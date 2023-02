Artikkel

Milline elektrileping tasub endale valida?

Pidevalt muutuvate elektrihindade tõttu on tarbijad segaduses: võib küll võrrelda igakuiseid elektriarveid oma tuttavatega, ent lõppude lõpuks ei mõista paljud inimesed, kuidas elektri hind kujuneb ja mis on hinnakõikumiste taga peidus.

Esimese prioriteedina asub igaüks kärpima oma elektritarbimist, mõistmata, et isegi väiksema tarbimise juures ei pruugi elektriarve niivõrd märkimisväärselt muutuda, sest arvestada tuleb hoopis ka valitud elektripaketi tüübiga.

Erinevad elektrilepingud toovad endaga kaasa erineva hinnataseme, mistõttu võib isegi sama suure tarbimise korral olla elektriarve erineva suurusega. Mõnel tarbijal on fikseeritud hinnaga leping, teistel aga börsihinnaga pakett, mistõttu võibki näiteks kõrgema turuhinna korral olla ka elektriarve kõrgem. Eriti keeruline oli olukord 2022. aasta suvel, mil kuumaksed tõusid äärmiselt kõrgeks. Ehkki sarnast olukorda ei pruugi korduda, peavad börsipaketi valinud inimesed selleks valmis olema.

Fikseeritud hinnaga elektripakett

Fikseeritud hinnaga elektrileping võib osutuda üheks kõige kallimaks lahenduseks, ent see-eest on elektriarve iga kuu sama suur. Isegi, kui elektribörsil toimuvad suured muutused, ei pea tarbijana muretsema.

Ühtlasi on kindla hinnaga elektripaketid elektrimüüjate jaoks riskantsed (kuna elektrimüüja kannab tururiski), mis omakorda toobki kaasa kõrgema hinnaga paketi. Muidugi tähendab selline süsteem ka seda, et elektrimüüjad teenivad suuremaid kasumeid elektrihinna langemisel, ent hinnatõusu korral peavad nad ise korvama hinnavahe.

Soome inimesed saavad elektrilepinguid võrrelda siit , näidates eestlastele eeskuju tarbimisotsuste tegemisel. Fikseeritud paketi valimisel on taolise hinnavõrdluse kasutamine eriti hinnaline otsus.

Universaalteenuse elektripakett

Universaalteenuse puhul määrab hinna Konkurentsiamet . Kohati võib universaalteenusega olla elektri hind isegi börsipaketist kõrgem, ent tüüpiliselt on hind soodsam. Kuna paketi hind on fikseeritud riiklikul tasandil, on hind õiglane ja elektri eest pole vaja üle maksta.

Üks oluline universaalteenuse miinus on aga lisanduv kuutasu, vastavalt elektrimüüjale. Samuti võib Konkurentsiamet hinnapiiri muuta vastavalt turuseisule, seega ei ole ka universaalteenuse hind täiesti kindlaks määratud.

Börsihinnaga elektripakett

Paljud inimesed on juurelnud börsihinnaga elektripaketi üle: loodeti leida börsilt soodsaim lahendus, ent see ei pruugi alati nii olla. Elektribörsil olev hind muutub kiirelt ja võib tuua kaasa oluliselt kõrgemad elektriarved. Mis kõige enam, elektriarve suurust on võimatu ette ennustada, sest hind muutub iga tund.

Börsihinnaga elektripaketid sobivad majapidamistele, kus on võimalik paremini reguleerida elektritarbimise kellaaega. Õhtul on elekter soodsam, mistõttu võib ka nutika tarbimise tulemusena olla elektriarve märksa madalam. Siiski ei tohi unustada, et muutused võivad olla järsud.

Milline on minu majapidamisele parim lahendus?

Sobiv elektrileping sõltub suuresti majapidamise suurusest ja olemusest. Enamikele majapidamistele sobivad hästi kas universaalteenusega või börsipaketid. Eriti aktuaalseks muutub see valik suurema tarbimise korral, ent mida väiksem on tarbimine, seda vähem on vaja muretseda elektriarvete pärast. Reaalsuses ei pruugi elektriarve erinevus olla suurem kui paar eurot.

Hetkel on fikseeritud hinnaga elektripaketid suuresti kõige kallimad, kuid plusspoolelt saad südamerahu, teades, et elektriarve on alati sama suurusega. Igal elektrilepingul on omad head ja vead, mistõttu on ka oluline valiku tegemisel pakette esmalt hoolikalt võrrelda.