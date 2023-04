Jaguar tõi avalikkuse ette uue I-PACE’i

Jaguar I-PACE on võitnud üle 90 rahvusvahelise auhinna ning silmipimestava nimekirja vaieldamatu kroonijuveel on enneolematu kolmikvõit maailma aasta auto 2019 konkursil – linnamaastur pälvis toona võidu nii aasta parima disaini, aasta parima rohelise auto kui ka aasta auto kategooriates.

I-PACE pakub madala raskuskeskme, täiustatud vedrustuse ning mõlemal teljel paiknevate kompaktsete ja tõhusate elektrimootoritega täiuslikku kooslust tasakaalustatud nelikveost, mugavusest ning kiirusest, ohverdamata seejuures midagi sõiduulatuses, luksuslikkuses või sõidurõõmus. Aja jooksul on luksusmaasturi tehnoloogilised lahendused üle-õhu tarkvarauuenduste toel veelgi täienenud ning mitmeid täiustusi võib oodata ka tulevikus.

I-PACE on eesootava mudeliaasta eel läbinud ka mahukama värskenduskuuri, mille käigus on sõiduki disain läinud veelgi eristuvamaks ning tehnilised näitajad veelgi silmapaistvamaks. Samuti on mudeliperekonda lisandunud R-Dynamic versioonid ja esimest korda on kerevärvide valikus kaks metallik-satiintooni.

● Konkurentsivõimeline sõiduulatus ja lihtne laadimine: Kuni 470 km (WLTP) sõiduulatust ühe laadimisega ja laadimiskiirus kuni 53 km tunnis (WLTP), kasutades kolmefaasilist 11 kW seinalaadijat. ● Erakordne sooritus: 400 hj, 696 Nm pöördemoment ja intelligentne nelikvedu võimaldavad 0–100 km/h kiirendada vaid 4,8 sekundiga. ● Veelgi erilisem disain: Uus esivõre, Atlas Grey värvitoonis detailid ja kerega sama värvi uste viimistluselemendid koos sama tooni tagumise difuuseriga täiustavad I-PACE’i auhinnatud disaini, luues veelgi löövama visuaalse efekti. ● Rikkalikum varustus: Kõikidel mudelitel on nüüd standardvarustuses teemantlõikeviimistlusega veljed, samas kui 22-tollised Style 5069 veljed on saanud uue satiinhalli süsinikkiust viimistluse.

Jaguar Land Roveri Baltimaade turundusjuht Jakub Brodewicz: „Innovaatiliste ja praktiliste lahenduste eest arvukalt auhindu võitnud auto on säilitanud oma parimad omadused ning disaini kaasajastamine ja varustuspakettide kliendikesksemaks muutmine on seda autot vaid ihaldusväärsemaks muutnud.“

Jaguari tegevjuht Nick Collins: „I-PACE on alati pakkunud terviklikku lähenemist, mille osaks on Jaguarilt eeldatud sooritus, väledus, tehnoloogia ja igapäevane kasutusmugavus ning elektrifitseerimisest tulenev sujuv, vaikne ja stressivaba sõidukogemus. Nüüd on see meie kõige uuem mudel, mille puhul pakume varasemaga võrreldes täpsemalt valitud ja rikkalikumat varustust. Tulevikule mõeldes kasutame juba täna elektriautode projektidest ja Jaguar TCS Racing Teami kiirest tehnoloogilisest arengust tulenevaid teadmisi, et teha Jaguarist 2025. aastast täiselektriliste luksussõidukite tootja.“

Värske disain

Värskenduse käigus on I-PACE’i disaini edasi arendatud ning täiustatud maitsekate ja hoolikalt läbimõeldud parandustega, mis tagavad nii esinduslikkuse kui ka efektsema välimuse. Luksusmaasturi iluvõre on nüüd sujuva joonega ning silmatorkavat Atlas Grey värvi. Varasemast läikivmustast iluvõrest loobumine muudab sõiduki esiosa lihtsamaks ja puhtamaks, rõhutades samal ajal maasturi elektrilist DNA-d. Atlas Grey värvi kasutatakse teistelgi detailidel. Uuenduse on läbinud ka Jaguari embleem, mis on nüüd mustades ja hõbedastes toonides.

Mõned esiosa detailid, uste viimistluselemendid ja tagumine difuusor on nüüd läikivmusta tooni asemel kerega sama tooni, mille eesmärk on muuta sõiduki disaini lihtsamaks ja vähendada visuaalselt koormust. Mudelil 400 SPORT ja teistelgi mudeliversioonidel on nüüd pagasiluugi kohal diskreetne tiib, mis viitab vaoshoitult I-PACE’i võimekusele ja dünaamilisele iseloomule. Tagatiib kuulub kõigi mudeliversioonide standardvarustusse, mis on varustatud 22-tolliste velgedega.

Kõik I-PACE'i standardveljed on nüüd teemantlõikeviimistlusega, samas kui silmatorkavad 22-tollised Style 5069 veljed on viimistletud satiinhalli värvi ja süsinikkiust detailidega. Kõik 22-tollised veljed on saadaval ka iseparanduvate

Eelnevate uuenduste kõrvale sobib hästi ka uus Black Pack läikivmust viimistluspakett, mis kuulub alatest R-Dynamic SE mudeliversioonist standardvarustusse. Läikivmust viimistlus kantakse iluvõre ümbritsevatele detailidele, aknaviimistlustele, küljepeeglitele ning tagumistele logodele ja embleemidele. Samuti on võimalik valida kontrastne panoraamkatus, katuse tagumise osa saab viimistleda kerevärvi asemel musta värvitooniga, täiustades nõnda voolava klaasi efekti.

Esmakordselt saavad kliendid sõiduki kerevärviks valida satiinvärvi Eiger Grey või uue Carpathian Grey.

Jõudlus ja dünaamika

I-PACE suudab tänu esi- ja tagateljel paiknevatele kergetele, kompaktsetele ja tõhusatele elektrimootoritele nullist sajani kiirendada vaid 4,8 sekundiga ning saavutada tippkiiruseks 200 km/h. Uue I-PACE’i 90 kWh liitiumioonaku tagab kuni 470 km sõiduulatuse (WLTP) ning kui akut laetakse 100 kW kiirlaadijaga, on võimalik 127 km sõiduulatust taastada kõigest 15 minutiga (WLTP).

Kolmefaasilise 11 kW koduse laadijaga on võimalik tunniga laadida akut piisavalt, et läbida kuni 53 km (WLTP), samas kui aku täielikult täis laadimiseks kulub vaid veidi üle 8 tunni. Ühefaasilise 7 kW kodulaadijaga saab tunniga akusse lisada kuni 35 km sõiduulatust ning aku täitmiseks kulub kuni 13 tundi.

I-PACE’il on laadimiseks ka Low Cost Hours Only (ainult madala hinnaga tunnid) funktsioon, mis võimaldab laadida sõidukit vaid ajavahemikel, kui elektrihind on tavapärasest soodsam. Soovi korral saab seadistada laadimise lõpu, kui aku saavutab kindlaksmääratud laetustaseme – näiteks 80 protsenti. See on mugav valik avalikes laadimiskohtades, kui soovitakse akut täita vaid nii palju, et jõuda sihtkohta.

I-PACE’i sõidukogemuse muudab mugavamaks ka võimalus reisijateruumi ja aku temperatuuri enne sõitu eelseadistada. Funktsioon töötab, kui sõiduk on ühendatud laadijaga, tagades nii maksimaalse sõiduulatuse ja efektiivsema energiakasutuse. Nii ajastatud laadimist kui ka temperatuuri eelseadistamist saab juhtida sõiduki meelelahutussüsteemi või uuendatud Jaguar Remote Appi abil.

I-PACE'i avarast reisijateruumis on saadaval kõik tehnoloogilised lahendused, mis muudavad iga väljasõidu nauditavaks. Kõik mudeliversioonid on varustatud kiire ja intuitiivse Pivi Pro meelelahutussüsteemiga, mis pakub ühenduvust juhtmevaba Apple CarPlay®, juhtmevaba Android Auto™, integreeritud Spotify ja what3words navigatsioonsüsteemi toel. Nii Pivi Pro kui ka teised I-PACE’i süsteemid püsivad alati ajakohasena tänu üle-õhu tarkvarauuendustele.