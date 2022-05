Teenusepakkujad ja kauplused koonduvad kesklinnast äärelinnadesse

Pandeemia ja võimalus kodukontorites töötada on vähendanud inimeste liikumist linnakeskustesse. Suurenenud on soov ja vajadus leida teenusepakkujaid kodule lähemalt, mitte sõita panga, kindlustuse, juuksuri, keemilise puhastuse külastamiseks või ostlemiseks kesklinna.

„Võimalus töötada ja tarbida teenuseid kodu lähedal on inimestele oluline. Keegi ei soovi enam veeta tunde liiklusummikutes ja kulutada oma aega pikkade vahemaade läbimiseks. Lisaks on kütusehinnad kerkinud erakordselt kõrgele tasemele ning täna pole näha, et need niipea alaneksid. Ka see annab kodulähedaste teenuste tarbimise eelistamisele osakaalu juurde. Nii ongi mõistetav, et populaarsus äärelinnades asuvate keskuste vastu kasvab iga aastaga,” ütleb sügisel Tabasalu aleviku südames uksed avava Tabasalu Keskuse juht Andrus Põld.

Andrus Põld, Tabasalu Keskuse juht. Foto: Jake Farra

Põld nendib, et üheks selliseks heaks näiteks ongi Tabasalu uus äri-, büroo- ja teeninduskeskus, mille kaubanduspindade ja bürooruumide rentimise vastu tuntakse erakordselt suurt huvi. Üks põhjus on kindlasti ka selles, et erinevalt teistest Tallinna lähiasulatest on Tabasalus teenindus- ja kaubanduspinda suhteliselt vähe, see on olnud killustatud ning pole seni olnud korralikku keskust. Uus kompaktne keskus koondab ühe katuse alla korraliku toidupoe, kvaliteetsed toidukohad, esmaseid teenused ning lisaks mainitud kaubandus- ja büroopinnad.

Tabasalu Keskusega on juba lepingud sõlminud mitmed tuntud rentnikud, eesotsas Eesti toidukaubanduse lipulaeva Selveriga. Spordihuvilisi rõõmustab kindlasti 24/7 Fitness klubi, seda enam, et seni puudus Tabasalus üldse kaasaegne jõusaal. Oluline osa keskusest on taluturg, mis jätkab varem samas asukohas olnud väikese turuplatsi traditsioone. Lisaks avab keskuses uksed teiste seas BENU apteek, Rannapiiga Ilusalong, Merike Hunt Hambaravi, Netiemme Lastehoid, lemmikloomapood Karvanina ning lastele suunatud rehabilitatsioonikeskus Lillepere koos psühholoogi, psühhiaatri ja logopeedi teenustega.

„Tahame olla hea koostööpartner nii rentnikele, ostjatele kui ka kogukonnale. Kuulame kogukonna soove ning arendame parima teenuste koosluse üheskoos. Kohalikud ettevõtjad on oodatud oma kontorid kolima keskuse kolmanda korruse äripindadele. Milleks sõita Tallinna vahet, raisata aega ja kütust, kui kodukandis on kõik võimalused loodud?“ nentis Põld. Keskuse rendipindadest on tegelikult 75% tänaseks juba rentniku leidnud.

Valmiv keskus rikastab alevi kinnisvarakeskkonda ning sellest saab üks olulisemaid maamärke nii kohalike kui ka lähipiirkonna elanike jaoks. Üks uue keskuse eeliseid on kindlasti selle mugav asukoht tiheda liiklusega Klooga maantee ääres. Keskuse maa-alusele korrusele tulevad turvalised väikelaod asjade hoiustamiseks, rattahoidla ja autopesula. Uus keskus pakub suurepärast võimalust lähiasulate ettevõtjatele rentida bürooruum kodule lähemal, et ei peaks igapäevaselt Tallinna kesklinna poole sõitma.

Vaata ka www.tabasalukeskus.ee

Tule ja leia oma ärile või teenusele esinduslik asukoht otse Tabasalu südames! Kolmekordses keskuses leidub veel mõningaid vabu pindu. Helista +372 5551 9999 ja uuri lähemalt või kirjuta lisainfo osas [email protected].

Reterra Estate OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev kinnisvara arenduse ja investeerimisega tegelev ettevõte. Ettevõtte peamised investeeringud on suunatud ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara arendusprojektidele Tallinnas, Tartus ja Riias.