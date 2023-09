Kui kõrge lennu võib teha USAs hiljuti triljoni dollari tehnoloogiafirmaks saanud Nvidia aktsia hind?

Kas tehisaru ümber keerleva börsiralli puhul on tegemist järjekordse tehnoloogiasektori aktsiamulliga, mida õhutab investorite nn ilma jäämise hirm, või on tegu tõelise revolutsiooniga, analüüsib Freedom Finance Europe investeerimisuuringute juht Maxim Manturov.

USA kõrgtehnoloogiaettevõtte Nvidia prognoosid viitavad lähiaastatel saabuvale tehisaruga seotud firmade aktsiate tõusulainele tehnoloogiasektoris. Tegelikult näitavad suuremate tehnoloogiafirmade raportid juba täna, et nõudlus tehisaru järele on tõeline ning see mõjutab ka teisi suuri tehnoloogiaettevõtteid nagu Amazon, Alphabet ja Meta.

Ning tehnoloogiasektori nõudlus on vaid jäämäe tipp – on veel väga palju valdkondi, kus tehisaru suudab tekitada kasvava nõudluse tehisarulahenduste järele.

Analüütikud on andnud Nvidia aktsiale 1000-dollarilise hinnasihi

Ettevõte Nvidia kasvab kiiresti ning on heal positsioonil, et lõigata kasu tehisaru, metaversumi ja muude uute tehnoloogiate kiirest arengust ja kasutusele võtust. Samas on aktsiaturg alati muutlik ja aktsia hinda mõjutavad mitmed tegurid, nagu näiteks muutused intressimäärades, majanduskasvus ja investorite suhtumises.

Mõned aktsiaturu analüütikud pakuvad hiljuti triljoni dollari ettevõtteks saanud kiipide ja graafikakiirendite tootja NVIDIA puhul, et selle aktsial on potentsiaali saavutada 1000-dollarine hind. Tänavu septembri lõpus kauples aktsia hinnavahemikus 425-430 USA dollarit.

Analüütikute antud Nvidia 1000-dollarilise aktsiahinna siht põhineb kasvumääral 20% aastas järgmisel 5 aastal. See on väga agressiivne kasv, kuid on väga võimalik, et Nvidia suudab selle saavutada. Tehisaru kasvatab 2023. aasta teises kvartalis märkimisväärselt selle USA kiibitootja tulusid, kusjuures kasvutempo jätkub eeldatavasti ka aasta teisel poolel, 2024. aastal ja hiljem.

Ettevõttel on ka graafikakiirendite tootmisel turul monopoolne seisund – videokaartide (GPU) tulud on kahekordistunud ning andmekeskuste müük on aastaga peaaegu kolmekordistunud. Lisaks on hakanud uuesti kasvama ka ettevõtte mänguäri valdkond kuigi professionaalse pilditöötluse tulud jätkuvalt vähenevad, aga andmekeskuste kasv enam kui korvab selle languse, eriti kuna Nvidia teeb tihedat koostööd ka edasimüüjatega, et mahte kiiresti suurendada.

Nvidia usub, et andmekeskused lähevad üle kiirendatud andmetöötlusele, kuna seda peetakse kõige kulu- ja energiatõhusamaks viisiks. Nvidia tooted on võimaldanud kasutada generatiivse tehisaru tehnoloogiat, mis võimaldab paljudes valdkondades jõudlust oluliselt parandada. See omakorda tekitab täiendava nõudluse seda tüüpi kiirendatud andmetöötlusplatvormi järele. Ettevõte näeb siin pikaajalist valdkonna kasvu, mis tagab tema andmekeskuste ärile püsiva ja väga tugeva nõudluse.

Nvidia võib peagi tõusta USA tehnoloogiafirmade eliitklubisse FAANG

Sellised tegevusvaldkonnad nagu generatiivne tehisaru ja metaversum võivad pakkuda USA firmale Nvidia samal tasemel edu nagu see on USA tehnoloogiafirmadel, mis on koondunud nimetuse FAANG alla. FAANGi kuuluvad täna: Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix ja Alphabet (Google).

Generatiivne tehisaru on seega kiiresti kasvav valdkond, millel on potentsiaal tuua pöördelisi muutusi paljudes valdkondades. Metaversum on uus virtuaalne maailm, mis on alles oma arengu algstaadiumis, kuid millel on potentsiaali saada oluliseks sotsiaalse suhtluse, meelelahutuse ja äritegevuse platvormiks. Ja Nvidia aktsial on hea positsioon mõlemast trendist kasu lõikamiseks.

Tehisaru kasutuselevõtu sarnasused internetirevolutsiooniga

Ajaloo ümberkujundamise potentsiaal. Generatiivse tehisaru hüppeline tõus meenutab kunagist internetirevolutsiooni. Nii nagu internet on muutnud inimeste suhtlemisviise ja äritegevust, võib generatiivne tehisaru totaalselt muuta tegevusvaldkondi nagu rahandus, tootmine ja sisu loomine. Tema võime töödelda kolossaalseid andmemahte ja anda väärtuslikke teadmisi võib viia teadlikemate otsuste ja palju efektiivsemate protsessideni.

Pikaajalised tagajärjed. Nii nagu interneti pikaajaline mõju, võib ka generatiivse tehisaru ümberkujundav potentsiaal ulatuda lühiajalistest trendidest palju kaugemale. Juhul kui tehisaru muutub finantsstrateegiate lahutamatuks osaks, võib selle mõju olla sügavuti minev.

Pidev innovatsioon. Nii internet kui ka generatiivne tehisaru kehastavad pideva innovatsiooni valdkondi. Nii nagu internetimaastik on aja jooksul arenenud, võivad ka tehisaru algoritmid ja mudelid edasi areneda ja selle võime ennustada turutrende muutub üha täpsemaks.

Jätkusuutlikule kasvule viitavad tegurid

Generatiivse tehisaru kasutusvaldkondade kiire laienemine. Generatiivse tehisaruga seotud ettevõtmiste kasvav rahastamine riskikapitalistide abiga ja üha suureneva idufirmade arvuga selles valdkonnas näitab investorite kiiresti kasvanud huvi. Sellest tulenev hoog viitab valdkonna olulisele laienemisvõimalusele lähiaastatel.

Uus tööstusrevolutsioon. Generatiivse tehisaru potentsiaal on võtmetähtsusega erinevatesse sektoritesse pöördeliste muutuste toomiseks. Tooteinnovatsioonidest ja tootmisprotsesside täiustamisest kuni revolutsiooniliselt muutunud sisu loomise ja levitamiseni – rakenduste ulatuslikkus viitab märkimisväärsele turule, mille võimalused ootavad kasutamist.

Investeerimismaastikul generatiivse tehisaru keeruliste lahenduste vahel navigeerides tõstavad mitmed tegurid esile selle valdkonna vastupidavuse. Riskikapitali sissevool ja kasvav idufirmade arv viitavad hiiglaslikule huvile ja kiire kasvu potentsiaalile. Pealegi on generatiivse tehisaru võime tegevusvaldkondi muuta kooskõlas selle rakenduste märkimisväärse turuga.

Siiski tuleb edasi liikuda ettevaatlikult, teadvustades võimalikke kitsaskohti, nagu näiteks ülepaisutatud ootused, seadustega seotud õiguslikud väljakutsed ja ennustamatu turudünaamika. Kõige olulisem on läheneda tasakaalukalt, mõistes nii revolutsioonilist potentsiaali kui ka hoolika analüüsi vajadust. Aktiivne seire, andmete range hindamine ja pidev kohanemine annavad kätte suuna, kuidas muuta generatiivse tehisaru arendamisega seotud ettevõtete aktsiate jätkusuutlikku kasvu nähtavamaks.