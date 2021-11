Kevadine autoost tuleks praegu ära vormistada

Hyundai Bayon Foto: Topauto

Autoost on tavaliselt tegevus, mida planeeritakse pikalt ette ning mis tehakse pärast hoolikat kaalumist. Kuna sel aastal ja ilmselt ka järgmisel jätkub ülemaailmne kiipide ja pooljuhtide defitsiit, tasub endale meeldiv sõiduk võimalikult kiiresti ära tellida, sest ootejärjekorrad venivad aina pikemaks. Kes aga soovib uut neljarattalist sõpra soetada kiiresti, see võiks kiigata Topauto laoautode poole, mille tarneaeg on lühike.

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul jäävad automüügis lähiajal kestma pikad ettetellimisajad ning kes soovib näiteks järgmisel kevadel uue autoga sõita, peaks praegu oma masina tellimuse ära tegema. Kui enne koroonapandeemiat võis auto tehasest kätte saada keskeltläbi paari kuuga, siis praegu tuleb arvestada ooteajaga pool aastat või enamgi. See on tingitud kiipide puudusest. Uued autod võivad vajada kuni 1400 kiipi, mis aitavad hallata moodsaid juhiabisüsteeme, teabesüsteeme, elektriaknaid ja palju muud. Ilmselt ei taha ükski klient poolikult valmis ehitatud sõidukit ning nii tulebki oodata.

Topauto müügijuht Janek Eskor Foto: Kaido Pähn

„Kes tahab kevadeks uut autot, see peaks kindlalt praegu tellimuse ära tegema. Kes tuleb hiljem, see saab ka auto kätte hiljem. Me näeme, et inimeste soov osta uusi, mugavaid ja kaasaegseid autosid on suur, mis tähendab, et iga otsuse tegemiseks kulutatud lisapäev võib tähendada tarneaja lükkumist aina kaugemasse tulevikku,“ selgitab Eskor.

Topauto müügivalikust tuleks praegu tehastest laekunud info põhjal näiteks Hyundai Tucson ja Hyundai Santa Fe mudeleid oodata vähemalt pool aastat, populaarseid linnamaastureid SEAT Tarracot ja SEAT Atecat pool aastat kuni aasta. Sama kaua võib minna suuremate ja eksklusiivsemate mudelite puhul, nagu näiteks CUPRA Formentor, puhul.

„Kolmanda kvartali Eesti automüügistatistika näitab, et automüüjad on eelmise aasta langusest taastunud ning nõudlus on sarnane COVID-19 eelse perioodi ehk 2019. aastaga. Seega ei maksa loota, et praegusel ajal lükatakse autoost tulevikku ning mudeleid on vabalt saada. Huvi on suur ning head autod liiguvad kiiresti,“ räägib Eskor.

Sellest hoolimata on Topautost võimalik osta autosid ka kiiremini, sest heade koostööpartnerite abiga on Topautol laos mõningad mudelid siiski olemas. Valdavalt on tegemist väiksemate sõidukitega, kuid see-eest on valik korralik. Näiteks on kohe saadaval uued Hyundai Bayon mudelid erinevas varustuses ning värvis. Samuti leiab laost mitmeid Hyundai Kona hübriidautosid, samuti Hyundai i30 mudeleid.

Hyundai Bayon Foto: Topauto

„Hyundai on Eesti inimesele sobiv ja hea auto, mis teenib omanikku ustavalt ja pikalt. Hübriidajamiga Hyundai Kona sobib näiteks hästi säästlikuks pereautoks, millega on võimalik mugavalt linna vahel liigelda, ent mis ei jää hätta ka asulavälistel teedel,“ mainib Eskor.

Teistest markidest leiab Topauto laost mitmeid Suzuki mudeleid, peamiselt Suzuki Swifti, ent saadaval on ka mõned ainulaadsed Ignised.

„Need, kes otsivad endale korralikku pereautot või väiksemat ja ökonoomsemat sõidukit, saavad oma masina praegu meilt kiirelt kätte. Kui auto varustuse osas on spetsiifilisi erisoove, siis tuleb muidugi ootejärjekorda võtta,“ räägib Eskor.

„Hea uudis on see, et detsembri alguses jõuavad meile lattu tuttuued Hyundai IONIQ5 elektriautod, mis on hinnatud oma eksklusiivse välimuse ning pika sõiduulatuse poolest. Samuti teame juba, et saame müügiks 30 FR varustuses SEAT Leoni. Seega tasub Topauto laoautode lehte tihti vaadata ning kel on soov enne jõule kätte saada midagi eksklusiivsemat, siis peagi on see võimalus avanemas,“ lubab Eskor.

Sarnaselt uute autode nappusele jätkub tema sõnul ka kasutatud autode defitsiit, kuna heas korras autod ostetakse väga kiiresti ära ning need jõuavad turul olla vaid loetud päevad, mõnikord isegi vaid tunnid. Topauto laos on kasutatud autodest alles ainult kolmandik sellest masinapargist, mis seal oli enne koroonapandeemia algust.

„Kui kliendile auto vähegi sobib, on ta nõus selle kohe ära ostma. Ta on isegi nõus loobuma mõnest lisast, kui saab auto kohe kätte. Seda on näha näiteks endiste demo- või hoolduse asendusautodega, mille müük käib kiiresti,“ kirjeldab Eskor. „Praegu on kasutatud autot hea müüa, aga keeruline osta, sest nii Eestis kui ka Euroopas on kasutatud autode hinnad läinud kallimaks.“

