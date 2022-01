Kuidas me 505 euroga teenisime 14 333 eurot?

Klewer Marketing digiturunduse strateeg Argo Lipp

Neliteist tuhat kolmsada kolmkümmend kolm eurot genereeritud 505-eurose investeeringuga. Sellise konto puhul on tulu/kulu suhe 28-kordne ehk kui klient investeerib 1 euro, teenib ta tagasi 28 €.

Vaatame lähemalt, kuidas me selliseid tulemusi Google Ads reklaamidega saavutasime ja kuidas see võib ka teie ettevõtte tulemusi parandada.

Sellise tulemuse saavutasime viimase 30 päeva jooksul Google Ads reklaamidega.

Tegemist on ühe väikese e-poega Eestis. Nende eesmärk oli lihtne – rohkem käivet ja kasumit Google Ads reklaamidega.

Kes meist ei tahaks teenida rohkem kasumit ja käivet?

Järgnevalt toon välja meie esimesed sammud, mida me tulemuste maksimeerimiseks tegime:

1. Vaadates antud ettevõtte varasemat informatsiooni Google Ads reklaamide kohta, nägime, et ettevõttel on viimase 12 kuu jooksul andmeid kokku 7200€ eest.

2. Analüüs olemasolevast informatsioonist on ülimalt oluline iga ettevõtte puhul ja seetõttu analüüsisime ka nende puhul praegust turu situatsiooni ja trende kasutades Google Analyticsit.

3. Leidsime üles kõige kasumlikumad tootekategooriad, et need esmajärjekorras maksimeerida. Sellega me keskendusime just selle ettevõtte tugevustele. Lisaks jaotasime reklaamieelarve hästi töötavate kampaaniate vahel.

4. Sorteerisime välja Google Ads reklaamide puhul kõige olulisemad märksõnad, et keskenduda esmalt just parimat tulemust toovatele märksõnadele. Pole mõtet kulutada raha märksõnadele, mis selle ettevõtte jaoks ei tööta.

5. Analüüsisime kliendiga konkureerivaid ja olemasolevaid reklaamtekste. Seejärel koostasime Google reklaamid, mis on spetsiifilised, kõnetavad potentsiaalset klienti ja püüavad otsingutulemustes rohkem tähelepanu, kui konkurentide reklaamid.

6. Koostasime kliendile strateegia ja konto struktuuri, mis maksimeerib eelisjärjekorras parimad tootekategooriad, liigutab eelarve just nendesse kampaaniatesse, kus on parimad märksõnad ja reklaamid.

Ülalpool mainitud 6 punkti on üks osa sellest, kuidas me suudame oma klientidele selliseid tulemusi tuua. Soovime ettevõtjaid julgustada, et tegemist ei ole kaugeltki raketiteadusega ega ühekordsete tulemustega. Sarnaseid tulemusi oleme suutnud saavutada paljude ettevõtetega Eestis. Tuleb osata analüüsida, näha võimalusi ja tegutseda andmetele tuginedes.

Siin on veel mõningaid tulemusi, mida oleme lähiajal saavutanud nii Eestis, kui ka mujal maailmas.

Haldame ligikaudu 800 000 € eest reklaamieelarvet aastas ja oleme Google ametlik koostööpartner.

