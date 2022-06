Rapla rahvas on uue Risti Kaubanduskeskuse juba hästi omaks võtnud

Keskuste ja teiste suurte ehituste juures on külastajatele tihti pinnuks silmas kitsad ja vähesed parkimiskohad. Risti Kaubanduskeskuse parklas on täidetud kõige uuemad ja rangemad nõuded ja ka sisse- ning väljapääse on piisavalt. „Hetkel ootame Transpordiametilt veel viimast kooskõlastust, et saaks teha kõrvaltänaval liikluskorralduses muudatuse, mis liiklemise veelgi sujuvamaks ja lihtsamaks muudab. Foto: Siim Solman

Raplas avati uus Risti Kaubanduskeskus, kus resideeruvad Prisma Peremarket, Pepco, Benu apteek ning Circle K, mis kõik on kohalike poolt ülimalt soojalt vastu võetud. Keskus sündis tänu kinnisvaraarendus- ja haldusettevõttele Vintselle, mille investeeringute juht Andres Suurna sõnul olid nii mõnusast vastuvõtust positiivselt üllatunud nii nemad ise kui ka rentnikud.

Soe oli vastuvõtt juba enne ehituse algust, mil kohalik leht Raplamaa Sõnumid avalikustas uudise uuest Risti Kaubanduskeskusest Raplas oma Facebooki lehel. „Olime üllatunud kui palju inimesi tuli ja pöidla püsti pani sinna postitusele,“ muheleb Suurna. „Ka avamisüritusel oli korralik möll“.

Keskuse kauplejad oskavad rahva rõõmu samuti vägagi hinnata. Prisma Peremarketi esindaja Teemu Kilpiä on kindel, et Raplasse poe avamine oli ainuõige otsus. „Keskus on väga kompaktne, siia on lihtne tulla ja head koostööpartnerid tegutsevad meiega sama katuse all. Usun, et toetame teineteist,“ kirjeldab Kilpiä.

Algusest peale poe avamise protsessidesse kohalike kaasamine on end kuhjaga ära tasunud. Inimestelt küsiti juba ette, mida nad uue Prisma lettidel näha soovivad ja kui kaup kohale toodi, osteti sellest suur osa kiiresti ära ka.

„See on kogukonnapood, tahame seda aktiivselt edasi arendada, koos oma klientidega,“ rõhutab Kilpiä. „Meie huvi on iga päev kindlustada stabiilne ostukogemus ja toodete saadavus. Nii hinnataseme kui ka sortimendi kohta on tulnud positiivne tagasiside. On selgelt näha, et olime oodatud.“

Läbi raskuste lahenduste poole

Põnev oli arendajale Risti Kaubanduskeskuse loomine ka selle tõttu, et suurem osa ettevalmistusest langes keerulisele koroonakriisi ajale. Kui paljud teised lõid käega ja panid projektid ootele, siis Raplas õnneks nii ei läinud. „Ja hea oli, sest ajalugu näitas, et koroonale lisandusid hiljem muud probleemid, mis tegid olukorra veelgi keerulisemaks,“ nendib Suurna.

Loomulikult tuli raskel ajal ka takistusi, kuid lõppkokkuvõttes võib öelda, et tänu sellele sündis mitu innovatiivset otsust. Plaane tuli arvestades eriolukorra tekitatud uusi vajadusi küll ringi teha, kuid tänu sellele on näiteks Prismasse nüüd kaks sissepääsu, mis võimaldab toidupoodi ülejäänud keskusest sõltumatult avatuna hoida ning tankla on võimeline autonoomselt toimetama põhimõtteliselt nii kaua, kui mahutites kütust jätkub.

„Lõime palju väärtusi, et vastata nendele nõudmistele. Seda kõike pole isegi kõrvalt vaatajale näha, sest suur osa on maa sees. Keskus on tervikuna A-energiaklassi hoone, kus ühe uuendusena kasutame kütmiseks kaupluste jahutussüsteemide jääksoojust.“

Igal juhul möönab Andres Suurna, et keskuse valmimine oli paras väljakutse. Koroona tõttu pidime väga palju tööd tegema veebi teel, kogu ehitussektorit kimbutasid tarneraskused.

Seda magusam on aga lõpliku tulemuse nautimine. Eriti arvestades kohalike rõõmsaid nägusid ning heakskiitvaid sõnu vallavalitsuse pooltki. Rapla vallavanem Gert Villard sõnas, et mitmekülgse kaubanduse olemasolu maakonna keskuses on oluline kogu piirkonna jaoks. Rapla vald on rõhku pannud elamuarendusele. Koostöö ettevõtjatega ja uue keskuse avamine on loogiline jätk vallaelanikele mugavama ja valikuvabadusi laiendava elukeskkonna loomisel.

„Uue keskusega loodi Raplasse juurde ligi 50 töökohta. Rapla rahvaarv on viimase viie aasta jooksul püsinud stabiilne ning uued töökohad pakuvad mitmekesist töö- ja elukeskkonda, kuhu pääseb tänu headele transpordiühendustele nii maakonnast kui pealinnast,“ rõõmustas Villard.

27 fotot Rapla Risti Kaubanduskeskuse avamine. Fotod: Siim Solman

Risti Kaubanduskeskuse loonud Vintselle OÜ on 1995. aastal asutatud kinnisvaraarendus- ja haldusettevõte, mis pakub kliendi vajadustel põhinevaid personaalseid lahendusi. Vintselle portfelli kuulub üle 45 000 m² üüripinda Eestis ja Lätis, kus täna tegutseb üle 200 kliendi. Vintselle järgmine objekt Saue Ttehnopargi stock-office valmib juuliks. Umbes pooled pinnad on juba leidnud omaniku ning paljud neist sisse kolimas või vähemalt ettevalmistused selleks lõppemas. Investeeringute juhi Andres Suurna sõnul on tegemist kõige lähemal Saue kesklinnale asuva täiesti uue lao- ja tootmishoonega, mis kõige lähemal Saue kesklinnale. Hoone on hästi ligipääsetav nii Tallinna ringtee kui ka teise külje pealt. „Ehitatud on ta selliseks mõttega, et pinnad oleks lihtsalt kohandatavad kõikideks erinevateks tootmistegevusteks. Lahendused on väga kaasaegsed, näiteks saab igas boksis suhteliselt lihtsasti muuta elektrivõimsust ja integreerida kontoriploki,“ loetleb Suurna. „Julgeme rõhutada, et tegemist on A-energiaklassi hoonega. Ei tule just liiga tihti ette, et tootmishooned nii hea energiamärgisega ehitatakse.“