Eesti Töötukassa tuleb töökoha kohandamisel appi - laiendab ratastooli tarvis uksi, hangib tõstuki kui vaja

Tööandjatel tuleb sageli ametisse asuva inimese jaoks töökohta pisut kohandada – muuta laua või tooli kõrgust, soetada arvutihiir, mis töötajale käepärasem. Kui eelmainitud küsimused saavad ruttu lahendatud, siis leidub ka keerulisemaid, milles saab nõu ja jõuga toeks tulla Eesti Töötukassa.

Eesti Töötukassa tuleb appi siis, kui töökohta on vaja kohandada spetsiifilisemalt või kui erilahendused nõuavad suuremat ressurssi.

Kaubaveo ja kolimisteenusega tegelev Kalatrans OÜ sai just sel moel hangitud hädavajaliku elektroonilise trepikäru, milleta täna argipäeva enam ettegi ei kujutaks. „See on super asi!“ ütleb masinaga igapäevaselt toimetav Andro Rohtla. „Ühe nupuvajutusega ja ühe käega toetades saan trepist ülakorrusele viia kuni 170kg kaaluvat kaupa,“ sõnab ta ja lisab, kuna tal on põlved haiged, siis varem oli sama töö tegemine väga keeruline. „Enne pidi abis olema kaks meest, kuid nüüd piisab ühest. Elektrooniline trepikäru on meil igapäevaselt kasutuses, bussis kaasas ja selleta ei kujutakse enam tegutsemist ettegi,“ ütleb Andro.

Kalatrans OÜ juht Toivo Rohtlalgi jagub vahendi kohta üksnes kiidusõnu. Ehkki ise ta sellega igapäevaselt kokku ei puutu usub mees, et kui omal ajal oleks selline aparaat tema töös abiks olnud, poleks tal ehk täna jalad haiged ja kepp toeks.

Teeb ratastoolisolija tarvis ukseavad laiemaks

Eesti Töötukassa hüvitab tööandjale ka vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel või juba nende seal töötamisel uste automaatikasüsteeme, mida näiteks ratastoolis olevatel inimestel keeruline ja raske avada on. Hüvitatud on näiteks ka lävepakukünniste ja ka invatõstukite soetamist ning mõnel korral on aidatud teha laiemaks ukseavad.

Eksperdid annavad nõu ja soovitavad

Oma töös kasutab Eesti Töötukassa eksperte, kes annavad tagasisidet, mida oleks vaja teha, et vähenenud töövõimega inimesele oleksid töökoht või töövahendid hõlpsalt kasutatavad ja ligipääsetavad. Eksperdi tagasiside järel otsustab töötukassa komisjon, kas tööandja soovitud kohandused vastavad teenuse tingimustele. Tööandja ülesandeks jääb võtta vajalikele töödele hinnapakkumised ja siingi on töötukassa töötajad igati toeks, et olulised asjad hästi ja kiiresti tehtud saaksid.

Millest töökoha kohandamisest täpsemalt alustama peaks, saab lugeda Eesti Töötukassa kodulehelt või lähimast töötukassa büroost.