Infopanga uus Maksedistsipliini teenus näitab, kuidas ettevõtted arveid maksavad

Infopanga uus Maksedistsipliini teenus näitab, kui kiiresti ettevõtted oma arveid maksavad. See võimaldab kasutajatel teha paremaid krediidiotsuseid ja ennetada tähtajaks tasumata arvete kuhjumist.

Infopanga tiim tuli turule uue krediiditeenusega

Joonas Jõgi sõnul on Maksedistsipliini teenuse peamine eesmärk kaitsta usaldusväärseid ettevõtteid jahenenud majandusoludes. „Klientidelt laekumata arved võivad moodustada märkimisväärse osa ettevõtte käibekapitalist ja maksetega hilinemine käivitab lumepalliefekti, kus lõpuks kõik kannatavad," räägib Jõgi. „Enamasti on iga uus klient kellegi vana klient. Meie partnerite võrgustik katab tänaseks ära enamuse Eesti ettevõtluskäibest ja nii on võimalik kohe kontrollida, millist maksekäitumist uue kliendi poolt võib oodata," selgitab ta.

Infopanga kliendi ja koostööpartneri Ramirent Baltic ASi krediidikontroller Helena Adamsoni sõnul aitab maksedistsipliini teenus neil usaldusväärsemaid otsuseid langetada. “Peamiselt kasutame maksedistsipliini teenusosa selleks, et analüüsida, kas ja kuidas ühtib klientide maksedistsipliin meile arvete tasumisel.”

Kuidas toimib Maksedistsipliini teenus?

Infopangal on maksedistsipliini partneriteks Eesti tippettevõtted erinevatest valdkondadest, kes väljastavad äriklientidele palju arveid. Kõikide ettevõtete kohta, kellele on meie maksedistsipliini partnerid aasta jooksul piisavalt arveid esitanud, kuvatakse Infopanga keskkonnas maksedistsipliini info, mis annab kasutajale ülevaate:

• kas ettevõte maksab arved tähtaegselt;

• kas ettevõte hilineb maksetega ja kui palju päevi keskmiselt;

• kas ettevõte tasub arved enne tähtaega ja kui palju päevi keskmiselt.

Maksedistsipliin ehk keskmine arve maksmise kiirus on hea indikaator ettevõtte maksekäitumisest viimase aasta jooksul.

Näide ettevõtte maksekäitumisest Infopangas:

Ettevõtete maksekäitumine on väga erinev ning andmed selle kohta on Infopanga kuldpaketi lisateenusena nüüd kasutajatele kättesaadavad, et kliendid saaksid teha paremaid krediidiotsuseid ja kaitsta oma vara.

Kui tunnete huvi Infopanga kuldpaketi teenuse osas, siis võtke ühendust Infopanga müügijuhi Sergei Liiskmaaga: telefoninumber 5373 6325 ja email [email protected]

Tuleb kasuks jälgida nii olemasolevate kui ka uute klientide maksedistsipliini

Uue kliendi puhul on maksedistsipliini kontrollimine iseäranis oluline. Kui ettevõte maksab arveid märkimisväärse hilinemisega, siis tasub määrata sellele kliendile väiksem krediidilimiit või isegi keelata krediitmüük ja küsida ettemaksu.

Kui ettevõtte maksedistsipliin on hea või väga hea (arved tasutakse tähtaegselt või isegi enne seda), võib kliendile anda rohkem krediiti. See võib anda teile võimaluse rohkem müüa ja saada eelise konkurentide ees, kes küsivad ettemaksu või pakuvad kehvemaid lepingutingimusi. Uue kliendiga koostöö alustamisel peaksid ettevõtte krediidipoliitikas olema kindlad protseduurid ja mängureeglid.

Olemasoleva kliendi makseharjumused on tõenäoliselt juba teada, kuid silma peal hoida tasub siiski. Kui kliendi maksedistsipliin teiste ettevõtete suhtes on hakanud järsult halvenema, võib see viidata tekkivatele probleemidele ning kliendile antud krediit tuleks üle vaadata või isegi kaaluda selle sulgemist.

Ent võite hoopis avastada midagi huvitavat. Näiteks ettevõte, kes maksab teile arveid suure hilinemisega, tasub teiste arveid tähtaegselt. Sellisel juhul tuleks uurida põhjuseid: kas ei lähe arved õigele kontaktile, on e-posti aadress vale või on arvega mõni muu probleem, mille tõttu seda õigeaegselt ei kinnitata.

Mida teha kui kliendi maksedistsipliin ja/või krediidihinnang halveneb järsult?

Lisaks maksedistsipliini jälgimisele, soovitame kliendid, kes ostavad sagedamini kui kord-paar aastas, lisada Infopanga seiresse. Nii saate teada kõigist ettevõtet puudutavatest võtmesündmustest, näiteks krediidihinnangu ja krediidilimiidi muutustest, võlgade tekkest ja tasumisest, omanike ja juhatuse liikmete muutusest, majandusaasta aruannete esitamisest jm. Kui kliendil tekivad probleemid, olete teistest võlausaldajatest informeeritumad ja nii suurendate oluliselt tõenäosust, et teil õnnestub oma raha kätte saada.

Kliendi maksedistsipliini halvenemise korral sulgege kindlasti kohe igasugune krediit ja andke nõuded üle inkassole. Probleemidega tegelemine peab olema kiire, ettevõtte krediidipoliitikas peavad olema täpsed protseduurireeglid.

Infopank aitab kujundada krediidipoliitikat

Pole vahet, kas teie ettevõttes juba on väljakujunenud krediidipoliitika, mis vajab optimeerimist, või on see alles loomisel – Infopank saab nõu anda. Krediidipoliitika sisaldab laias laastus:

• krediidipoliitika eesmärgi sõnastamine;

• vastutavate isikute ja rollide määramine;

• krediiditingimused;

• krediidihaldus:

- krediiditaotlus;

- ettevõtte krediidivõime hindamine;

- krediidiotsus;

- krediidiklientide haldamine ja seire;

• probleemide haldus, töö võlglastega.