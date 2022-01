Tallinna Hoiu-laenuühistu – Teie raha turvasadam

Viimaste aastate sündmused maailmas on senise elukorralduse pea peale pööranud ja julgelt võib väita, et enam ei kehti ka senised majandusmudelid. Kuidas leida oma säästudele sellises turbulentses maailmas turvasadam?

Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub selleks kolme võimalust

Eesti Panga teatel moodustas eelmise aasta lõpus Eesti inimeste hoiuste jääk 10,8 miljardit eurot. Võrdluseks: Eesti vabariigi tulude maht oli mullu 11,2 miljardit eurot, mis näitab, et hoiuste maht on suurusjärgus riigieelarvega. Kuid see pole veel kõik. Eesti Panga statistika kohaselt suurenes mullu hoiuste jääk ligi 20 protsendi võrra. Tegemist on väga järsu kasvuga, mis näitab, et meil läheb justkui paremini kui kunagi varem.

Paraku sellega head uudised lõppevad. Valdav osa Eesti inimeste hoiustest seisab pankade nõudehoiustel, kus teenivad olematut intressi. Samas oli hinnatõus Eestis möödunud aastal 8,8 protsenti. Teisisõnu – hoiustel oleva raha ostujõud vähenes ligi kümnendiku võrra.

Tuletame meelde: Eesti inimeste hoiuste jääk oli eelmise aasta lõpus 10,8 miljardit ja inflatsiooni tõttu vähenes selle summa ostujõud 880 miljoni euro võrra!

Otsi rahale turvasadam

Hoiuste jääk aga jätkab kasvamist, sest pensionireformi raames lahkus ainuüksi jaanuaris II sambast 12 236 inimest, kelle arvele kandis riik 95 miljonit eurot.

Mida siis ette võtta oma säästudega, kaitsmaks neid inflatsiooni eest? Üks võimalus on investeerida väärtpaberi- või krüptovaluutade turule. Kuid ilma algteadmisteta investeerides on üsna suur tõenäosus, et kahju võib olla veelgi suurem. Kindlam viis on hoiustada säästud moel, et nad oleksid kindlalt kaitstud ja samas teeniksid intressi, mis aitaks vähendada inflatsioonisurvet säästudele.

2010. aastal asutatud Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub kolme erinevat hoiustamisvõimalust:

KOGUMISHOIUS

Tegemist on hoiusega, mis sobib eelkõige neile, kes soovivad kogumisega kasvatada enda sääste või plaanivad koguda teatud kindla summa, et soetada kodu või teha mõni muu suurem investeering.

Kogumishoiuse miinimumsumma on 2000 eurot ja hoius erineb teistest Tallinna Hoiu-Laenuühistu poolt pakutavatest hoiusest selle poolest, et hoiusele on võimalik teostada igal ajal vähemalt 200 euro suuruseid juurdemakseid. Lisaks juurdemaksete võimalusele eristab kogumishoiust ka igakuiste intresside maksmine, mis lisatakse hoiustatud summale. Tänu sellele hakkab tööle 8. maailmaime – liitintress, mis suurendab kogutavat summat veelgi.

TÄHTAJALINE HOIUS

Tähtajaline hoius on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab Teil hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus.

Tähtajalise hoiuse esmane sissemakse on vähemalt 2000 eurot ja intress sõltub hoiustatavast perioodist.

Nii kogumishoiuse kui ka tähtajalise hoiuse intressimäär on kuni 6% aastas.

HOIUS24

Hoius24 on Tallinna Hoiu-Laenuühistu üks põnevamaid tooteid, mis võimaldab hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi.

Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Sisuliselt on tegemist nõudmisega hoiusega, kuid selle vahega, et kui pangad pakuvad nõudmiseni hoiusele olematut intressi, siis Hoius24 intressimäär on 3%.

Hoius sobib eelkõige neile, kes soovivad oma säästudega osta midagi suuremat, näiteks autot või kinnisvara ja hoiavad suuremat summat oma pangakontodel. Hoius24 kaitseb sääste inflatsiooni eest ja on samas väga paindlik, võimaldades raha välja võtta avalduse esitamisest ühe ööpäeva jooksul.

Tallinna HLÜ – rahatarkade liikmete ühistu

Tallinna Hoiu-Laenuühistu on asutatud 2010. aastal ja ettevõtte osakapital on 11 tegevusaasta jooksul kasvanud ligi kolme miljoni euroni. Meie ühistu on üks suurimaid Eesti hoiu-laenuühistuid.

Ühistu liikmed usaldavad meid. Tallinna HLÜ liikmete vanus ulatub 25 kuni 85 eluaastani. Keskmised hoiustatavad summad jäävad 10 000 kuni 25 000 euro vahele, mis näitab ühistu liikmete usaldust meie vastu.

Ühistu on üle elanud eelmise suure majanduskriisi, mis andis hea kogemuse ja teadmise liikmetele, et nende raha on kindlatest kätes. Kui püüda iseloomustada meie ühistu liikmeid, siis tegemist on rahatarkade inimestega, kes on kaalutlevad otsustajad, on huvitatud stabiilse passiivse sissetuleku teenimisest ja kes ei soovi võtta üleliigseid riske.

