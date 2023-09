Sisuturundus

Leedulaste poolt Hispaanias välja töötatud projekt Gandia pakub võimalust oma investeerimisportfelli konservatiivselt hajutada

Kolm Leedu kapitali ettevõtet ja ühisrahastusplatvorm Letsinvest lõid käed, et pakkuda neile, kes otsivad vabade rahaliste vahendite tööle panemiseks ja kapitali hajutamiseks turvalisi võimalusi, atraktiivset investeerimisobjekti – kortermajade kompleksi Hispaanias Gandias. Hispaania juhtiv kinnisvaraportaal Fotocasa kuulutas selle Valencia maakonnas asuva kuurortlinna selle aasta tulusaimaks kinnisvarainvesteeringute asukohaks kogu Hispaanias.

Ühisrahastusplatvormi Letsinvest juhatuse esimees Vytenis Kinduris: "Investoritele, kes otsivad garanteeritud investeeringukasvu, saame pakkuda väga atraktiivset tootluse ja riski suhet, mida toetab ettevõtte tulemuste statistika."

Teatatakse, et 4-tunnise autosõidu kaugusel Madridist, Valencia piirkonna rannikul asuvas Gandias, on tuntav uute elamispindade puudus. Aastaga kasvasid eluaseme müügihinnad 8 protsenti ning üürid kallinesid keskmiselt 37 protsenti. See on tingitud eluasemete ebapiisavast pakkumisest turistidele üha atraktiivsemas kasvavas linnas.

Gandiat peetakse selle pikkade ja laiade liivarandade tõttu üheks peamiseks puhkusekohaks Valencia regioonis Hispaanias. Enamik turiste tuleb siia Madridist, kuid kuurordisse saabub aina rohkem külalisi ka välismaalt – Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast. Suviti linna elanikkond kahekordistub – peaaegu 80 000-st kuni 200 000 elanikuni.

Tagatud on 10,5 protsenti tootlust koos varale hüpoteegi seadmisega

Projekti arendajateks on kaks üheskoos tegutsevat Leedu kapitaliga ettevõtet. Ehitustöid teostab juba kuus aastat Hispaanias rekonstrueerimise alal edukalt tegutsenud firma Casasaida S.L. Korterite müügi eest hoolitseb üks maailma kinnisvaramüügi liidritest RE/MAX. Kortermajade kompleks on 95 protsendi ulatuses keskmiselt valmis – vaid samm müügini.

Kahes kaheksakorruselises majas on 61 korterit, mille esimesed korrused on mõeldud äripindade jaoks. Projekt on koos basseini, padeliväljaku ja maa-aluste parkimiskohtadega. Kõik see vaid 13 minutise autosõidu kaugusel laiadest liivarandadest ja 10 minutise jalutuskäigu kaugusel kesklinnast.

Projekti soetamise ja rekonstrueerimistööde osaliseks rahastamiseks kasutatakse ühisrahastusplatvormi "Letsinvest" kogukonnalaenu. Selles etapis kogutakse rekordilised 5 miljonit eurot ning esmaseks hüpoteegiks on hüpoteegiga seatud korterelamud, mille väärtus ametliku kinnisvarahinnangu järgi on ligi 8,5 miljonit eurot. Investorid teenivad alates 8,5 protsendist aastaintressi. Need, kes investeerivad 50 000 eurot ja Letsinvesti investorite klubi liikmed teenivad aastas koguni 10,5% tootlust. Tegelik planeeritud müügitulu ulatub 14-15 miljoni euroni.

EL-i litsents avas ukse

„See on Letsinvesti esimene projekt välisturgudel. Hiljuti saadud EL-i litsents avas võimaluse investeeringute laiemaks geograafiliseks hajutamiseks. Oleme Leedus üks esimesi ühisrahastusplatvorme, millel on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu uuele määrusele EL-i litsents ühisrahastusteenuse pakkujatele“, ütleb Letsinvesti juhatuse esimees Vytenis Kinduris.

Litsents võimaldab tegutseda ühisrahastusteenuse pakkujana kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides võrdsetel tingimustel ning tagab investoritele suurema läbipaistvuse. Ühtne regulatsioon kogu EL-is näitab ühisrahastuse kui ettevõtete alternatiivse rahastamise küpsust ning turu pidevat ja jätkusuutlikku kasvu.

Üha populaarsemaks muutuv viis turvaliselt teenida

Tänu investeerimisportfelli turvalise hajutamise võimalusele ja säästude jätkusuutlikule kasvatamisele, suunates vahendeid konservatiivsetesse riskiprojektidesse, on ühisrahastus Leedus muutumas üha atraktiivsemaks soliidseks investeerimisalternatiiviks. Eriti suure hoo on sisse saamas kinnisvara ühisrahastus – kasvavad nii investeeritavad summad kui ka investeeritavad projektid.

Letsinvest on aasta esimese 8 kuuga rahastanud projekte juba 11,3 miljoni euro väärtuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ulatub platvormi kasv 200 protsendini. 2023. aastal ületas ühe rahastamisvooru keskmine väärtus platvormil 1 miljonit eurot ning suurim antud kogulaen on lausa 3,6 miljonit eurot.

„Investoritele, kes otsivad garanteeritud investeeringukasvu, saame pakkuda väga atraktiivset tootluse ja riski suhet, mida toetab ettevõtte tulemuste statistika. On suur tunnustus, et meid usaldavad suured era- ja äriinvestorid, kelle ühte tehingusse investeeritud summad ületavad 50 000 euro piiri. Sellise suurusega investeeringud moodustavad koguni 74 protsenti kogu 22,2 miljonit euro suurusel platvormil rahastatud summast. Võtame seda äri-, õigus- ja muude turvateadlike spetsialistide usalduse märgina, kelle jaoks on tähtis turvaliselt ja usaldusväärselt vabu vahendeid tööle panna“, ütleb V. Kinduris.

