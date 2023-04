Sisuturundus

CHOCO – säravalt mahe

Arens Choco on ilus näide sellest, kuidas köögisisustuses kohtuvad läbimõeldud lahendus, maalähedaselt elegantsed pruunid toonid ning kvaliteetsed materjalid.

Fenix nano pruun toon koos Larvik antiikspooniga loob maheda koosluse, mida on lihtne sobitada erivasse interjööri. Choco tooni on lihtne kombineerida paljude teiste materjalidega, olgu selleks siis valgeks värvitud raamuks, naturaalne tammespoon või laialdase toonivalikuga dekoormelamiin.

Köögilahendus hõlmab eneses köögisaart, milles loob avarust HELIX klaasriiul koos efektse valgustusega. Akna kõrval olev COMBOLINE riiulisüsteem lisab mugavust, sulandub ruumi ideaalselt ning annab ruumile sisu. Ideaalsüvistusega valamu ja sisseehitatud õhupuhastajaga pliidiplaat köögi saare osal toovad esile minimalismi ja praktilisuse köögi kasutajale.

BORA pliidiplaadid õhupuhastajaga leiavad järest rohkem klientide usaldust ja loovad uusi võimalusi köögi kujundamisel. Selle asemel, et lasta küpsetusaurudel ja -lõhnadel kodus levida, tõmbavad BORA pliidiplaadi tõmbeseadmed need ära otse potilt, röstilt, pannilt või grillilt. Selleks kasutab BORA ristvoolu, mis toimib väga tõhusalt.

Arensi valikus on 12 erivevat Fenix nano tooni. Materjal on muutunud nii populaarseks, et sellest on toodetud kümneid tuhandeid kööke. Sisekujundajate ja klientide eelistusel on mitmeid põhjusi – antud materjal on ilus, puudutamisel siidine ning mattpindadest väga mugavalt puhastatav. Arensi valikus olev Fenix nano materjal on kahepoolse nanopinnaga ning selle servad on kanditud lasertehnoloogiaga.

Lasertehnoloogia on võrreldes tavalise, vananenud liim+kant tehnoloogiaga oluline edasiareng. Laser aktiveerib spetsiaalse servakandi fusioonkihi, kiht sulab ja servakant surutakse plaadi külge, tekib praktiliselt nähtamatu ühenduskoht. Erinevatest serva kantimise tehnoloogiatest on lasertehnoloogia kõige vähem energiat tarbiv, tootmisprotsess on puhas liimijääkidest ja kahjulikest liimi aurudest, samuti ei satu kliendile koju liimist erladuvaid ebameeldivaid lõhnu ja kahjulikke ühendeid.

Kuna puudub nähtav liimi joon, on mööblidetailide pind palju ühtlasem ja puhtam. Vananenud liim+kant tehnoloogia puhul, nagu EVA ja PUR liim on jooned nähtavad. Aja jooksul koguvad liimühendused mustust või kolletuvad UV-kiirguse ning puhastusvahendite tõttu. Liimijoonte füüsiliselt kahanemise ja paisumise tõttu tekib ka bakteritele soodne kasvukoht.

Laserkanditud tooted on visuaalselt kenamad ja nende ühtlasemat pinda on kergem puhastada. Detailide serva sulandunud servakandi ühendus on tugevam, nii möemperatuuri kõikumistele.