellele saame olla väärtuslik partner nii igapäevastes küsimustes kui ka pikaajaliste IT-plaanide tegemisel."

N-able’i tööpõhimõtted

N-able’i tooted järgivad kolme põhimõtet:

1) pidev seire, mis tagab probleemide kiire tuvastuse;

2) automatiseerimine;

3) info ja tegevuste koondamine ühte juhtimiskeskkonda.

Täpsemalt, seires sobib N-able nii arvutite, serverite, võrgu kui ka väliste seadmete (printerid, turvakaamerad jms.) jälgimiseks. Tõrgete tekkimisel annab toode automaatse teavituse ja lubab haldustehnikul seadmesse ühenduse avada, et probleemid lahendada.

Automatiseerimine säästab IT-haldureid korduvatest igapäevastest tegevustest. Automatiseeritavateks tegevusteks võivad olla näiteks tarkvara paigaldamine ja uuendamine, süsteemisätete ühtlustamine, kasutajakontode haldus jms. Lõppeesmärk pole siiski tehnikute vaba aeg, vaid ressursside parem jaotamine.

IT-haldusettevõtte Greip IT tehnoloogiapartner Taavi Sergo selgitab: „N-able’i platvormist on olnud kasu nii meile kui meie klientidele. Kogenud tehnikute töötunde ei ole mõtet kulutada lihtsate manuaalsete tegevuste peale. Automatiseerimine jätab meile rohkem aega, et süveneda klientide keerukamatesse IT-vajadustesse. See on see, mis Greip IT’d klientide jaoks esile tõstab.“

Ühtne juhtimiskeskkond N-able’i toodetes laseb IT-haldusfirmadel keskenduda rohkem IT-haldusele ja vähem administratiivsetele tegevustele. N-able koondab kõik haldustegevused ühte kohta, kuhu on lisaks integreeritud ka populaarsemad lisateenused, nagu varundus, viirustõrje, paroolihaldus ja muu. Iga haldusteenuse pakkuja saab nende seast endale ja oma klientidele vajalikud teenused välja valida.

Edik Must firmast Digifi kommenteerib: „Kasutades IT-halduses iga töö ja teenuse jaoks erinevat toodet, kulub palju aega tootekompetentsi hoidmise, hinnastuse, seadistuse, litsentseerimise ja muude sisemiste tegevuste peale. See on aeg, mida oleks parem kasutada klientide reaalsete IT-probleemide lahendamiseks.“

„Valisime N-able’i, sest see katab korraga suure osa meie vajadustest ja teeb seda paremini kui teiste tootjate tooted. N-able’i platvorm on üles ehitatud nii, et me saame klientidele pakkuda nii Digifi asjatundjate poolt koostatud standardseid teenusepakette, kui ka kliendi soovide järgi üles ehitatud personaliseeritud lahendusi. Lisaväärtust annab ka Eestis asuv tugi Altacomi poolt: me saame paljude eri muredega sama kontakti poole pöörduda ja see lihtsustab meie protsesse veelgi.“

IT-halduse ekspertide kogukond

N-able’i toodete esindaja Baltikumis, Altacom, veab lisaks tootetoe pakkumisele ka kohalike IT-haldusettevõtete kogukonda, mis on praeguseks juba kolm aastat toiminud.

Altacomi tegevjuhi Argo Hussari sõnul sai asi alguse sellest, et pärast kümmet aastat tööd IT-haldusettevõtetele suunatud toodetega tekkis loomulik soov oma kogemusi ka partneritega jagada: „Meie üritused olid Baltikumi IT-haldusspetsialistide seas populaarsed. Sealt tekkis idee luua IT-haldusfirmade kogukond, mis sai nimeks MSP Community Baltics. See annab eri riikide ettevõtetele võimaluse jagada kogemusi ja häid tavasid ning tõsta kohaliku IT-haldusteenuse standardit.“

Esimestel MSP Community Balticsi konverentsidel 2018-2019 aastal oli osalejaid neljakümne ringis, 2020. aasta virtuaalüritustel juba rohkem.

MSP Community Balticsi kaasasutaja Leedust, Simonas Buržinskas kommenteerib: "Selgus, et huvi virtuaalsete ürituste vastu oli isegi suurem kui füüsiliste konverentside vastu. Esimesele MSP Community Balticsi virtuaalseminarile tuli üle kahesaja osaleja. Seda on lihtne selgitada: meie esinejad on rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kes tutvustavad innovatiivset IT-haldustarkvara ja uusimaid töövõtteid. Meie eesmärk on, et MSP Community Baltics pakuks midagi nii kogenud IT-spetsialistidele kui ka neile, kes IT-halduses alles alustavad."

N-Able’i IT-haldustoodete võimalused - kliendi IT-ressursside tsentraliseeritud haldamine reaalajas - kiire reageerimine kliendi IT-probleemidele - IT-halduse korduvate protsesside automatiseerimine - kliendi tööjaamade, serverite, võrgu- ja mobiilseadmete kaugseire - paroolide ja IT-dokumentatsiooni turvaline haldamine - varundus ja andmete taastamine - tarkvarauuenduste haldamine - kaitse pahavara, volitamata sisselogimiste või paroolilekete eest - integreeritud tööriistad keeruliste küberrünnete tõrjeks (EDR) - veebi ja e-posti kaitse