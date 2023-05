Uus tehnoloogia viis välireklaami planeerimise järgmisele tasemele

Linna Ekraanid OÜ jaoks on Telia loodud tehnoloogia viinud välimeedia kontaktide mõõtmise täiesti uuele tasemele. Liikuvusandmed on nüüd palju värskemad, arusaadavamad ja lihtsamini müügitööks kasutavad.

Linna Ekraanidel on välimeedia ekraane mitmel pool üle Eesti. Linna Ekraanid OÜ müügijuhi Kristjan Saare sõnul on seni välimeedia kontaktsuse mõõtjad pakkunud üsna aeglast infot, andmed kontaktide kohta on pool aastat või isegi aasta vanad. Lisaks pole senised liikuvusandmete kogumise meetodid olnud kuigi paindlikud – kui näiteks on teetööd, pühad, koolivaheaeg, siis nende muutujatega ei arvestata. „ Uue platvormi abil saame kasutada infot, mis on vaid kaks päeva vana, mitte mitu kuud,“ ütles Saar. „Meie andmed on nüüd palju ajakohasemad, täpsemad ja dünaamilisemad ja tervikuna kvaliteetsemad.“

Siin on appi tulnud Telia Crowd Insights tehnoloogia, mis teeb liikuvusandmete mõõtmises täiesti korralikku revolutsiooni. Selle abil saab senisest palju paindlikumalt, kiiremini ja täpsemalt mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal analüüsida inimhulkade liikumist nii konkreetsel ajahetkel kui pikema perioodi vältel. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et kui seni on liikuvusandmed põhinenud üle tee veetud nö. voolikutele, siis uus tehnoloogia loeb välimeedia ekraanidest mööduvaid inimesi, kellel on mobiil taskus. Seetõttu väheneb ka info moonutatus, kuna loetakse inimesi, mitte autosid. Info on loomulikult isikustamata, andes teada vaid selle, mis ajal kui palju inimesi sellest ekraanist mööda liigub. Nii saab planeerida parimaid reklaamiaegu just sellele konkreetsele ekraanile.

Platvormil on Saare kinnitusel ka väga lihtsalt kasutatav töölaud, sellele saabuvad andmed on juba struktureeritud ja need on hästi arusaadavad. „Tegu on mugava ja ülevaatliku tööriistaga, mida müügiinimesed oskavad juba lühikese koolituse järel kohe kasutada,“ rääkis Saar.

Linna Ekraanid on uut platvormi kasutanud novembrist ning praeguseks selle äratasuvuses veendunud. „Meil on lisainfot, millest klientidega rääkida ja sellega seoses on klientidel tekkinud väga palju positiivseid küsimusi. Saame pakkuda klientidele rätseplahendusi,“ kirjeldas Saar.

Viie kasutuskuu jooksul on Linna Ekraanid näiteks saanud teada, et kuigi Põhja-Tallinnas on üsna vähe välimeediat ja digitaalsed ekraanid puuduvad täielikult, siis põhjatallinlased saab kätte Kristiine ja kesklinna ekraanidega. Seda saab järeldada inimeste liikumissuundade põhjal. Saare sõnul õpivad nad veel uue platvormi kasutamist koos klientide ja Teliaga, sest uues tehnoloogias on veel väga palju võimalusi, mida avastada.