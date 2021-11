Ehedalt eestimaine sisustuspood toob kodudesse hubasust

Viimasel ajal oleme veetnud senisest enam aega koduseinte vahel, mis annab hea võimaluse ümbritsev kriitilise pilguga üle vaadata ja vajalikud muudatused teha. Millal siis veel, kui mitte praegu?! Vali uued kodukaubad Textellest, kus Sind on ootamas suur valik eestimaiseid sisustustooteid, pajalappidest jenkki-vooditeni.

Kuid neile linnadele ei jää grammigi alla Pärnu, kus toimetab Wendre tekstiilitööstuse pere – see kaubamärk on tänu oma suurepärastele tekkidele ja patjadele kuulus üle terve Euroopa.

Mõned tooted oleme kaubavalikusse lisanud ka välismaiste brändide hulgast. Nii näiteks on eestlaste südametesse jõudnud Küprose madratsitootja Stroma , mille madratsite pehmendusmaterjalideks on peamiselt puuvilla- ja linakiud. Stroma madratsite valmistamisel on suur roll käsitööl ja paljud materjalid on tunnustatud Öko-Tex 100 ja Ecolabel sertifikaatidega.