Fikseeritud elektrihind hoiab vangis?

Eelmise aasta elektrihinnad tõusid ajalooliselt kõrgeimale tasemele, purustades kõik rekordid. Augustis oli keskmine päevahind 470 eurot megavatt-tunni kohta. Sestap on üsna mõistetav, et nii eratarbijatel kui ka ettevõtjatel tekkis hirm veelgi suurema hinnatõusu ees, mistõttu fikseeritud elektrihind tundus olevat õige otsus. Tänaseks on elektriturul olukord aga muutunud ja tollane lahendus võib nüüd tunduda vangistusena.

Elektri hind ei jäta enam kedagi külmaks. Äkilised hinnakõikumised mõjuvad eriti ängistavalt ettevõtetele, kelle lõviosa elektritarbimisest toimub päevasel ajal, nt tootmissektor. See võib otseselt mõjutada ettevõtete majandustulemusi.

Elektrihinna fikseerimisel on pakkumise hind tavaliselt võrdelises suhtes lepingu pikkusega, ehk siis mida pikemaks fikseerid, seda odavam on elekter. Seetõttu sõlmisid paljud ettevõtted lepingud viieks, kaheksaks või koguni kümneks aastaks. 200–300 eurot megavatt-tunni kohta näis tol hetkel tunduvalt mõistlikum tehing kui börsil olevad rekordhinnad.

Nüüd seistakse aga uue probleemi ees – energiahind on langenud, aga fikseeritud paketist väljumine on kõrgete trahvide tõttu kibedalt kallis.

Mis on fikseeritud elektrihind?

Fikseeritud elektripakett viitab hinnakujundusele, kus ettevõte sõlmib energiatarbimiseks lepingu müüjaga, et saada kindel hind teatud perioodi jooksul. See tähendab, et sõltumata energiaturu hindade kõikumistest maksab ettevõte lepingus kokkulepitud kindlat hinda kogu lepingu kestel.

Fikseeritud elektrihinna eelis on, et see pakub ettevõttele stabiilsust ja etteaimatavust, andes võimaluse eelarvestada ja planeerida oma kulutusi, teades energiakulu kindlat maksumust. See võib olla eriti kasulik neile, kellel on suur energiatarbimine või kes sõltuvad tugevalt energiamahukatest tegevustest.

Fikseeritud elektripaketi miinused

Fikseeritud energiahindade puuduseks on aga see, et need ei pruugi alati kooskõlas olla tegelike turuhindadega. Kui energiaturu hinnad lepingu kestel oluliselt langevad, võivad ettevõtted fikseeritud lepingutega lõpuks maksta oluliselt rohkem, kui nad oleksid maksnud muutuva hinnaga lepingu korral või kui nad oleksid läbirääkimiste käigus saanud uue lepingu madalama hinnaga.

Suurim miinus on fikseeritud elektripaketist enneaegne väljumine, mis võib olla kulukas mitmel põhjusel. Enamasti nõutakse leppetrahvi või lepingu lõpetamise tasu, kuna fikseeritud lepingud on sõlmitud kindlaks perioodiks. Ehk kui klient soovib lepingut enneaegselt lõpetada, peab ta müüjale kompenseerima kaotatud tulu või kulutused sätestatud summa ulatuses.

Lahenduseks on vähem tarbida ja energia ise toota

Isiklik päikesepark vähendab energiakulusid, isegi kui oled paketis, kus on fikseeritud elektrihind. Selgitada aitab Sunly City müügijuht Taavi Velleste: “Päikesepargi rajamisel on sinu elektri tunnihind märksa madalam kui see fikseeritud hind, mida eelmisel aastal pakuti. Ehk siis, kui päike paistab, ei pea neil tundidel ostma fikseeritud hirmkalli hinnaga elektrit. Lisaks säästad ise elektrit tootes ka võrgutasu pealt."

Fikseeritud elektrihind hoiab nüüd mitmeid ärisid oma küüsis. "Olles äsja eelmisel kuul vestelnud ühe tootmiskompleksi omava ettevõtte omanikuga, kes sõlmis üle 200 € MWh hinnaga fikseeritud lepingu kümneks aastaks, on aru saada, kui raske on täna nii temal kui ka ta allüürnikel oma äridega vee peal püsida," sõnas Velleste. "Elektrihind on kõrge, aga lepingust väljumine veel kõrgema hinnaga. Et ei peaks maksma kolossaalset elektrihinda, on antud juhul kõige kiirem lahendus suure päevase tarbimisega ettevõtetel paigaldada päikesepaneelid," lisas Velleste valdkonna eksperdina. Selliselt väheneb oluliselt võrgust ostetava elektri hulk.

Foto: Artplay Films

Selleks, et saada päikeseenergiast maksimaalset tulu, peaks tarbimise ajastama võimalikult palju päikesetundidele. Siinjuures tasuks kindlasti kaaluda ka energiasalvestit, millega oleks tark odaval ehk päikeselisel tunnil aku täis laadida ning siis salvestatud energiat kallil tunnil kasutada.

Kokkuvõttes võimaldavad päikesepaneelid ettevõtetel toota oma elektrit päikeseenergiast, mis on taastuv ja looduslik ressurss. Tänapäeval pole vaja enam päikesepaneelidesse ka ise investeerida, vaid võib need rentida. Selleks vaata Sunly City kalkulaatorist , kui palju paneele su eramu või ärihoone katusele või hoone kõrvale maapinnale vaja oleks.