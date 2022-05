EASi ja KredExi ühendasutuse rohetiimi juht: Rohetiigri Akadeemia nügis meid mõtetest tegudeni

Foto: Raul Mee

Kui veel paar aastat tagasi oli avaliku sektori huvi roheteemade vastu pigem leige, siis tänaseks on kestlikkuse teemad ka siin hoo sisse saanud ning tasapisi jõutakse juba esimeste sisuliste võitudeni.

EASi ja KredExi ühendasutuse kestliku arengu valdkonna juht juht Alar Urke tunnistab, et Rohetiigri Akadeemias osalemine sundis töötajaid panustama oma lisaaega ning mugavustsoonist väljuma.

Rohepöörde olulisust tunnistati ka varem, aga puudu oli tegijatest

Enne Rohetiigriga liitumist ei olnud EASi ja KredExi ühendasutuses suuremaid samme roheteemal astutud. “Kõik teadvustasid oma tegevustes roheteemade olulisust, kuid oma töölaua kõrvalt keegi sisuliselt reaalsetesse tegevustesse väga panustada ei jõudnud,” meenutas Urke. “Lisahoo roheteemade arengusse andis möödunud suvel veel EASi tiimiga liitunud Mihkel Tammo, kes aitas ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse juhina asutusel ka esimeste rohesammudeni jõuda.”

Nii liituski vee tolleaegne EAS 2021. aasta sügisel Rohetiigriga ning paralleelselt lükati käima ka asutuse roheinitsiatiivgrupi. “Vabatahtlikest entusiastidest koosnevas grupis alustasime süsteemset lähenemist roheteemade mõtestamisel ning avastasime, et EASi ja KredExi ühendasutuse mõju rohepöörde kannustamisel on tohutu,” selgitas Urke. “Erinevate tegevuste, teadmiste, toetusmeetmete ning rahastusega aidatakse rohepöördele kaasa alates elamumajandusest kuni välisinvesteeringuteni. Seejuures kuulub asutuse klientide hulka nii eraisikud kui ka väikesed, keskmised ja suured ettevõtted.”

Rohepöörde senisest olulisemat rolli ühendasutuse tegevuses ilmestab ka asjaolu, et üheks asutuse strateegiliseks suunaks on hoogustada Eestis nn kolmikpööret ehk digi-, innovatsiooni- ning rohepööret.

Urke sõnul aitas just Rohetiiger asutusel süsteemsemalt läheneda roheteemade käsitlusele. “Mõistsime, et roheteema saab olla ja tegelikult isegi peab olema organisatsioonis kõigi asi ning kõik saavad sinna enda panuse anda. Teema käivitamiseks võtsime appi kõige entusiastlikumad.”

Ideedest planeerimiseni, planeerimisest teostuseni

Kui esialgu tegutseti ühendasutuses roheteemadega oma tavapärase töölaua kõrvalt, siis peagi jõuti arusaamale, et arvestades ühendasutuse haaret, vajab kestlikkuse teema eraldiseisvat ning konkreetselt fokusseeritud tiimi. 2022 kevadel värvati nn rohetiimi esimesed liikmed, kelle ülesandeks on kaardistada ning analüüsida turu olukorda ning ühendasutuse olemasolevat pakkumist ning hiljem ka välja töötada kestlikkusega seotud teenusearendusi ning uusi teenuseid.

Rohetiimi värbamise alustamisega jõuti ruttu ka järgmise verstapostini, milleks oli 2022, kevadel toimunu kestlikkuse teemaline konverents “Roheline Laine”. “Rohelise Laine konverentsi näol oli tegu meie esimese rohepöördega seotud tegevusega. Alustasime sellest, et tutvustasime meie ettevõtetele, kuidas rohepööre on tegelikult võimalus,” selgitas Urke. “Konverentsi jälgis reaalajas enam kui 250 ettevõtjat ja inimest, mis annab märku, et huvi teema vastu on äärmiselt suur.”

Urke sõnul andis see ka asutuse sees kestlikkuse teemadele hoogu veelgi juurde. Nii on näiteks juba otsustatud, et 2022. sügisel toimuval pika ajalooga Ettevõtlusauhinna galale lisandub sellest aastast ka eraldi kestliku ettevõtte kategooria. Lisaks on Urke sõnul juba nii-öelda torus mitmed praktilised, meetmed, programme ja rahastusinstrumendid, mis aitavad ettevõtjatel rohepööret oma organisatsioonis hõlpsamini läbi viia.

Koos saame Eesti kestliku majanduse poole suunata

„Rohetiigriga liitudes nägime selgelt, et ettevõtete huvi roheteemade vastu on suur, kuid tihti ei osata kuskilt peale hakata. Selle teadmise põhjal mõtestasime ka oma esimesed teenused, millega ettevõtetele abiks saame olla,“ selgitas Urke.

Nii on EASi ja KredExi ühendasutuse rohetiim alustanud programmi „Tootmisettevõtete ärimudelite rohepööramise toetus“ arendamist. Plaanis on luua ettevõtetele võimalus kasutada välist abi, et diagnoosida enda hetkeolukord rohevõimekuses. Programmi käigus luuakse välise konsultandi abiga ettevõtte kestlikkuse teekaart ja viiakse ellu esimesed tegevused roheteekonnal. Urke sõnul on eesmärk toetada ettevõtteid just roheteekonnal alustamisel ja esimeste sammude tegemisel.

„Väga laia haardega riigiasutusena on meil võimalik rohepööret ettevõtetes mõjutada läbi oma kõikide toodete/teenuste. Kui tegutseme sel teekonnal kolmanda sektori ning teiste avaliku sektori asutustega tihedas koostöös, siis saame Eesti rohepööret märkimisväärselt mõjutada,“ lisas Urke lõpetuseks.