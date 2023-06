Neste Eesti rohekontor Sõpruse puiesteel

Ühinesime Rohetiigriga, et rääkida kaasa globaalsetel teemadel, kuid saime aru, et igapäevaselt saame jätkusuutlikkusega tegeleda veelgi tulemuslikumalt. Nii sündis pealtnäha lihtne, kuid sisult mõjuv ning kogu kollektiivi kaasahaarav rohekontori idee.

Neste Eesti rohekontori turundusjuht Risto Sülluste

Olles taastuvkütuste vallas globaalne liider, tundus loomulik, et energia ja kütuste teemades on Neste jätkusuutlikumatele lahendustele üle läinud esimeste hulgas. Juunis 2021 läksid Neste Eesti kontor ja tanklad üle taastuvelektrienergia kasutamisele ning alates aprillist 2022 sõidavad kõik Neste kütuseveokid siinmail ainult Neste MY* taastuvdiisliga.

Vaatasime numbreid ja tundus, et oleme kõikvõimalikud tegevused jätkusuutlikkuse vallas saavutanud. Taastuvelekter, mida Neste Eesti peakontor ning 60 automaattanklat aastas tarbivad, on võrreldav 130 prügiautotäie jäätmete taaskasutusse suunamisega, selmet neid prügimäele ladustada. Fossiilselt kütuselt taastuvdiislile üleminek vähendas Neste kütuseveokite aastase tarbimise (361 000 liitrit) CO2 heidet 1,1 miljonit kilogrammi – seda on sama palju, kui eemaldada enam kui 400 sõiduautot liiklusest terveks aastaks.

Niisiis liitusime Rohetiigri Akadeemiaga huvist arutleda maailmas aktuaalse ja Eestiski järjest enam kanda kinnitavatel roheteemadel, jagada kogemusi, leida kaasamõtlejaid. Kuid - peagi avastasime, et valdkond on veelgi mitmekihilisem ja pakub inspiratsiooni ka neile, kes arvavad, et nad on juba kõik ära teinud.

Avastasime end üllatuslikult õpipoisi rollis ning tekkis rohekontori idee

Teemad, mille peale me enne Rohetiigri Akadeemiad oma kontoris veel ei olnud mõelnud, olid prügi põhjalik sorteerimine ja energia säästmine laiemalt. Ilmselt paljud ettevõtted just neist tegevustest alustavadki, meil läks selleks vaja inspireerivaid kohtumisi ja jätkuvaid kõnelusi süsinikujalajäljest.

Üheks ideeks, mis Rohetiigri Akadeemia aruteludest meile kõrva jäi, oli Rohekontor. Selle me oma Neste Eesti peakontoris (üle Eesti on Nestel vaid automaattanklad) ka ellu viime. Hea meel oli tõdeda, et kolleegid tulid sellega rõõmuga kaasa.

Loomulikult jätkame ka kõiki oma varem alustatud tegevusi. Kolmandat aastat järjest jätkame koostööd Eesti Energiaga, et tarbida rohelist elektrit Neste Eesti kontoris ja kõikides meie tanklatest. Ja just algas teine aastaring, kus Neste kütuseveokid sõidavad taastuvdiisliga, mille süsinikuheide on 90% madalam kui fossiilsel diislil.

Aasta Rohetiigriga on meie mõtteviisi muutunud ning enam ei tihka öelda, et oleme kõik saavutanud või rohepööre on nüüd tehtud – alati on midagi uut, mida veel eesmärgiks võtta.

CO2 vähendamist ei saa panna vaid tarbijate õlgadele. Iga ettevõte, nii suur kui väike, sõltumata valdkonnast, saab panustada viisil, mille peale esmapilgul ei tulegi.

Lõpetuseks veel ühest olulisest teemast - palju räägitakse sellest, kuidas iga inimene peaks ise oma süsinikujalajälge vähendama. Nõus, kuid kogu vastutust ei saa panna tarbijate endi õlgadele. CO2 vähendamist peavad vedama eelkõige ettevõtted, pakkudes tarbijaile võimalust valida need tooted ja teenused, mida toodetakse ja transporditakse tarbijani väiksema keskkonnamõjuga. Samuti on oluline pakkuda oma klientidele vähem keskkonda saastavat toodangut, mis on taskukohane, koheselt kasutatav ning ei nõua uue tehnoloogia soetamist. Selleks algatas ka Neste hiljuti üle-Eestilise teavituskampaania „Ära vaheta autot, vaheta kütust“.