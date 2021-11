Kuidas suurendada igapäevast turvatunnet?

Kõik me vajame kindlust ja kaitset – mis võiks olla parem tundest, kui hingad sisse ning tunned et kõik on tõepoolest hästi? Turvatunne koosneb erinevatest elulistest killukestest, mida saad osaliselt ise mõjutada. Üks sellistest võimalustest on kodukindlustus, mis annab teadmise, et oled kaitsnud end ootamatuste eest parimal võimalikul moel.

Eestis on aasta aastalt kasvanud kindlustatud kodude arv. Ühelt poolt on selle põhjuseks laenuga ostetavate kinnisvarade kindlustamine, kuid teisalt on inimesed mõistnud, et kaitsmaks end ettenägematu ja ootamatu õnnetusjuhtumi eest, on kõige parem omada kodukindlustust.

Läbi tuleb mõelda, milliste juhtumite vastu ennast kindlustada soovitakse.

Torm, pikselöök, pistikusse jäänud triikraud, üleujutus, murdvargus, veeleke… see on paraku vaid osa ootamatutest juhtumitest, mis võivad elu pea peale pöörata. Kõige sagedasem kodukindlustuse juhtum on läbi aastate olnud veekahjud, mis on tingitud veetorude, -kraanide ja muude veekommunikatsioonide purunemisest. Võttes arvesse praegusel ajal ehitusega seonduvaid kõrgeid hindasid võib keskmiselt ühes kahetoalises korteris aset leidnud veekahju taastusremont küündida kuni 10 000 euroni.

Kolmandik kortermajas aset leidnud veekahjudest on tingitud just naabri korteris alguse saanud vee lekkest. Sellised olukorrad võivad tekkida täiesti kogemata ja väikestest äpardustest. “Meil toimus hiljuti juhtum, kus ülemine naaber jäi dušikabiini magama ja vesi jooksis, kuni hakkas alumist korterit uputama,” tõi välja BTA tootejuht Katrin Stöör.

“Ette on tulnud olukord, kus kindlustusvõtja pesi kraanikausis riideid. Samal ajal helises telefon, ta läks teise tuppa rääkima ja unustas, et vesi jookseb ja kraanikauss on asju täis.” Sellised süütuna tunduvad sündmused võivad paraku kalliks maksma minna.

Haruldased ei ole ka juhtumid, kus korterelamutes asuva korteri tulekahjust tekkivad ülejäänud korteritele parimal juhul kas tahmakahjustused või siis alumistele korteri tulekustutustöödest tingitud tugevad veekahjud.

Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahjud, kui peaksid kogemata üle ujutama naabri korteri; lapsed või koer kriibivad mänguhoos naabri autot või sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri majale. See aitab sul kergemalt hingata – sina ei pea ülemise naabri poolt tekitatud veekahjude pärast muretsema, tagasinõudega tegeleb kindlustusandja juba hiljem ise.

Mõtle läbi, mida vajad

BTA kindlustus uuendas kliendi tagasisidest lähtuvalt enda kodukindlustuse tingimusi – uued, paremad tingimused annavad sulle igakülgse kaitse ja turvatunde nii kodus kui väljaspool. Et saaksid ise luua endale parima lahenduse, pakub BTA kindlustus laia kaitsete valikuga kodukindlustust.

Läbi tasub mõelda ka see, kas kindlustada vaid hoone ja eluruumid või lisaks kodune vara. Koduse vara kindlustamise korral on kaitstud ka sinuga kaasas olev kodune vara – see aitab näiteks juhtudel, kui varga saagiks langeb sinu telefon, jalgratas või sülearvuti. Kindlasti tuleb pidada meeles, et loeksid läbi kõik lepingu tingimused, sealhulgas ka kõik tingimustes toodud välistused ehk juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata.

Kõige laiema kaitse saab siis, kui on lisaks valitud koguriskikindlustus, mis katab kõik muud õnnetused, mis pole kindlustustingimustes välistatud.

BTA kuulub Vienna Insurance Grouppi

28 aastat tagasi väikese ja sõltumatu kindlustusseltsina asutatud BTA on kasvanud üheks suurimaks kindlustusseltsiks Balti riikides ja saanud rahvusvaheliseks turuosaliseks, kus töötab üle 1000 kindlustusspetsialisti.

Hoolimata kohalikust päritolust on BTA juba alates 2016. aastast täielikult Vienna Insurance Groupi (VIG) omanduses. See tähendab, et ettevõte on saanud osa suure rahvusvahelise ettevõtte eelistest, koostööst ja pädevusest ning oskab ka sind ja sinu kodu parimal võimalikul viisil kaitsta.

