Sisuturundus

Selver

16. juuni kell 12:17 Jaga lugu:







Selver alandas suveks e-poe kulleritasu

“Teeme seda juba kolmandat aastat järjest,” ütleb Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson. Loe, miks Selver seda teeb, kuidas hoiab hinnastamise läbipaistvana ja mille järgi kaubavalikut planeerivad. Lisatud suurimate e-poodide hinnavõrdlustabel

Kliendid juba teavad soodsamat kojuveo hinda oodata. “Esimest korda alandasime suveperioodiks kulleritasusid 2020. aastal – eesmärgiks oli siis e-Selverit ja e-Selveri teenuse laienemist suvituspiirkondadesse inimestele tutvustada,” kirjeldab Anderson strateegilist sammu.

“Eelmise aasta juunis laienes e-Selver üle-Eestiliseks, suvekuudel klientidele soodsamat kojuveo hinda pakkudes oli meie sooviks – et nad prooviksid, kuivõrd mugav on suvilasse või kaugesse Eestimaa nurka endale hüpermarketi suuruse kaubavalikuga e-poest kaupa tellida. Sellel suvel teeme seda jälle, sest inimesed viibivad suvisel ajal suurlinnadest eemal, kuid poekaupa on ikkagi vaja,” tuletame meelde, kuhu iganes Eestimaa piirkonda kliendid satuvad, sinna ulatub ka e-Selver, ütleb Anderson.

E-poe hinnastamine olgu läbipaistev

Andersoni sõnul hoiab Selver e-poe ja füüsiliste poodide hinnad võrdsena. “Transpordihindade kallinemise korral kajastame seda ikka kullertasudes, välja arvatud sel suvel, mil hoolimata oluliselt kallinenud kütusehindadest, püüame hoida kullerveo hindasid eelmise suve tasemel. Igasse Eestimaa nurka kauba tellimise võimalus on kindlasti mugavusteenus ja selle kasumlikult pakkumine on suur väljakutse. Kõrgete kütusehindade taustal on see teenus aina vähem rentaablim, siiski on e-kaubandus tulnud, et jääda.”

E-Selver on olnud juba terve aasta üle-Eestiliselt kättesaadav – teenust on kasutanud rohkem kui 75 000 erinevat majapidamist. “Me viime tõepoolest igasse Eestimaa nurka, välja arvatud väikesaartele. Kui sinu maja on kantud Regio kaardile, siis leiame ka meie selle üles,” kirjeldab Anderson, mille järgi nad tellija asukohad kindlaks teevad. Lisaks toob ta näite, et isegi talud, mille aadressi on raske määratleda, sest neil on lihtsalt talunimi, on tegelikult kõik kaardil olemas ja e-poe aadressivalikus leitavad.

E-Selveri kõrgaeg oli COVID-periood

“E-poodide tellimuste mahud on võrreldes pandeemiaajaga vähenenud keskmiselt kolmandiku,” kirjeldab Anderson turu olukorda. “Inimesed on leidnud tee tagasi füüsilistesse poodidesse. Siiski on toidukaupade e-poed võrreldes teiste e-poodidega käivet vähem kaotanud. Ehkki e-Selveri mahud on samuti vähenenud, on need võrreldes COVID-eelse ajaga üle kolme korra suuremad. Pandeemiaeg andis e-poodidele võimaluse ja muutis jäädavalt tarbijakäitumist.”

E-Selveri kõige püsivamad tellijad elavad Eesti lõunapoolsemates maakondades. Anderson põhjendab seda sellega, et nendesse piirkondadesse ei vea ükski teine suurem toidukauplus ja ilmselt on ka füüsiline toidupoed kaugel. “⅔ tellimustest tulevad aga Harju-, Tartu- ja Pärnumaalt – sellises proportsioonis on ika elanikkond paigutunud,” ütleb ta.

Kaubavalik ei pea olema suur, vaid kvaliteetne

E-Selveri kaubavaliku suurus on aastatega samaks jäänud, sest Andersoni sõnul on neil eesmärk pakkuda parimat kaupa. “Meie e-pood eristub ilmselt selle poolest, et müüme ka lahtist letikaupa. Kõik, mis on tootevalikus klientide jaoks aktuaalne, leiab kiiresti ka tee e-Selverisse,” ütleb ta ja lisab, et lisaks kaubavaliku hooajalistele muudatustele lõid nad sinna ka võimaluse annetada Ukraina jaoks.

E-kaubanduse Liit tutvustas hiljuti uuringutulemusi, mille järgi eelistavad inimesed osta nendest e-poodidest, mis toimetavad jätkusuutlikult. Andersoni sõnul ulatub Selveri jätkusuutlikkuse strateegia otsapidi ka e-poodi. “Meil on väga suur valik kodumaiseid ja ka väiketootjate tooteid. Hetkel testime väiksema kliendigrupi peal sellist lahendust, et klient saab e-poe tellimuse kätte korduvkasutatavas riidest kotis.” Klient saab oma panuse keskkonda planeerides ostud ette ja e-kulleri külastuspäeval autoga toidupoodi ei külasta.

Vaata suurimate e-toidupoodide võrdlustabelit

Tabel näitab, millistesse piirkondadesse suurimatest poodidest kaupa tellida saab. Selver pakub üle-Eestilist vedu, talle järgnevad Rimi, Prisma, Coop ja Barbora. Selver ja Prisma on ainsad, millel pole määratud minimaalse ostukorvi suurust. Sortimendi poolest pakub suurimat valikut Prisma, kuid teistel on Prismaga võrreldes enam-vähem samas suurusjärgus kaubavalik, jäädes vahemikku 10 000-14 000 toodet.

Selver on võtnud strateegilise lähenemise, et füüsilise ja e-poe hinnad oleksid samad – see annab tarbijale kindlustunde, et lisaks kulleritasule ei ole kojuveohind peidetud toodete hinna sisse. Sama lähenemine ka Prismal. Barbora ja Rimi e-poest on tasuta kojuvedu alates siis vastavalt 49.99€ ja 50.98€ ostu puhul. Tartus aga pakub Barbora tasuta kojuvedu.