Reovee kanalisatsioonilahendus olgu kestlik ja keskkonnasõbralik

Selleks, et keskkonda, põhjavett ja ka joogivett kaitsta, tuleks valida võimalikult keskkonda säästev lahendus. Vähem kaitstud põhjavee korral tuleb paigaldada biopuhasti või mahuti Foto: iStock

Maja ehitamisel piirkonda, kus puudub tsentraalne kanalisatsioon, on üks esmaseid küsimusi, kuidas lahendada reovee probleem. Üha enam teadvustavad inimesed, et maja ehitades tuleb jälgida keskkonnanõudeid. Samas soovitakse rajada lahendus, mis oleks ka rahakotisõbralik. Enim küsitakse Pipelife’i ekspertidelt, millal õigustab ennast kogumismahuti, millal septik või biopuhasti.

Esmase info, millist reoveekäitlussüsteemi piirkonnas üldse lubatakse paigaldada, saab kohaliku omavalitsusega suheldes. Kui minnakse kohalikust omavalitsusest mööda ja otsustatakse rahakoti järgi, mida paigaldada, on probleemid kiirelt tulema. Kõige halvem, mis võib juhtuda, on see, et vastvalminud maja ei saa kasutusluba. Siis ei jää muud üle, kui kaevata kõik üles ja paigaldada lubatud lahendus – see on kõige närvesöövam ja kulukam viis reoveepuhastit paigaldada. Kõige soodsam ja kiirem viis on osta kohe õige ja korralik lahendus ning lasta see pädeval spetsialistil paigaldada.

Targemad valikud

Selleks et keskkonda, põhjavett ja ka oma joogivett kaitsta, tuleks valida võimalikult keskkonda säästev lahendus.

Vähem kaitstud põhjavee korral tuleb paigaldada biopuhasti või mahuti. Näiteks joogiveekaevu lähedus on põhjuseks, miks valida septiku asemel biopuhasti. Sellest vaatevinklist lähtudes on kõige keskkonnasäästlikum kinnine mahuti, sest nii saab kõige paremini välistada reovee lekked keskkonda. Mahutit tuleb küllalt tihti ehk keskmiselt korra kuus paakautoga tühjendada, mis võib osutuda suhteliselt kalliks, sest nõuab paakauto kohalesõitu. Mahutis vee puhastamist ei toimu.

Võrreldes mahutiga on biopuhasti ja septiku tühjendamine üsna harv tegevus. Põhjus, miks puhastustulemus on biopuhasti puhul parem, on tegelikult ju puhasti sees toimuvas protsessis ja tagajärjeks on puhtam vesi, mida immutama hakatakse. Selle tõttu on biopuhasti imbväljaku eluiga pikem ja vajab vähem puhastamist.

Ametnikud lubavad aga aina vähem septikuid paigaldada, et hoida rohkem keskkonda. Kuigi piirkonnas, kus põhjavesi on kaitstud või suhteliselt kaitstud, võib septikut paigaldada. Samas kui juba lubatakse paigaldada septikut, siis võiks kaaluda hoopis biopuhastit. See on küll kallim, kuid pikas perspektiivis peab tema imbväljak kauem vastu.

Targalt toimimine

Ostuvalikut tehes ei maksa lasta ennast pimestada soetusmaksumusest. Isegi kui mahuti esialgne maksumus on soodne, siis igakuiselt kaasneb sellega suur kulu. Septikust tulev vesi pole nii puhas kui näiteks biopuhastil.

Teine levinud väärarusaam on see, et kui biopuhasti on juba maa all, siis sinna see jääb ja rohkem sellega tegelema ei pea. Biopuhasti pole täiesti hooldusvaba. Tema kontroll on samuti oluline – seda tuleb tühjendada, kui setet tekib liiga palju. Tema tööd tuleb aeg-ajalt jälgida. Näiteks on kindlasti vaja pärast elektrikatkestust jälgida, kas vool on taastunud ka biopuhasti õhustamissüsteemis.

Kui õhustamine pole taastatud, hakkab biopuhasti tööle nagu tavaline septik ja puhastustulemus langeb.

Spetsialist tõttab appi

Reovee käitlemissüsteemi rajades mõtlevad kliendid, kas paigaldada mahuti või septik ise või on mõistlikum tellida selleks tööks spetsialistid.

Isegi kui ei palka spetsialisti appi, tuleb kindlasti eelnevalt konsulteerida, muidu võib lõpuks kogu projekt minna veelgi kallimaks.

Kuna tegemist on isevoolse kanalisatsiooni süsteemiga, siis ebakorrektsel paigaldusel võivad kõrgused ja lang valeks minna. Selle tagajärjel võib tekkida ummistus ja halvimal juhul hakkab kanalisatsioon vastupidi tööle. Materjali valides tuleks valida PE-plastist korpusega reoveepuhastussüsteem – see on tugev ja vastupidav materjal, mis tagab pika eluea.

Enne kopa maasse löömist tuleb läbi mõelda, kuhu jääb biopuhasti asukoht. Jälgida, et tuulutustoru otsad ei jääks kuhugi, kus veedetakse palju aega. Reovee käitlemise süsteem võiks olla aktiivsest elamisest veidi eemal, see tuulutab ju ikkagi kanalisatsiooni.

Kui maja on ebatasasel pinnal, siis võib hiljem osutuda vajalikuks paigaldada sinna ka pump, et biopuhasti ja imbväljak töötaks laitmatult. Seega tuleb jälgida langust, teha plaanid ja projekt ning konsulteerida paigaldajaga. Samas annab spetsialisti paigaldus tehtud tööle ka garantii.

HEA TEADA! Biopuhasti - On mitmekambriline - Õhustamise süsteemiga - CE-sertifikaadiga - Ei vaja tööks keemilisi aineid Hooldusnõuded erinevatel lahendustel Mahuti: hooldusvaba, ainult tühjendamine, mis on tihe ja kulukas. Mahuti valesti paigaldusel, kui paak pole madalamal tasapinnal ja saab ootamatult täis, hakkab kanalisatsioon vastupidi tööle. Septik: imbväljak vajab iga teatud aja tagant puhastamist, septiku tühjendamine sõltub kasutusintensiivsusest, aga korra aastas kindlasti. Biopuhasti: tühjendamine korra aastas, elektritoite kontroll. Seadme kaevus oleva filtri kontroll ja puhastus. Millises järjekorras reovee käitluse lahendust planeerida? 1.Küsi kohalikust omavalitsusest, mida võib paigaldada tema piirkonda. 2.Omavalitsus määrab, kas saab kasutada septikut, biopuhastit või mahutit. Kui on määratud mahuti, siis teisi reovee käitlussüsteeme valida ei saa. Kui on määratud biopuhasti, siis saab valida mahuti ja biopuhasti vahel. Kui lubatakse ka septikut paigaldada, siis saab siiski lisaks valida ka biopuhasti ja mahuti vahel. 3.Vali reoveekäitluslahendus. 4.Koosta ehitisregistri kaudu ehitusteatis ja -projekt. 5.Paigalda reovee käitluslahendus. 6.Esita kohalikku omavalitsusse teostusjoonis, mõõdistus ja kasutusloa taotlus.